NVIDIA: Analisi dei Guadagni Azionari

Il ricavo trimestrale ha toccato un record di US$22.1 miliardi, in aumento del 22 percento rispetto al Q3 e del 265 percento rispetto all’anno precedente. La crescita è stata trainata principalmente dal ricavo dei data center, che è arrivato a US$18.4 miliardi, in aumento del 27 percento rispetto al Q3 e del 409 percento rispetto all’anno precedente. Gli utili non-GAAP per azione diluita sono saliti del 28 percento rispetto al Q3, arrivando a US$5.16; un dato superiore alle aspettative degli analisti di US$4.64 e che rappresenta una crescita del 486 percento anno su anno.

Il ricavo per l’anno fiscale 2024 di NVIDIA è stato di US$60.9 miliardi.

NVIDIA e il Dominio dell’Intelligenza Artificiale

NVIDIA è diventata il simbolo dell’intelligenza artificiale (AI), superando costantemente le stime degli analisti trimestre dopo trimestre. Nel terzo trimestre, NVIDIA ha registrato un ricavo di US$18.12 miliardi, in aumento del 34 percento rispetto al trimestre precedente e del 206 percento anno su anno. Anche gli utili non-GAAP per azione diluita hanno mostrato una crescita significativa.

Il prezzo delle azioni di NVIDIA è triplicato nel 2023 ed è già aumentato di oltre il 50 percento nel 2024, trainato dalla crescente domanda per i prodotti e servizi focalizzati sull’AI dell’azienda. NVIDIA ha superato Amazon (NASDAQ:AMZN) e Alphabet (NASDAQ:GOOGL) per diventare la terza azienda più preziosa al mondo. Insieme ai Big Tech, NVIDIA ha contribuito all’ascesa dell’S&P 500 (INDEXSP:.INX), con l’indice che ha superato il livello dei 5,000 punti il 8 febbraio.

NVIDIA e l’Espansione nel Mercato dei Chip Personalizzati

NVIDIA ha ricevuto attenzione anche per la sua espansione strategica nel mercato dei chip personalizzati. L’azienda ha annunciato il suo ingresso in questo settore con l’obiettivo di mantenere il suo vantaggio competitivo nel settore in rapida crescita dell’AI. Mentre i chip general-purpose H100 e A100 di NVIDIA sono stati il ​​pilastro della sua offerta, il mercato dei chip personalizzati per l’AI è stato dominato da concorrenti come Broadcom (NASDAQ:AVGO), Marvell (NASDAQ:MRVL) e AMD (NASDAQ:AMD).

Tendenze di Mercato e Volatilità

Nonostante il successo recente, le performance di NVIDIA sono state volatili nei giorni precedenti ai suoi risultati del quarto trimestre. Tuttavia, il solido rendimento delle azioni di NVIDIA riflette l’ottimismo più ampio che circonda l’industria tecnologica e la crescita continua dell’AI e di altre tecnologie all’avanguardia.

Prospettive Future

Nel complesso, il solido rendimento di NVIDIA è simbolico dell’importanza crescente dell’AI nel panorama tecnologico attuale. L’azienda prevede che la crescita continuerà nel primo trimestre del suo anno fiscale 2025. In una dichiarazione condivisa mercoledì, il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha dichiarato: “NVIDIA RTX, introdotta meno di sei anni fa, è ora una vasta piattaforma PC per l’AI generativa, apprezzata da 100 milioni di giocatori e creatori. L’anno prossimo porterà importanti nuovi cicli di prodotto con innovazioni eccezionali per aiutare a spingere avanti il nostro settore.”