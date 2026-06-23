Onda di calore in Francia: tragedia a Carpentras e allerta rossa in 49 dipartimenti

La Francia affronta un'ondata di calore senza precedenti, con due bambini morti a Carpentras e 49 dipartimenti in allerta rossa. Scopri le ultime notizie.

La Francia è in preda a un’ondata di calore eccezionale, con temperature che hanno già raggiunto picchi record. La tragedia si è abbattuta su Carpentras, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita dopo essere rimasti chiusi in un’auto parcheggiata nel garage di casa. La madre, di ritorno dalla spesa, ha trovato i piccoli in arresto cardiaco.

L’evento tragico è solo uno dei tanti episodi che stanno segnando questa estate bollente. Con 49 dipartimenti in allerta rossa e temperature che superano i 40 gradi in molte città, il paese è in stato di emergenza. Le autorità stanno cercando di gestire la situazione, ma il caldo sembra non dare tregua.

La tragedia di Carpentras: due bambini perdono la vita

La procuratrice di Carpentras, Hélène Mourges, ha dichiarato che le cause della morte dei due bambini sono ancora in fase di accertamento, ma l’ipotesi principale è legata all’ondata di calore. Secondo le ricostruzioni, i bambini sarebbero entrati di nascosto nell’auto parcheggiata nel garage, rimanendo chiusi all’interno. I vigili del fuoco, arrivati sul posto alle 13:20, non sono riusciti a rianimare i piccoli.

La madre, soccorsa dai servizi di emergenza, non è ancora stata interrogata. La tragedia ha scosso l’intera nazione, ricordando i drammatici eventi dell’estate del 2003, quando quasi 15.000 persone persero la vita a causa del caldo.

Allerta rossa in 49 dipartimenti e record di temperatura

Oggi, 49 dipartimenti francesi sono in allerta rossa per il caldo, con oltre 38,8 milioni di persone coinvolte. Secondo Météo France, la giornata odierna potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Le temperature hanno già battuto record in diverse zone, con picchi che oscillano tra 36 e 43 gradi.

Il governo francese ha attivato il piano canicule un protocollo di emergenza che risale all’agosto 2003. Nonostante gli sforzi, la pressione sui servizi di emergenza rimane alta. La ministra della Salute, Stéphanie Rist, ha assicurato che i servizi non sono in tensione critica, ma ha invitato la popolazione a limitare gli spostamenti e a bere molta acqua.

Disagi nei trasporti e nelle scuole

Il caldo ha provocato disagi anche nei trasporti. Il presidente delle ferrovie Sncf, Jean Castex, ha consigliato ai viaggiatori più vulnerabili di evitare di prendere il treno. Un treno su dieci è stato soppresso preventivamente nella regione di Parigi.

Nelle scuole, oltre 1.300 istituti elementari e medie sono rimasti chiusi, mentre altri 4.000 hanno modificato gli orari. Alcuni esami orali del baccalauréat sono stati rinviati, e le autorità hanno stanziato un milione di euro per dotare 500 licei di ventilatori e nebulizzatori.

La polemica politica e le misure per il futuro

Il caldo è diventato anche un terreno di battaglia politica. Marine Le Pen ha promesso di dotare ospedali e edifici pubblici di aria condizionata, mentre Jean-Luc Mélenchon sostiene che bisognerebbe puntare su misure di isolamento termico per evitare di aumentare ulteriormente le temperature nelle città.

La leader degli ecologisti Marine Tondelier ha proposto l’istituzione di cinque giorni l’anno di riposo climatico utilizzabili a discrezione dei lavoratori per restare a casa quando le condizioni sono particolarmente difficili. Una misura simile è già stata introdotta in Spagna nel 2026.

Il climatologo Christophe Cassou invita i politici a politicizzare la canicola sfruttando l’occasione per prendere misure concrete contro il cambiamento climatico. La situazione attuale, con temperature record e tragedie come quella di Carpentras, dimostra l’urgenza di agire.