PancakeSwap: cos’è e come funziona

PancakeSwap è uno scambio decentralizzato che ti consente di scambiare token BEP-20.

Su PancakeSwap, puoi scambiare BNB con un altro token come ElonTech.

Tuttavia, è necessario collegare un portafoglio di criptovaluta a PancakeSwap prima di poter scambiare BNB con un altro token.

Inoltre, devi avere un po ‘di BNB nel tuo portafoglio di criptovaluta.

Se non hai BNB nel tuo portafoglio di criptovaluta, puoi acquistarlo da uno scambio di criptovaluta come Binance.

Quindi, puoi inviarlo nel tuo portafoglio di criptovaluta.

PancakeSwap ti consente anche di puntare token LP per guadagnare entrate.

Tuttavia, questo tutorial pancakeSwap si concentra sullo scambio di BNB con un altro token.

In questo tutorial di PancakeSwap, imparerai come utilizzare PancakeSwap con un portafoglio come Trust Wallet per scambiare BNB con un altro token.

Come usare PancakeSwap

Per utilizzare PancakeSwap, è necessario collegarlo a un portafoglio come Trust Wallet.

Quindi, sarai in grado di utilizzare BNB per scambiare un altro token.

Tuttavia, è necessario acquistare un po ‘di BNB e depositarlo prima in Trust Wallet.

Non acquistare BNB su Trust Wallet poiché le commissioni sono molto alte.

Puoi farlo acquistando BNB su uno scambio di criptovaluta come Binance.

Quindi, copia il tuo indirizzo Smart Chain su Trust Wallet e vai alla pagina “Preleva BNB” su Binance.

Nella pagina di prelievo, incolla il tuo indirizzo Smart Chain da Trust Wallet nel campo “Indirizzo”, inserisci l’importo di BNB che desideri prelevare e ritiralo.

Una volta depositato BNB nel tuo indirizzo Smart Chain su Trust Wallet, sarai in grado di utilizzare PancakeSwap per scambiare BNB con un altro token.

1. Scarica Trust Wallet e deposita BNB

Per cominciare, devi avere un portafoglio di criptovaluta.

Hai bisogno di un portafoglio di criptovaluta per connetterti a PancakeSwap in seguito.

In questo esempio, useremo Trust Wallet.

Innanzitutto, vai su App Store o Google Play Store e scarica Trust Wallet.

Dopo aver scaricato Trust Wallet, devi creare un nuovo portafoglio.

Per creare un nuovo portafoglio su Trust Wallet, è necessario salvare e verificare la frase di recupero.

Dopo aver creato un nuovo portafoglio su Trust Wallet, vedrai un elenco di criptovalute.

Tocca “Smart Chain” per aprire il tuo portafoglio Smart Chain.

Sul tuo portafoglio Smart Chain, vedrai più icone tra cui “Invia”, “Ricevi”, “Copia” e “Altro”.

Tocca “Copia” per copiare il tuo indirizzo Smart Chain.

È necessario depositare BNB in questo indirizzo in seguito.

Ora che hai creato un portafoglio su Trust Wallet, devi acquistare un po ‘di BNB.

Puoi acquistare BNB da uno scambio di criptovaluta come Binance.

Innanzitutto, scarica l’app Binance dall’App Store o dal Google Play Store.

Quindi, crea un account Binance e usa “73583477” come codice di riferimento.

Ti verrà quindi richiesto di verificare la tua identità.

Per verificare la tua identità, devi caricare il fronte e il retro del tuo documento d’identità.

Dopo aver verificato la tua identità, tocca l’icona inversa sull’app e tocca “Acquista”.

Vedrai quindi un elenco di criptovalute che puoi acquistare.

Quindi, tocca “BNB”, inserisci la quantità di BNB che desideri acquistare e tocca di nuovo “Acquista”.

Se non hai ancora aggiunto un metodo di pagamento, dovrai fornire i dati della tua carta di credito o di debito.

Dopo aver acquistato alcuni BNB su Binance, devi inviarlo a Trust Wallet.

Innanzitutto, vai al tuo portfolio su Binance toccando l’icona del portafoglio nella barra di navigazione in basso.

Quindi, tocca “BNB” seguito da “Ritira”.

