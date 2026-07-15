Come gli Etf stanno cambiando le abitudini di investimento dei giovani

Le piattaforme digitali stanno trasformando gli Etf nella porta d’ingresso ai mercati per una nuova generazione di investitori. Scopri come liquidità remunerata e Pac stanno rivoluzionando il settore finanziario.

Il mondo degli investimenti sta vivendo una trasformazione radicale, guidata dall’ascesa degli Etf e dall’avvento delle piattaforme digitali. Questi strumenti stanno abbattendo le barriere d’ingresso e rendendo l’investimento accessibile a una nuova generazione di risparmiatori. Ma come stanno cambiando le abitudini degli investitori e quali sono le tendenze emergenti?

In Italia, solo una minoranza della popolazione adulta investe in Etf, ma tra i giovani questa tendenza è in forte crescita. Le piattaforme digitali come eToroTrade Republic e Scalable stanno giocando un ruolo cruciale in questa rivoluzione, offrendo strumenti come la liquidità remunerata e i piani di accumulo che rendono l’investimento più semplice e conveniente.

Trade Republic e Scalable: l’ascesa dei conti remunerati e dei Pac in Etf

Trade Republic una delle neobanche più innovative, ha registrato una crescita esponenziale, superando il milione di clienti in Italia e raggiungendo oltre 10 milioni di utenti in 18 Paesi europei. La piattaforma, nata in Germania, ha visto un aumento significativo dei suoi asset, che hanno raggiunto circa 150 miliardi di euro a livello globale. Il profilo medio dell’investitore su Trade Republic è giovane, con un’età media di circa 35 anni e una predominanza di uomini.

Secondo Luca Carabetta country manager Italia di Trade Republic, la maggior parte dei nuovi investitori è alle prime armi. Questi utenti scoprono rapidamente l’importanza della diversificazione e scelgono i Pac in Etf come soluzione immediata. Oltre due terzi degli asset investiti dai clienti di Trade Republic sono allocati in Etf, dimostrando la popolarità di questo strumento.

Il conto deposito non vincolato, o la liquidità remunerata, è spesso il primo passo per i nuovi clienti delle piattaforme digitali. Tuttavia, molti utenti non si fermano qui e passano rapidamente ai piani di accumulo in Etf. Questo comportamento indica una maggiore consapevolezza finanziaria e una propensione al rischio bilanciata, con una parte della liquidità che resta remunerata e un’altra che viene investita in Etf o in asset più volatili.

EToro e l’innovazione con portafogli tematici e AI

eToro sta leggendo la crescita degli Etf come parte di una trasformazione più ampia del comportamento degli investitori retail. Secondo Massimo Citoni regional manager Italia di eToro, la diversificazione è diventata “nativa” per gli investitori italiani, che ora costruiscono portafogli con azioni internazionali, ETF tematici e asset digitali. Questo cambiamento è arrivato dopo il 2026, quando molte persone hanno iniziato a investire e hanno sentito la necessità di capire come funziona il denaro.

Gli investitori italiani stanno diventando più pazienti, utilizzando di più i piani di accumulo e ragionando su orizzonti temporali più lunghi. Questo è un segno di grande maturità finanziaria, che non era attesa così presto. Gli Etf restano la porta d’ingresso per molti nuovi investitori grazie ai loro costi bassi, alla trasparenza e alla diversificazione immediata.

L’intelligenza artificiale sta rendendo le nozioni di finanza personale più accessibili che mai. Tori l’assistente AI di eToro, analizza il sentiment di mercato in tempo reale e traduce le informazioni in un contesto comprensibile, fornendo consapevolezza agli utenti. Con gli agent portfolio, gli utenti possono connettere il proprio agente AI a un sottoconto separato, trasformando l’automazione in operatività reale.

La combinazione di facilità di accesso all’acquisto e facilità di accesso alle informazioni sta cambiando le abitudini d’investimento. Le piattaforme low cost per il trading, i social, i blog finanziari e l’AI come guida di finanza personale stanno rendendo l’investimento più democratico e accessibile a tutti.