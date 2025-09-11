Nuove nomine in EDGE: Barbara Panzeri al marketing

Il Gruppo EDGE, operatore indipendente di spicco nel settore della distribuzione assicurativa in Italia, ha annunciato la nomina di Barbara Panzeri come nuovo Chief Marketing Officer.

Questa decisione, che arriva in un momento strategico per l’azienda, mira a rafforzare la presenza del gruppo nel panorama assicurativo italiano.

Chi è Barbara Panzeri

Barbara Panzeri porta con sé un bagaglio di esperienza significativo, avendo ricoperto ruoli di leadership in importanti aziende come ConTe.it, Direct Line, Winterthur e Genialloyd. La sua carriera è caratterizzata da successi nel lancio e nel riposizionamento dei brand, nonché nella crescita e nella trasformazione innovativa dei prodotti e servizi. Con competenze consolidate in brand strategy, digital marketing, customer experience e sponsorship, Panzeri si presenta come una figura chiave per il futuro del Gruppo EDGE.

La sua nomina rappresenta un passo strategico in un periodo di continua evoluzione del settore, dove l’innovazione e la capacità di adattamento ai cambiamenti del mercato sono fondamentali. Panzeri ha dimostrato di possedere una visione chiara su come il marketing e la comunicazione possano fungere da leve competitive vitali, contribuendo non solo a migliorare la reputazione aziendale, ma anche a sostenere la cultura interna e il posizionamento del brand.

Strategie per il futuro di EDGE

Con l’ingresso di Barbara Panzeri, il Gruppo EDGE intende avviare un percorso di sviluppo ambizioso. La sua leadership è stata progettata per accelerare la crescita e il consolidamento organizzativo, in linea con la strategia di aggregazione e sviluppo del gruppo. La nomina arriva in un momento in cui il mercato assicurativo è in rapida evoluzione, e la capacità di innovare e rispondere alle nuove esigenze dei consumatori diventa imprescindibile.

“Vogliamo fare del nostro marchio un punto di riferimento nel settore”, ha dichiarato Panzeri. “Il marketing deve essere visto come un motore di crescita, capace di attrarre nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti. La nostra missione è rendere EDGE sinonimo di eccellenza nel servizio e nell’innovazione.”

Impatto atteso sul mercato assicurativo

Con questa nomina, EDGE punta a rafforzare la sua posizione nel mercato assicurativo italiano, promuovendo un’immagine di modernità e impegno verso l’innovazione. La presenza di Panzeri nel team dirigenziale non solo apporterà una nuova visione strategica, ma sarà anche fondamentale per affrontare le sfide del mercato, garantendo che l’azienda rimanga competitiva e all’avanguardia.

In un contesto in cui la digitalizzazione e l’innovazione sono sempre più rilevanti, il Gruppo EDGE si prepara a navigare verso nuove opportunità, con l’obiettivo di consolidare e ampliare la propria quota di mercato. La nomina di Barbara Panzeri rappresenta una chiara indicazione delle ambizioni del gruppo per il futuro.