Nella pagina “Ritira BNB”, incolla il tuo indirizzo Smart Chain da Trust Wallet nel campo “Indirizzo”.

Quindi, inserisci l’importo di BNB che desideri inviare e tocca “Preleva”.

Il processo di prelievo richiederà circa 30-60 minuti per essere completato.

2. Vai su PancakeSwap e tocca “Connetti”

Dopo aver inviato BNB a Trust Wallet, sarai in grado di scambiarlo con un altro token su PancakeSwap.

Innanzitutto, vai al sito web di PancakeSwap.

Per scambiare su PancakeSwap, devi prima connetterti a un portafoglio.

Per connetterti a un portafoglio, tocca “Connetti” nella barra di navigazione in alto.

Dopo aver toccato “Connetti”, si aprirà il pop-up “Connetti a un portafoglio”.

Il pop-up contiene un elenco di portafogli a cui è possibile connettersi.

Tocca “WalletConnect” per connetterti a WalletConnect.

3. Connettiti a un portafoglio

Dopo aver toccato “WalletConnect”, vedrai un elenco di portafogli a cui puoi connetterti.

Questo include “Rainbow”, “Trust”, “Argent” e altri.

Poiché stai utilizzando Trust Wallet, tocca “Trust” per connetterti a Trust Wallet.

Ti verrà quindi richiesto di aprire la pagina su Trust Wallet.

È necessario aprire la pagina su Trust Wallet per consentire a PancakeSwap di connettersi ad esso.

Tocca “Apri” per aprire la pagina su Trust Wallet.

4. Seleziona una valuta

Dopo aver toccato “Apri”, si aprirà Trust Wallet.

Su Trust Wallet, vedrai una pagina di conferma.

Tocca “Connetti” per consentire a PancakeSwap di connettersi a Trust Wallet.

Ora che hai collegato Trust Wallet a PancakeSwap, vedrai il tuo indirizzo nella barra di navigazione in alto.

Ciò significa che Trust Wallet è collegato con successo a PancakeSwap.

Ora sarai in grado di scambiare BNB con un altro token.

Innanzitutto, tocca “Seleziona una valuta” nel campo “A”.

5. Importa il token e scambia BNB per esso

Dopo aver toccato “Seleziona una valuta”, vedrai un elenco di token per cui puoi scambiare BNB.

Nel campo “Cerca nome o incolla indirizzo”, devi incollare l’indirizzo di contatto del token che desideri acquistare.

Ad esempio, se si desidera acquistare Spore Finance, è necessario incollare l’indirizzo di contatto di Spore Finance nel campo “Cerca nome o incolla indirizzo”.

Per trovare l’indirizzo del contratto del token che si desidera acquistare, è necessario visitarlo su bscscan.com o coinmarketcap.com.

Quindi, copia l’indirizzo di contatto del token in “Contratti” e incollalo nel campo “Cerca nome o incolla indirizzo”.

Infine, tocca “Importa” per importare il token su PancakeSwap.

Ora che hai importato il token in PancakeSwap, sarai in grado di scambiare BNB con esso.

Innanzitutto, inserisci la quantità di BNB che desideri scambiare con il token.

Ad esempio, se si desidera scambiare 0.1 BNB, immettere “0.1” nel campo “Da”.

Infine, tocca “Swap” per scambiare BNB con il token che hai importato.

Assicurati di avere un BNB sufficiente su Trust Wallet o la transazione fallirà!

Hai imparato con successo come usare PancakeSwap con Trust Wallet per scambiare BNB con un altro token!

Conclusione

PancakeSwap viene in genere utilizzato per scambiare token BEP-20.

Tuttavia, puoi anche usarlo per puntare token LP.

Per fare ciò, è necessario aggiungere liquidità a PancakeSwap per ottenere token LP nella scheda “Liquidità”.

Quindi, puoi puntare i tuoi token LP navigando nella pagina “Fattorie”.

Quindi, tocca “Abilita” per abilitare la farm seguito da “Stake LP”.

Quando scommetti i tuoi token LP, puoi guadagnare reddito passivo su di esso a seconda del TAEG.

Puoi anche puntare la tua criptovaluta direttamente sulla pagina “Pool” senza token LP.