Corso di Laurea in Economia Aziendale e Green Economy: Scopri le Novità per il 2026/27!

Il corso di laurea in Economia aziendale e Green Economy offerto per l’anno accademico 2026/27 è progettato per fornire agli studenti le competenze necessarie per operare in un contesto economico in continua evoluzione.

Grazie a un curriculum che integra insegnamenti fondamentali e attività pratiche, gli studenti possono sviluppare una solida base teorica e pratica, utile per affrontare le sfide del mondo del lavoro.

Struttura del corso di studio

Il percorso di studi è organizzato in modo da includere diverse tipologie di attività formative che permettono una personalizzazione del piano di studi. In particolare, gli studenti possono scegliere crediti a scelta e partecipare a laboratori e stage, tutte componenti essenziali per la loro formazione.

Crediti a scelta

Per gli studenti iscritti al secondo e terzo anno, è richiesto un impegno di 12 CFU attraverso la selezione di corsi a scelta. Questa opportunità consente di personalizzare l’apprendimento, scegliendo tra una vasta gamma di insegnamenti offerti dall’ateneo. È fondamentale che le scelte siano coerenti con il progetto formativo individuale, per massimizzare l’efficacia del percorso accademico.

Attività laboratoriali e stage

Le attività laboratoriali costituiscono una parte cruciale del programma, permettendo agli studenti di acquisire competenze pratiche e professionali. La frequenza a queste attività è obbligatoria, e gli studenti devono partecipare almeno all’80% delle lezioni per ottenere i crediti formativi. In caso di assenze, è possibile riorganizzare il piano di studi per recuperare le attività non frequentate.

Obiettivi formativi e opportunità professionali

Il corso di laurea mira a formare professionisti con una forte consapevolezza delle problematiche ambientali e delle pratiche sostenibili. Gli studenti saranno preparati a gestire progetti in grado di coniugare sostenibilità e sviluppo economico, competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro. Inoltre, l’approccio pratico del corso consente di entrare in contatto diretto con il mondo professionale, facilitando l’inserimento lavorativo.

Proposte di corsi specifici

Tra i corsi consigliati per il piano di studi, troviamo insegnamenti come Economia dello sviluppo, Marketing Assicurativo e Psicologia del lavoro, che offrono una preparazione approfondita in vari ambiti dell’economia. Questi corsi sono progettati per rispondere alle esigenze del mercato e fornire agli studenti strumenti pratici e teorici per affrontare le sfide future.

Il corso di laurea in Economia aziendale e Green Economy rappresenta un’opportunità unica per chi desidera unirsi a un settore in crescita e contribuire attivamente alla transizione ecologica. Con un mix di teoria, pratica e esperienze dirette, gli studenti saranno in grado di affrontare il mondo del lavoro con competenza e sicurezza, in un contesto accademico stimolante e innovativo.