La strategia di UniCredit: meno fondi Amundi e più crescita per onemarkets

UniCredit sta riorientando la sua strategia di gestione degli asset, riducendo le masse affidate ad Amundi e puntando alla crescita di onemarkets.

Nel panorama finanziario in continua evoluzione, UniCredit sta riorientando la sua strategia di gestione degli asset. La banca italiana sta riducendo progressivamente le masse gestite da Amundi, il più grande asset manager europeo, in vista della scadenza dell’accordo distributivo a metà. Contemporaneamente, UniCredit sta puntando con decisione sulla crescita di onemarkets, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere i 90 miliardi di euro entro il 2030.

Questa mossa strategica riflette un cambiamento significativo nella gestione degli asset di UniCredit, che sta cercando di ottimizzare i propri margini e diversificare le proprie offerte di investimento.

La riduzione delle masse Amundi

La diminuzione delle masse gestite da Amundi è un segnale chiaro della fine imminente dell’accordo distributivo che lega UniCredit al gestore francese. Questo accordo, che ha visto una stretta collaborazione tra le due istituzioni, è in fase di graduale ridimensionamento. La banca italiana sta progressivamente riducendo la sua dipendenza da Amundi, un processo che è iniziato già da qualche tempo e che continuerà fino alla scadenza del contratto.

Questa decisione non è isolata, ma fa parte di una strategia più ampia di ottimizzazione dei costi e miglioramento dei margini. UniCredit sta cercando di ridurre le spese operative e aumentare l’efficienza, un obiettivo che passa anche attraverso la riorganizzazione della gestione degli asset.

La crescita di onemarkets

Mentre le masse Amundi diminuiscono, UniCredit sta investendo con convinzione in onemarkets, la sua piattaforma di investimento online. L’obiettivo è chiaro: raggiungere i 90 miliardi di euro di asset under management entro il 2030. Questo ambizioso traguardo rappresenta una sfida significativa, ma anche un’opportunità per diversificare l’offerta di investimento e attrarre una nuova clientela.

onemarkets è una piattaforma che offre una vasta gamma di strumenti finanziari, tra cui fondi comuni, ETF e prodotti strutturati. La sua crescita è supportata da una strategia di marketing aggressiva e da un’offerta sempre più ampia di prodotti innovativi. UniCredit sta puntando su questa piattaforma per attrarre investitori privati e istituzionali, offrendo loro soluzioni di investimento flessibili e personalizzabili.

Le strategie di crescita

Per raggiungere l’obiettivo dei 90 miliardi di euro, UniCredit sta implementando diverse strategie di crescita. Innanzitutto, sta investendo nella tecnologia e nell’innovazione, per migliorare l’esperienza utente e offrire strumenti di analisi avanzati. Inoltre, sta espandendo la sua offerta di prodotti, introducendo nuovi fondi e strumenti finanziari che rispondano alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Un altro aspetto fondamentale è la formazione e l’educazione finanziaria. UniCredit sta investendo in programmi di formazione per i propri consulenti finanziari, per garantire che siano in grado di offrire consigli personalizzati e di alta qualità. Inoltre, sta promuovendo l’educazione finanziaria tra i propri clienti, per aiutare loro a prendere decisioni di investimento informate e consapevoli.

La riduzione delle masse Amundi e la crescita di onemarkets rappresentano due facce della stessa medaglia: una strategia di ottimizzazione e diversificazione che mira a migliorare i margini e attrarre nuovi clienti. UniCredit sta navigando in un mercato complesso e competitivo, ma con una visione chiara e una strategia ben definita, è pronta a cogliere le opportunità future.