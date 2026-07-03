Come l’IA sta trasformando l’economia e il ruolo della finanza

L'intelligenza artificiale sta rapidamente trasformando i processi produttivi e i servizi. Scopri come il sistema finanziario può sostenere questa rivoluzione per rilanciare la produttività e la competitività

L’intelligenza artificiale non è più un concetto astratto, ma una realtà tangibile che sta rivoluzionando i processi produttivi, i servizi e la vita quotidiana. La sua rapida evoluzione richiede un’azione altrettanto veloce da parte delle imprese, delle istituzioni e del sistema finanziario.

Negli ultimi tempi, abbiamo assistito a sviluppi significativi come la diffusione di nuovi modelli progettati per gli agenti di intelligenza artificiale capaci di svolgere compiti complessi in autonomia e collaborare con le persone. Inoltre, sono stati immessi sul mercato dispositivi portatili con una capacità di calcolo che fino a pochi anni fa richiedeva infrastrutture specializzate.

L’impatto dell’IA sulla produttività

Questi progressi possono ampliare significativamente le possibilità di utilizzo dell’IA da parte delle imprese, riducendo costi, tempi e barriere all’adozione. In particolare, l’IA può contribuire in modo rilevante al rilancio della produttività in Italia, soprattutto nel settore manifatturiero.

L’intelligenza artificiale può aiutare a prevenire guasti, ridurre sprechi, ottimizzare l’uso di energia e materiali, accelerare la progettazione e migliorare la qualità dei prodotti. Inoltre, può trasformare i dati accumulati nei processi produttivi in conoscenzainnovazione ed efficienza.

Applicazioni nel campo medico

L’impatto dell’IA non si limita alla manifattura. Nel campo della medicina, l’IA può rendere più rapide e accurate le diagnosi, migliorare i percorsi di cura e accelerare la ricerca di nuovi farmaci e terapie. Questo progresso tecnologico può tradursi direttamente in benessere per le persone.

La sfida della transizione tecnologica

Come in ogni grande trasformazione tecnologica, alcune attività cambieranno profondamente, altre nasceranno. La differenza rispetto al passato è la velocità del cambiamento. Per questo, la transizione va preparata e governata.

È necessario investire nelle competenze accompagnare i lavoratori più esposti e evitare che i benefici si concentrino in poche imprese, settori o territori. Il progresso tecnologico deve tradursi in progresso umano, con l’IA al servizio della persona, della dignità del lavoro, della responsabilità e della libertà.

Il ruolo del sistema finanziario

Questa trasformazione richiederà alle imprese investimenti ingenti, diversi per natura da quelli tradizionali. Molti saranno immateriali: ricerca, software, dati, competenze, organizzazione. Questi investimenti sono difficili da valutare dall’esterno, spesso rischiosi, con ritorni incerti e lontani nel tempo.

Qui entra in gioco il sistema finanziario. Senza una finanza adeguata, l’innovazione resta un’idea; con finanza paziente, capitale di rischio e mercati più profondi, può diventare crescita, occupazione e competitività.

L’Italia e l’Europa non partono da zero. Hanno risparmio, ricerca, imprese e competenze. Tuttavia, troppo spesso queste risorse non si combinano nella scala necessaria per sostenere i progetti più ambiziosi. Dobbiamo rafforzare la capacità di mobilitare capitali verso le imprese che innovano, crescono e trasformano la ricerca in applicazioni concrete.

La sfida è fare in modo che l’intelligenza artificiale non resti confinata alla frontiera tecnologica, ma diventi una leva diffusa di sviluppo. Costruire le condizioni finanziarie perché questa trasformazione possa avvenire in Italia e in Europa è la missione che ci attende.