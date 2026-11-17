Un tutorial pratico per impostare un piano d'accumulo su Bitcoin: come scegliere cadenza e importo, quando conviene il DCA dinamico, cosa cambia con il buy-the-dip e come valutare fee e liquidità degli exchange.

Bitcoin può perdere il 50% in pochi mesi e recuperarlo in altrettanti. Chi compra in un’unica soluzione scommette su un momento preciso, chi accumula a rate sposta il problema dal timing alla disciplina. Un piano di accumulo (PAC) serve a questo: trasformare la volatilità in un fattore gestibile con regole scritte prima, non decise sotto stress.

I numeri che seguono sono esempi illustrativi con importi ipotetici, non previsioni né rendimenti storici garantiti. Servono a mostrare come cambiano esposizione, prezzo medio e costi nelle tre impostazioni più usate.

Impostare il PAC: budget, cadenza e size

Il primo passo è stabilire il budget complessivo da destinare a Bitcoin, calcolato su denaro che non servirà nel breve periodo. Una quota contenuta del patrimonio liquido, spesso indicata tra il 2% e il 10% a seconda della tolleranza al rischio, è un punto di partenza ragionevole. Il secondo passo è dividere il budget per il numero di acquisti.

Definire l’orizzonte: almeno 3-4 anni, per attraversare più fasi di mercato. Scegliere la cadenza: settimanale o mensile. La settimanale smussa meglio i picchi, la mensile riduce il numero di commissioni. Fissare la size: con 1.200 euro l’anno, 100 euro al mese oppure circa 23 euro a settimana. Automatizzare l’ordine ricorrente, così da eliminare l’esitazione.

Sotto i 20-25 euro per acquisto le commissioni fisse possono pesare in modo sproporzionato: in quel caso conviene allungare la cadenza.

DCA puro, DCA dinamico e buy-the-dip

Il DCA puro compra sempre lo stesso importo alla stessa data, indipendentemente dal prezzo. È semplice e replicabile, ma non reagisce ai ribassi profondi.

Il DCA dinamico modula la size con soglie predefinite. Un esempio: importo base di 100 euro, che sale a 150 se il prezzo è sotto la media mobile a 200 giorni e scende a 50 se lo supera di oltre il 50%. La regola va scritta in anticipo e non modificata a caldo.

Il buy-the-dip tiene liquidità ferma e acquista solo dopo cali di una certa ampiezza, per esempio -20%, -30% e -40% dal massimo recente, con tranche del 25% del capitale. Funziona se il calo arriva, ma lascia il capitale inattivo se il prezzo sale senza ritracciamenti.

Simulazione di drawdown e costi

Si ipotizzi un capitale di 1.200 euro e un prezzo che scende del 50% in sei mesi, poi risale oltre il livello iniziale. Il DCA puro compra a prezzi sempre più bassi e abbassa il prezzo medio: a fine ribasso il portafoglio mostra una perdita contenuta rispetto a chi ha investito tutto all’inizio, che resta a -50%.

Il DCA dinamico, aumentando la size sotto la media mobile, abbassa ancora di più il prezzo medio, ma impegna il capitale prima. Il rischio è esaurire il budget durante il calo e restare senza munizioni se il ribasso si prolunga.

Il buy-the-dip ottiene il prezzo medio migliore solo se le soglie vengono toccate. Se il mercato sale del 60% senza scendere del 20%, la liquidità resta inutilizzata e il costo opportunità è pieno.

Sui costi, un esempio con 12 acquisti da 100 euro: commissione dell’1% pari a 12 euro, mentre con 0,1% sono 1,20 euro. Il buy-the-dip, con pochi ordini, spende meno in fee ma paga in tempo.

Regole di risk management

Tetto di esposizione : stabilire una percentuale massima del patrimonio e non superarla neppure dopo forti rialzi.

: stabilire una percentuale massima del patrimonio e non superarla neppure dopo forti rialzi. Riserva di liquidità : mantenere almeno alcuni mesi di spese fuori dal PAC.

: mantenere almeno alcuni mesi di spese fuori dal PAC. Limite alla modulazione : nel DCA dinamico, non superare il doppio dell’importo base.

: nel DCA dinamico, non superare il doppio dell’importo base. Ribilanciamento : una revisione semestrale o annuale, con vendita parziale se la quota supera il tetto.

: una revisione semestrale o annuale, con vendita parziale se la quota supera il tetto. Custodia: spostare periodicamente i fondi accumulati su un wallet personale.

Scegliere l’exchange: fee e liquidità

Per un PAC contano tre voci. La prima sono le commissioni: differenza tra ordini a mercato (taker) e limite (maker), spread incorporato nei servizi di acquisto rapido e costi di deposito in euro. La seconda è la liquidità: volumi elevati sulla coppia BTC/EUR riducono lo slippage, cioè lo scarto tra prezzo atteso ed eseguito. La terza è la presenza di acquisti ricorrenti automatici e di una regolamentazione chiara per gli operatori che servono clienti in Italia.

Prima di attivare il piano conviene fare un acquisto di prova di piccolo importo e confrontare il prezzo eseguito con quello di riferimento. Va conservato anche lo storico di tutte le operazioni: servirà per la dichiarazione fiscale dei redditi.