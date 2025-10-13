Ottimizza i tuoi risparmi con SelfyConto di Banca Mediolanum: Scopri i Vantaggi!

In un contesto economico come quello italiano, dove il risparmio è una tradizione radicata, risulta fondamentale trovare strumenti efficaci per gestire le proprie finanze.

La educazione finanziaria nel nostro paese è spesso insufficiente rispetto a quella degli altri stati europei. Tuttavia, esistono opportunità interessanti per chi desidera far fruttare i propri risparmi, come il conto deposito offerto da Banca Mediolanum.

Le caratteristiche di SelfyConto

Il conto online SelfyConto di Banca Mediolanum si distingue per la sua proposta vantaggiosa: un tasso di interesse del 3% annuo lordo su somme vincolate per sei mesi. Questa offerta è particolarmente interessante per coloro che desiderano unire la comodità di un conto corrente alla possibilità di guadagnare sui propri risparmi. Aprire un conto è semplice e accessibile, con canone gratuito per il primo anno, rendendo questa opzione molto allettante.

Dettagli della promozione

La promozione attuale prevede che i nuovi clienti aprano il conto entro il 30 novembre e richiedano un deposito a tempo di sei mesi. È importante notare che l’accredito dello stipendio deve avvenire almeno una settimana prima della scadenza del deposito. La somma minima per il vincolo è di 100 euro, mentre il massimo può raggiungere i 500.000 euro, offrendo così molta flessibilità a chi desidera investire.

Vantaggi esclusivi per i giovani

SelfyConto non è solo un conto deposito, ma un’offerta completa per chi cerca un servizio bancario moderno. Per i giovani sotto i 30 anni, il canone è gratuito fino ai 30 anni, rendendo questa proposta ancora più vantaggiosa. Inoltre, i prelievi in tutta l’Unione Europea non comportano commissioni, un vantaggio significativo per chi viaggia o vive all’estero.

Altri servizi inclusi

Utilizzando il conto online di Banca Mediolanum, è possibile accreditare direttamente la propria pensione o stipendio, inviare bonifici SEPA senza costi aggiuntivi e gestire le utenze in modo semplice e gratuito. Inoltre, il conto include una polizza multirischi Nexi, che protegge gli acquisti sia nei negozi fisici che online, offrendo una sicurezza ulteriore per gli utenti.

Opportunità da non perdere

Aprire un conto corrente online come SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta un’opportunità significativa per i risparmiatori italiani. Con un tasso di interesse competitivo e una serie di vantaggi esclusivi, è un passo importante verso una gestione finanziaria più consapevole e proficua. È fondamentale considerare questa offerta prima della scadenza per ottimizzare i risparmi e godere di tutti i benefici associati a questo conto corrente innovativo.