Opportunità come junior policy officer nel settore della finanza sostenibile

Questa opportunità si rivolge a professionisti in avvio di carriera interessati a lavorare sulle politiche di finanza sostenibile.

L’incarico prevede un forte coinvolgimento nelle attività di policy, nella preparazione di contributi istituzionali e nel supporto ai programmi formativi dell’associazione. Per candidarsi è necessario inviare curriculum vitae e una lettera di motivazione della lunghezza massima di una pagina Word all’indirizzo [email protected], indicando come oggetto “Candidatura Junior Policy Officer”. Si richiede che la lettera sia redatta senza l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale: la valutazione terrà conto della genuinità del contenuto.

Le candidature saranno esaminate solo se presentate seguendo esattamente le modalità sopra indicate. È importante rispettare la scadenza prevista: le domande devono pervenire entro mercoledì 15 aprile. La selezione si svolge all’interno di una struttura diretta dal Direttore Generale, con la figura inserita che risponderà al Senior Policy Officer. L’approccio operativo richiede precisione nella redazione di documenti, capacità di analisi normativa e predisposizione al lavoro di squadra, in un contesto che mette al centro il dialogo con istituzioni e autorità di vigilanza.

Compiti e responsabilità principali

Il ruolo di Junior Policy Officer funge da supporto operativo per l’area policy dell’associazione. In concreto, la persona selezionata si occuperà di monitorare e analizzare gli aggiornamenti normativi a livello nazionale e europeo, predisponendo report, articoli e presentazioni su temi chiave. Farà parte delle attività la redazione di contributi per consultazioni pubbliche, la stesura di position paper e documenti di analisi, oltre al supporto nell’organizzazione e nella conduzione di percorsi formativi rivolti ai soci. Il lavoro comprende anche il sostegno alle attività di advocacy e al coordinamento delle iniziative di policy tra i gruppi di lavoro interni.

Attività quotidiane e output attesi

Tra le attività ordinarie rientrano la produzione di sintesi normative, la preparazione di note tecniche e la partecipazione a riunioni con stakeholder istituzionali. È atteso che la risorsa contribuisca con documenti chiari e strutturati, in grado di supportare decisioni strategiche e interventi di advocacy. L’abilità di trasformare analisi complesse in contenuti fruibili per diversi pubblici è fondamentale: il candidato dovrà dimostrare capacità redazionali e di sintesi, nonché una solida padronanza di strumenti come Word, PowerPoint ed Excel.

Requisiti e competenze richieste

Il profilo ideale ha completato un percorso di studi magistrale, preferibilmente in discipline giuridiche, scienze politiche o studi europei, con una conoscenza consolidata della tematica della finanza sostenibile acquisita tramite esperienze formative o lavorative, ad esempio stage. È considerato elemento preferenziale aver maturato almeno due anni di esperienza professionale. Tra le competenze essenziali figurano la capacità di analisi normativa, competenze redazionali, attenzione ai dettagli e la capacità di gestire attività su più progetti contemporaneamente. È inoltre richiesta un’ottima padronanza della lingua inglese e una spiccata attitudine al lavoro in team.

Qualifiche preferenziali e soft skills

Sarà apprezzata esperienza pregressa in contesti che si occupano di policy pubbliche, relazioni con autorità di vigilanza o progettazione europea. Le soft skills ricercate includono proattività, capacità organizzativa e doti comunicative sia scritte che orali. La persona dovrà mostrare interesse per il dibattito normativo e la volontà di crescere professionalmente all’interno di un’associazione che promuove il dialogo tra settore privato e istituzioni pubbliche.

Condizioni contrattuali e modalità di inserimento

La sede di lavoro è a Roma, in Via Pasquale S. Mancini, 2. Si propone un contratto full time di 40 ore settimanali, a tempo determinato della durata di un anno con possibilità di proroga e con la forma contrattuale da definirsi. L’inquadramento sarà applicato secondo il CCNL Commercio, con livello e retribuzione da definire in base all’esperienza (livello IV o V). L’avvio della collaborazione è previsto, preferibilmente, per inizio maggio 2026. Ricordiamo che saranno considerate valide esclusivamente le candidature pervenute secondo le modalità indicate all’inizio dell’annuncio.