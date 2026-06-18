Obbligazioni e rischio tasso: duration, convexity e strategie per ridurre la volatilità

Strumenti e strategie per leggere la sensibilità ai tassi delle obbligazioni e costruire difese efficaci con barbell, laddering e coperture.

Le obbligazioni sono strumenti che offrono flussi di cassa predeterminati, ma il loro valore può variare in funzione dei tassi di mercato. La chiave per interpretare questi movimenti è comprendere durationconvexity e la sensibilità ai tassi. Questi concetti misurano come cambia il prezzo di un titolo quando i rendimenti si muovono, consentendo di progettare portafogli più stabili e allineati agli obiettivi. Il tema non riguarda solo chi cerca reddito: è centrale per chiunque desideri gestire rischi e volatilità in modo strutturato.

Comprendere la meccanica della sensibilità permette di scegliere tra scadenze diverse, titoli a cedola fissa o indicizzati, e di adottare strategie come barbell e laddering. Inoltre, in alcuni casi è utile ricorrere a coperture con futures o ETF a termine per ridurre l’esposizione ai movimenti dei tassi. Questo articolo definisce i concetti chiave, spiega le relazioni fondamentali e presenta approcci operativi con esempi classici e senza tempo.

Misurare il rischio tasso: la duration in pratica

La duration è una misura sintetica della sensibilità del prezzo di un’obbligazione a piccoli cambiamenti dei rendimenti. Approssimativamente, indica la variazione percentuale del prezzo per una variazione di un punto percentuale del tasso. Una duration elevata significa maggiore oscillazione del prezzo al variare dei tassi; una duration bassa implica minore volatilità. La duration di Macaulay misura il tempo medio ponderato dei flussi, mentre la duration modificata traduce quel valore in sensibilità di prezzo. Titoli a lunga scadenza e cedole basse presentano tipicamente duration più alta; titoli con scadenze brevi o cedole elevate presentano duration più contenuta.

Dal punto di vista operativo, la duration modificata consente di stimare rapidamente l’impatto di piccoli movimenti dei tassi: se la duration è 7, un aumento di 1% del rendimento implica una riduzione approssimativa del 7% del prezzo, a parità di altre condizioni. Questa è una linearizzazione valida per piccoli spostamenti dei tassi. Per rendimenti che cambiano in modo più marcato, la sola duration può sottostimare o sovrastimare il movimento effettivo, motivo per cui è utile introdurre la convexity.

Oltre la linearità: che cosa aggiunge la convexity

La convexity misura la curvatura della relazione tra prezzo e rendimento. In presenza di movimenti ampi dei tassi, due titoli con la stessa duration possono comportarsi diversamente in base alla loro convexity. Una convexity più alta tende a proteggere il prezzo nelle fasi di aumento dei tassi e a favorirlo nelle fasi di calo, rispetto alla sola stima lineare della duration. Titoli a lunga scadenza e con cedole più basse spesso presentano convexity maggiore, così come portafogli con ampia dispersione delle scadenze.

In pratica, combinare duration e convexity consente una stima più robusta della variazione di prezzo. La convexity è particolarmente utile quando si valutano scenari con movimenti non marginali dei tassi o quando le curve dei rendimenti si muovono in modo non parallelo. Questa metrica diventa anche cruciale per titoli con opzioni incorporate, come callable o puttable, dove la convexity può diventare negativa o comportarsi in modo non standard.

Sensibilità, curve dei rendimenti e scenari classici

La sensibilità non dipende solo dalla variazione assoluta dei rendimenti, ma anche dal modo in cui si muove la curva dei tassi. Movimenti paralleli, inclinazioni o curvature della struttura a termine hanno effetti differenti su portafogli con scadenze diversificate. Un portafoglio concentrato su scadenze lunghe è più esposto a variazioni generalizzate; uno concentrato su scadenze brevi è più resiliente ma offre minore potenziale di prezzo in caso di calo dei rendimenti. Valutare la distribuzione delle scadenze e delle cedole è quindi parte integrante della gestione del rischio tasso.

