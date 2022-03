Previsione del prezzo SOLO 2022, 2023, 2024, 2025

in

Previsioni da aprile 2022 (SOLO) a USD. All’inizio di aprile 2022 il prezzo sarà di circa $ 644,35 USD. Un prezzo massimo di $ 676,57, prezzo minimo di $ 612,13 per aprile 2022. Il prezzo medio per il mese di aprile 2022 è $ 644,35.

previsione del prezzo alla fine di aprile 2022 $ 644,35, variazione per aprile 2022 1%.

Previsioni da maggio 2022 (SOLO) a USD. All’inizio di maggio 2022 il prezzo sarà di circa $ 605,69 USD. Un prezzo massimo di $ 708,65, prezzo minimo di $ 496,66 per maggio 2022. Il prezzo medio per il mese di maggio 2022 è $ 602,66. previsione del prezzo alla fine di maggio 2022 $ 605,69, variazione per maggio 2022 -6%.

Previsioni da giugno 2022 (SOLO) a USD. All’inizio di giugno 2022 il prezzo sarà di circa $ 660,20 USD. Un prezzo massimo di $ 732,82, prezzo minimo di $ 587,58 per giugno 2022. Il prezzo medio per il mese di giugno 2022 è di $ 660,20. previsione del prezzo alla fine di giugno 2022 $ 660,20, variazione per giugno 2022 9%.

Previsioni da luglio 2022 (SOLO) a USD. All’inizio di luglio 2022 il prezzo sarà di circa $ 699,81 USD.

Un prezzo massimo di $ 825,78, prezzo minimo di $ 664,82 per luglio 2022. Il prezzo medio per il mese di luglio 2022 è $ 745,30. previsione del prezzo a fine luglio 2022 $ 699,81, variazione per luglio 2022 6%.

Previsioni da agosto 2022 (SOLO) a USD. All’inizio di agosto 2022 il prezzo sarà di circa $ 643,83 USD. Un prezzo massimo di $ 759,72, prezzo minimo di $ 573,01 per agosto 2022.

Il prezzo medio per il mese di agosto 2022 è di $ 666,36. previsione del prezzo alla fine di agosto 2022 $ 643,83, variazione per agosto 2022 -8%.

Previsioni da settembre 2022 (SOLO) a USD. All’inizio di settembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 695,33 USD. Un prezzo massimo di $ 757,91, prezzo minimo di $ 604,94 per settembre 2022. Il prezzo medio per il mese di settembre 2022 è di $ 681,43. previsione del prezzo a fine settembre 2022 $ 695,33, variazione per settembre 2022 8%.

Previsioni da ottobre 2022 (SOLO) a USD. All’inizio di ottobre 2022 il prezzo sarà di circa $ 646,66 USD. Un prezzo massimo di $ 691,93, prezzo minimo di $ 543,19 per ottobre 2022. Il prezzo medio per il mese di ottobre 2022 è di $ 617,56. previsione del prezzo a fine ottobre 2022 $ 646,66, variazione per ottobre 2022 -7%.

Previsioni da novembre 2022 (SOLO) a USD. All’inizio di novembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 724,26 USD. Un prezzo massimo di $ 796,68, prezzo minimo di $ 579,41 per novembre 2022. Il prezzo medio per il mese di novembre 2022 è di $ 688,05. previsione del prezzo a fine novembre 2022 $ 724,26, variazione per novembre 2022 12%.

Previsioni da dicembre 2022 (SOLO) a USD. All’inizio di dicembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 760,47 USD. Un prezzo massimo di $ 821,31, prezzo minimo di $ 692,03 per dicembre 2022. Il prezzo medio per il mese di dicembre 2022 è di $ 756,67. previsione del prezzo a fine dicembre 2022 $ 760,47, variazione per dicembre 2022 5%.

Previsioni da gennaio 2023 (SOLO) a USD. All’inizio di gennaio 2023 il prezzo sarà di circa $ 783,29 USD. Un prezzo massimo di $ 838,12, prezzo minimo di $ 673,63 per gennaio 2023. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2023 è $ 755,87. previsione del prezzo a fine gennaio 2023 $ 783,29, variazione per gennaio 2023 3%.

Previsioni da febbraio 2023 (SOLO) a USD. All’inizio di febbraio 2023 il prezzo sarà di circa $ 838,12 USD. Un prezzo massimo di $ 938,69, prezzo minimo di $ 670,49 per febbraio 2023. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2023 è $ 804,59. previsione del prezzo alla fine di febbraio 2023 $ 838,12, variazione per febbraio 2023 7%.

Previsione dei prezzi per il 2023

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2023 $ 783,29 $673.63 $ 838,12 $ 755,87 3% Febbraio 2023 $ 838,12 $670,49 $ 938,69 $804,59 7% marzo 2023 $ 930,31 $ 865,19 $ 1.041,95 $ 953,57 11% aprile 2023 $ 1,004,73 $ 934,40 $1,205,68 $ 1.070,04 8% maggio 2023 $ 894,21 $ 822,68 $ 1.028,34 $ 925,51 -11% giugno 2023 $ 840,56 $ 798,53 $ 890,99 $ 844,76 -6% luglio 2023 $ 823,75 $659.00 $ 922,60 $ 790,80 -2% agosto 2023 $ 864,94 $ 691,95 $ 977,38 $ 834,66 5% settembre 2023 $ 942,78 $ 886,21 $ 1,093,62 $ 989,92 9% ottobre 2023 $ 1.084,20 $ 943,25 $ 1.279,35 $ 1.111,30 15% novembre 2023 $1,138,41 $ 1.081,49 $1,366,09 $1,223,79 5% Dicembre 2023 $1,263,63 $1,124,63 $ 1,415,27 $1,269,95 11%

Previsione dei prezzi per il 2024

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2024 $ 1,389,99 $1,306,59 $ 1,654,09 $1,480,34 10% Febbraio 2024 $ 1.598,49 $ 1,486,60 $ 1.902,21 $ 1,694,40 15% marzo 2024 $ 1,678,42 $ 1,409,87 $ 1.879,83 $ 1,644,85 5% aprile 2024 $1.795,91 $ 1,688,15 $ 1.975,50 $ 1,831,83 7% maggio 2024 $ 1,580,40 $ 1,343,34 $ 1,817,46 $ 1,580,40 -12% giugno 2024 $1.706,83 $ 1,604,42 $ 2.014.06 $ 1,809,24 8% luglio 2024 $ 1,894,58 $ 1,534,61 $ 2,254,55 $ 1,894,58 11% agosto 2024 $1,913.53 $ 1,645,63 $ 2.104,88 $ 1,875,26 1% settembre 2024 $1,970,93 $ 1,872,39 $ 2,325,70 $ 2.099,04 3% ottobre 2024 $ 2.049,77 $ 1.783,30 $2.152,26 $ 1,967.78 4% novembre 2024 $ 2.090,77 $ 1.986,23 $ 2,467,10 $ 2.226,67 2% Dicembre 2024 $ 2,195,30 $ 1,844,06 $ 2.524,60 $2.184,33 5%

Previsione dei prezzi per il 2025