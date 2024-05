La legge consente la vendita di farmaci da banco nei cosiddetti “corner della salute”, nelle parafarmacie e nei negozi online specializzati, senza richiedere la prescrizione medica. Vediamo cosa si intende per farmaco da banco, quali farmaci possono essere acquistati senza ricetta e dove si possono trovare.

Cosa significa “farmaco da banco”?

Il farmaco da banco, o farmaco OTC dall'inglese "Over The Counter", è un farmaco a tutti gli effetti, dotato di un determinato principio attivo. In Italia vengono indicati anche con l'acronimo SOP, ovvero Senza Obbligo di Prescrizione. Il termine indica la possibilità di acquistarlo anche senza interpellare un medico e ottenere una ricetta. La categoria è molto ampia e include numerosi tipi di farmaci, dagli sciroppi per la tosse agli integratori di vitamine. I farmaci da banco possono essere venduti soltanto dai soggetti autorizzati dalla Regione o dalla Provincia Autonoma competente, per esempio le farmacie online. Le farmacie online applicano spesso anche sconti e promozioni, che pubblicizzano ciclicamente attraverso le newsletter; gli ordini di una certa entità non pagano le spese di spedizione.

Tipologie di farmaci disponibili senza ricetta medica

I farmaci da banco sono generalmente destinati al trattamento di disturbi di lieve entità – che possono essere autodiagnosticati dagli stessi pazienti. I farmaci da banco, a differenza delle altre categorie di medicinali, possono inoltre essere pubblicizzati. Gli utenti hanno la possibilità di acquistarli negli appositi scaffali del supermercato, nelle farmacie e nelle parafarmacie autorizzate, insieme a cosmetici, articoli da profumeria e accessori sanitari come busti per la schiena e collari. Tra i farmaci da banco troviamo antidolorifici, anticongestionanti, snack dietetici, antinfiammatori, antiemetici, sciroppi per la tosse integratori, farmaci per il tratto digestivo come lassativi e antidiarroici, antipiretici, creme antibatteriche, disinfettanti, contraccettivi e tanti altri prodotti per la salute di grandi e piccini. I farmaci da banco hanno una classe di rimborsabilità C e C-bis.

Altri articoli acquistabili nelle farmacie online

Nelle farmacie online e nei Corner della Salute si possono acquistare anche altri prodotti sanitari, dalle scarpe ortopediche al misuratore per la pressione, dai termometri agli accessori per l’allattamento. Le farmacie online più fornite vendono anche cosmetici di qualità, prodotti per neonati e donne in gravidanza e allattamento, filtri solari e pappe per bambini, proprio come al supermercato. Tra le categorie più popolari ci sono anche i prodotti veterinari, che includono farmaci da automedicazione per gli amici a quattro zampe (antiparassitari, latte in polvere, integratori, mangimi dietetici, etc.), pappe e integratori per cani e gatti e accessori per animali domestici come guinzagli, abitini e collari.