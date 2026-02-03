Opportunità di Concessione per il Servizio di Illuminazione a Zocca: Scopri i Vantaggi e le Prospettive

Il Comune di Zocca ha avviato un’importante iniziativa per le aziende interessate a partecipare a un bando di concessione relativo al servizio di illuminazione pubblica.

Questo progetto, che include l’integrazione di servizi smart, è stato progettato in conformità con le normative vigenti e si propone di migliorare l’efficienza e la sostenibilità del sistema di illuminazione della città.

Dettagli del bando

La procedura di gara è stata avviata attraverso un portale telematico, con un importo totale dell’appalto fissato a 3.150.000,00 €. Le aziende interessate sono invitate a presentare le proprie offerte entro il 9 marzo 2026, con l’apertura delle buste amministrative che avverrà alle ore 12:00 dello stesso giorno. È fondamentale prestare attenzione alle scadenze e ai requisiti specifici per la partecipazione.

Requisiti e criteri di aggiudicazione

Il criterio principale per l’aggiudicazione dell’appalto sarà l’offerta economicamente più vantaggiosa. Gli operatori economici dovranno soddisfare una serie di requisiti tecnici e amministrativi. Per questo bando non sono richiesti requisiti di sostenibilità ambientale o sociale. Le aziende interessate possono contattare i referenti indicati nel bando per chiarimenti e informazioni aggiuntive.

Contatti e informazioni aggiuntive

Per facilitare la partecipazione, il Comune di Zocca ha messo a disposizione un team di esperti per rispondere a qualsiasi domanda. I contatti utili includono:

Zecca Carla: 059777530

Colombini Laura: 059777572

D’Annibale Susanna: 059777732

Goldoni Lisa: 059777732

Bernabei Enrichetta: 059777732

Gli operatori possono anche richiedere chiarimenti fino al 19 febbraio 2026, per assicurarsi di avere tutte le informazioni necessarie prima della scadenza per la presentazione delle offerte.

Opportunità per le aziende del settore

Il bando rappresenta un’importante occasione per le aziende, puntando non solo a migliorare il servizio di illuminazione pubblica, ma anche a introdurre innovazioni tramite i servizi smart. La partecipazione attiva delle imprese potrà contribuire in modo significativo allo sviluppo sostenibile della comunità di Zocca.