Un approccio solido consiste nel simulare scenari come shift paralleli della curva, steepening (aumento della pendenza) o flattening (riduzione della pendenza). L’analisi mostra come duration e convexity aggregate reagiscono a ciascun scenario. In portafogli multi-asset, l’interazione con strumenti a tasso variabile o indicizzati all’inflazione può ulteriormente modificare la sensibilità complessiva.

Strategie difensive: barbell per bilanciare rischio e flessibilità

La strategia barbell combina titoli a breve scadenza e titoli a lunga scadenza riducendo l’esposizione al segmento intermedio della curva. La parte breve conferisce liquidità e bassa duration; la parte lunga offre convexity e potenziale di apprezzamento nei cali dei tassi. Questo mix può generare una convexity di portafoglio relativamente elevata senza spingersi verso una duration eccessiva, con un profilo di rischio-rendimento più bilanciato rispetto a un portafoglio concentrato su scadenze medie.

Operativamente, la barbell richiede ribilanciamenti periodici per mantenere gli obiettivi di duration e pesi tra i due estremi. In scenari con curva ripida, si può privilegiare la gamba lunga per catturare maggiore convexity; con curva piatta, si può ridurre l’esposizione lunga per contenere la volatilità. La barbell è utile anche per integrare titoli indicizzati all’inflazione nella gamba breve o lunga, in base agli obiettivi reali dell’investitore.

Laddering: scaglionare le scadenze per stabilità e reinvestimento

Il laddering consiste nel costruire una “scala” di scadenze equidistanti, ad esempio titoli che maturano ogni anno o ogni pochi anni. Questo approccio distribuisce la duration in modo più uniforme, riducendo l’impatto di un singolo punto della curva. Ogni rimborso offre un’opportunità di reinvestimento alle condizioni del momento, attenuando il rischio di bloccare il capitale a tassi sfavorevoli per periodi prolungati.

Un ladder ben calibrato fornisce flussi prevedibili, con volatilità moderata rispetto a portafogli concentrati. La scelta dell’ampiezza della scala (breve, media o lunga) dipende dalla tolleranza al rischio e dagli obiettivi di rendimento. Integrare titoli con cedole diverse o indicizzazioni differenti può migliorare la diversificazione e la resilità complessiva della struttura.

Ridurre la volatilità con coperture: futures ed ETF a termine

Le coperture sul rischio tasso mirano a modulare la duration di portafoglio senza smantellare le posizioni. Strumenti come futures su titoli di Stato consentono di ridurre (o aumentare) l’esposizione alla variazione dei rendimenti, regolando la duration effettiva. La dimensione della copertura si calcola in base alla duration del portafoglio, alla duration del contratto e al valore nozionale, con aggiustamenti per la basis. Questa tecnica è utile quando si desidera contenere la volatilità in orizzonti specifici.

In alternativa, è possibile impiegare ETF a breve termine o ETF short duration per abbassare l’esposizione, oppure ETF a lunga duration per aumentarne la sensibilità quando serve. Le coperture non sono gratuite: comportano costi di transazione, potenziale slippage e rischi di ribilanciamento. Tuttavia, applicate con disciplina e misure precise di duration e convexity aiutano a mantenere il profilo di rischio coerente con gli obiettivi.

Eccezioni, opzioni incorporate e itinerario operativo

Alcune obbligazioni includono opzioni come call o put. In questi casi, la convexity effettiva può ridursi o diventare negativa quando il prezzo si avvicina ai livelli di esercizio. Ciò rende meno affidabili le stime basate su duration e convexity standard. È Anche titoli a tasso variabile o indicizzati presentano profili di sensibilità differenti, spesso più stabili su movimenti moderati ma esposti a spread creditizi o inflazione.

Un percorso operativo robusto comprende: 1) definire l’obiettivo di duration di portafoglio; 2) scegliere la struttura delle scadenze tra barbell e laddering (o un ibrido); 3) stimare la convexity per valutare la risposta a movimenti ampi; 4) predisporre coperture con futures o ETF quando la volatilità attesa eccede la tolleranza; 5) ribilanciare periodicamente. Affinare queste leve significa trasformare la sensibilità ai tassi da vulnerabilità a strumento di controllo.