Previsione prezzo Quant 2023, 2025 e 2030

Quant è una blockchain lanciata nell’anno 2018. QNT è la moneta nativa di Quant Network. La rete Quant fornisce sia ai privati che alle aziende una varietà di servizi. Ciò incorpora la capacità di scambio di risorse attraverso una rete sicura e conveniente.

Il gateway DLT Overledger è una delle iniziative della rete.

Questo è il primo gateway DLT per le aziende che si integra con molte reti, sistemi e DLT.Diverse aziende importanti sono già nell’elenco dei partner di Quant. Ciò include Oracle (NYSE: ORCL), il Blockchain Consortium, Nvidia (NASDAQ: NVDA) e altro ancora.

Quando ha rilasciato la versione 2.0 di Overledger DLT alla fine di aprile, la società stava facendo progressi con esso.

Qual è l’USO del token QNT?

La funzione principale dei token QNT, integrati nella piattaforma Quant, è quella di concedere agli utenti l’accesso digitale a un particolare servizio o applicazione (MApp). Sia gli utenti che gli sviluppatori hanno accesso.

La quota di accesso dipenderà dalla quantità predeterminata di valuta fiat oltre al conteggio dei token.

Il numero totale di token necessari per l’accesso alla piattaforma e alle applicazioni può variare in base al valore dei token e alla quantità in circolazione a seguito dell’aumento degli utenti e del corrispondente cambiamento della domanda di QNT.

Poiché il prezzo del QNT può fluttuare in proporzione al fiat, fissare il valore delle tasse di accesso ai valori fiat dovrebbe consentire agli sviluppatori di detenere quantità più flessibili di QNT.

Previsione QUANT Coin Prezzo a Breve Termine

Per la fine del 2022, la previsione del prezzo QNT è di $ 172 a condizione che QNT guadagni il 20% al mese da oggi. Inoltre, se QNT aumenta del 50% al mese, entro la fine di dicembre 2022 Quant sarà valutato a $ 270.

Previsione QUANT Prezzo a Lungo Termine

QNT Prezzo Previsione 2023

Il prezzo del token QNT è in aumento e si sta dirigendo verso la fine del 2022 a oltre $ 150. Nel 2023, molto dipenderà dalle condizioni del mercato globale. Alcuni scenari per QNT sono:

Se Quant (QNT) guadagna circa il 20% nel 2023 il prezzo sarà a $ 160 e QNT aggiunge il 30% al suo valore, quindi potremmo vedere QNT Price a $ 173 entro la fine del 2023. La previsione del prezzo Quant 2023 è $ 200,3 a condizione che guadagni il 50% all’anno da oggi.

QNT Prezzo Previsione 2025

Le prospettive complessive per Quant nel 2025 sono positive. Si prevede che il prezzo Quant sarà superiore a $ 200 nel 2025. Se QNT guadagna il 30% all’anno da oggi, entro il 2025 il prezzo QNT sarà vicino a $ 300 e se QNT riesce ad aggiungere il 50% all’anno al suo valore, la previsione del prezzo Quant per il 2030 è di $ 450,8.

Previsione Quant Prezzo 2030

Quant Price potrebbe essere inferiore a $ 300 se Quant aggiunge solo il 10% in più al suo valore ogni anno entro la fine del 2030. Tuttavia, se QNT guadagna il 30% all’anno da ora, la previsione del prezzo Quant 2030 è di $ 1089.

Se ci sarà un massiccio miglioramento delle condizioni di mercato e Quant aumenterà del 50% tra un anno, potremmo vedere il prezzo QNT a $ 3423 entro la fine del 2030.

Quanto varrà Quant nel 2025?

Il valore di Quant nel 2025 dipenderà dalle condizioni del mercato. Tuttavia, se Quant guadagna solo il 10% all’anno da oggi, nel 2025 il prezzo QNT potrebbe essere $ 177,79.

Inoltre, se QNT guadagna il 20% all’anno, la previsione del prezzo Quant 2025 è di $ 230,83. Quant potrebbe raggiungere oltre $ 450 se riesce a guadagnare il 50% all’anno da oggi.

Quant può raggiungere $ 1000?

Il prezzo più alto di tutti i tempi di Quant era vicino a $ 430 e guardando al potenziale, ci sono alte probabilità che Quant raggiunga $ 1000. Ecco come e quando QNT può raggiungere $ 1000:

Condizione Lasso di tempo Se QNT guadagna il 20% all’anno Nei prossimi 11 anni Se QNT guadagna il 30% all’anno Nei prossimi 8 anni Se QNT guadagna il 50% all’anno Nei prossimi 5 anni

A parte la condizione di cui sopra, se QNT aumenta solo 7,6 volte dal suo prezzo attuale, raggiungerà $ 1000.

Quant può raggiungere $ 10.000?

Raggiungere $ 10.000 potrebbe essere leggermente difficile per Quant attualmente. Per raggiungere $ 10.000, Quant dovrà aumentare di 76 volte rispetto al suo prezzo attuale. Oltre a questo, la seguente condizione mostra come Quant può raggiungere $ 10.000:

Condizione Lasso di tempo Se QNT guadagna il 20% all’anno Nei prossimi 24 anni Se QNT guadagna il 30% all’anno Nei prossimi 16,5 anni Se QNT guadagna il 50% all’anno Nei prossimi 11 anni

Qual è l’attuale sentimento di Quant?

L’attuale sentiment di Quant è ribassista secondo la nostra analisi tecnica. La maggior parte degli indicatori tecnici mostra vendite.

È redditizio investire in Quant?

Negli ultimi 30 giorni, Quant ha avuto 12/30 (40%) giorni verdi. Secondo i nostri dati storici, attualmente non è redditizio investire in Quant. Il prezzo di Quant è diminuito del -37,24% nell’ultimo 1 anno, mentre la performance a 3 anni della moneta è del 597,47%.

QNT Price Quant Price Prediction: Dove acquistare QNT Token?

QNT è stato elencato nei principali scambi crittografici. Gli scambi in cui QNT può essere scambiato sono Cypto.com, Binance, KuCoin, ecc.