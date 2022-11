PAGAMENTI A RATE: PAYPAL GUIDA LA CRESCITA

I pagamenti a rate online sono aumentati in modo esponenziale, grazie a meccanismi creditizi come “Buy now pay later” promossi in prima battuta da PayPal, che ha così arricchito la sua gamma di servizi digitali. Secondo le ultime stime oltre il 25 per cento dei giovani under 35 sottoscrive dei finanziamenti per comprare prodotti online di valore anche superiore ai 300 euro, sebbene se, nel 79 per cento dei casi, alle opzioni di rateizzazione con zero interessi non viene associata la natura di “finanziamento”. Il pagamento dilazionato è anzi considerato come un’agevolazione che permette di acquistare beni di valore che altrimenti non sarebbero stati alla portata.

PAGA IN 3 RATE: COME FUNZIONA

L’opzione che su PayPal consente di rateizzare gli importi per sostenere determinati acquisti è denominata “Paga il 3 Rate”, e si applica su spese idonee comprese nel range tra 30 euro e 2000 euro. Il dilazionamento in tre rate è valido in migliaia di e-shop, ed è considerato vantaggioso in quanto è a zero interessi e privo di costi gestionali, nonché di addebiti per mancato pagamento. Il funzionamento del sistema prevede l’accesso al conto PayPal, da cui sarà visualizzabile l’opzione “Paga in 3 Rate”, che può essere richiesta contestualmente solo dagli utenti maggiorenni residenti in Italia.

Oltre all’idoneità del bene/servizio, PayPal, che rappresenta in questa fattispecie il soggetto creditore, può riservarsi di controllare eventuali insolvenze dell’utente presso gli enti a cui è associata la carta dell’intestatario, ad esempio la banca emittente.

Quanto al tipo di bene/servizio, va aperta una parentesi esplicativa a riguardo: si ricorda infatti che in alcuni casi PayPal, anche fuori dall’opzione del pagamento rateale, richiede approvazione per le transazioni connesse ad alcuni tipi di servizi tutelati da specifiche normative settoriali. Rientrano in questa casistica la rivendita di preziosi, la vendita di azioni oppure il brokeraggio, l’acquisto di criptovalute, le attività di gioco legale a distanza, come le scommesse sportive con PayPal, ma anche le donazioni verso enti benefici, la vendita di prodotti coperti da prescrizione medica, le compagnie aeree e i contenuti per adulti.

Detto questo, a seguito dell’eventuale riscontro positivo rispetto all’attivazione del piano rateale, l’utente potrà procedere all’acquisto desiderato, verificando in seguito i pagamenti effettuati e quelli ancora da saldare alla voce “Rimanenti”.

Un aspetto interessante del sistema di rateizzazione offerto da PayPal riguarda il diritto di recesso. I termini e le condizioni del servizio prevedono infatti che, entro 14 giorni dalla stipula del contratto di rateizzazione, l’utente possa esercitare il diritto di ripensamento, senza fornire alcuna motivazione, come del resto previsto dal Codice del Consumo. Se il recesso avviene prima che PayPal abbia ricevuto un primo accredito, allora il contratto sarà considerato nullo. Qualora invece un primo importo sia già stato accreditato all’e-wallet, entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso dovrà essere rimborsato a PayPal l’intero importo.

Oltre al diritto di recesso, si aggiunge che una garanzia ulteriore: il pagamento rateizzato rientra infatti nel programma di protezione acquisti di PayPal. Anche se si decide di acquistare a rate, quindi, il wallet, in caso di mancata ricezione del prodotto o di difformità dello stesso dalla descrizione, consente di ricevere il rimborso del costo dell’articolo nonché delle connesse spese di spedizione.

Come si è detto il pagamento a rate viene utilizzato da molti utenti per comprare beni e prodotti che altrimenti sarebbero stati inaccessibili o comunque non all’immediata portata. Un valore aggiunto del sistema di rateizzazione offerto da PayPal è tuttavia il fatto di poter essere utilizzabile anche per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, ovvero per pagare tasse come il bollo auto oppure le bollette, ad esempio quella dell’energia elettrica e del gas, attraverso il circuito PagoPA.

La digitalizzazione dei servizi finanziari di PayPal, con il frazionamento degli importi in tre rate da versare in due mesi, rappresenta un’utilità aggiuntiva in questo comparto, soprattutto tenendo conto dei rincari di gas e luce che hanno segnato questo 2022.