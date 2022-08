Portafoglio Ronin: come creane uno

in

È necessario un portafoglio Ronin per giocare al popolare gioco di criptovaluta, Axie Infinity.

Inoltre, puoi utilizzare altre app decentralizzate in esecuzione su Ronin, che è una sidechain ethereum sviluppata per i giochi Blockchain.

Ci sono un paio di usi per Ronin Wallet, tra cui la gestione della tua identità digitale e l’invio di transazioni senza pagare costose commissioni sul gas.

L’obiettivo di Ronin Wallet è quello di promuovere i vantaggi della tecnologia Blockchain alle persone.

Dopo aver creato un Portafoglio Ronin, sarai in grado di accedere ad Axie Infinity Marketplace con esso e creare un account.

Quindi, sarai in grado di accedere a Mavis Hub e scaricare Axie Infinity.

In questa guida, imparerai come creare un portafoglio Ronin su Chrome in modo da poter accedere ad Axie Infinity Marketplace.

Ecco come creare un Portafoglio Ronin:

1. Aggiungi Ronin Wallet a Chrome

Prima di poter creare un Ronin Wallet, devi aprire Google Chrome.

Se non hai Chrome, devi scaricarlo.

Puoi scaricare Chrome cliccando su questo link: https://www.google.com/chrome/.

Quindi, fai clic su “Scarica Chrome” per scaricare Chrome.

Dopo aver scaricato Chrome, devi aggiungere Ronin Wallet ad esso.

Innanzitutto, fai clic su questo link per andare all’estensione Ronin Wallet: https://chrome.google.com/webstore/detail/ronin-wallet/.

Una volta che sei sulla pagina, fai clic su “Aggiungi a Chrome” per aggiungere Ronin Wallet a Chrome.

2. Fai clic sull’estensione Ronin Wallet

Ora che hai aggiunto Ronin Wallet a Chrome, devi aprire l’estensione.

Innanzitutto, fai clic sull’icona del puzzle nella barra di navigazione in alto di Chrome.

Dopo aver fatto clic sull’icona del puzzle, vedrai un elenco di estensioni che hai aggiunto su Chrome.

Scorri verso il basso fino a raggiungere l’estensione “Ronin Wallet”.

Quindi, fai clic sull’icona del pin per aggiungere Ronin Wallet alla barra degli strumenti di Chrome.

Per aprire Ronin Wallet, fai clic sull’estensione Ronin Wallet.

3. Clicca su “Inizia”

Dopo aver fatto clic sull’estensione Ronin Wallet, si aprirà un pop-up.

Il pop-up contiene un pulsante “Inizia”.

Fai clic su “Inizia” per avviare la configurazione di Ronin Wallet.

4. Seleziona “Sono nuovo. Prepariamoci!”

Dopo aver fatto clic su “Inizia”, atterrerai alla pagina “Benvenuto in Ronin Wallet”.

Ci sono un paio di pulsanti sulla pagina.

Questo include il “Sono nuovo. Prepariamoci!” e il pulsante “Ho già una frase di recupero segreta. Importa portafoglio.” pulsante.

Il “Sono nuovo. Let’s get set up!” pulsante consente di creare un Ronin Wallet.

D’altra parte, il “Ho già una frase di recupero segreta. Importa portafoglio.” consente di importare un portafoglio esistente.

Poiché è la prima volta che usi Ronin Wallet, fai clic su “Sono nuovo. Prepariamoci!”.

5. Crea una password

Dopo aver fatto clic su “Sono nuovo. Prepariamoci!”, atterrerai sul passaggio “Crea password”.

In questo passaggio, devi creare una password per il tuo portafoglio.

Innanzitutto, crea una password e inseriscila nel campo “Inserisci password”.

Assicurati che contenga almeno 8 caratteri.

In secondo luogo, inserisci nuovamente la password nel campo “Conferma password” per confermarla.

Una volta terminato, fai clic su “Crea portafoglio” per creare un portafoglio Ronin.

6. Salva la tua frase di recupero

Dopo aver creato una password, ti verrà data una frase di recupero.

La frase di recupero viene utilizzata per accedere al tuo portafoglio Ronin.

Innanzitutto, fai clic su “Rivela frase seme” per rivelare la tua frase seme.

Quindi, fai clic su “Copia negli appunti” per copiarlo.

Quindi, conserva la tua frase di recupero in un luogo sicuro.

Non condividere la tua frase di recupero con nessuno in quanto saranno in grado di assumere il controllo delle tue risorse.

Dopo averlo conservato in un luogo sicuro, fai clic su “Conferma frase seme”.

7. Verifica la tua frase di recupero

Dopo aver fatto clic su “Conferma frase di inizializzazione”, dovrai verificare la frase di recupero.

Questo è il passaggio finale per completare il processo di creazione del portafoglio.

Per verificare la frase di recupero, è necessario compilare la parola corretta per ogni posizione.

Quindi, è necessario fare riferimento alla frase di recupero per questo.

Diciamo che la tua frase di recupero è “a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, m”.

Se è così, la prima posizione è “a”, la seconda posizione è “b” e la terza posizione è “c”.

Dopo aver inserito la parola corretta per ogni posizione, fai clic su “Continua”.

8. Usa Ronin Wallet

Dopo aver verificato la frase di recupero, atterrerai nella pagina di successo.

Nella pagina di successo, verrai accolto da un messaggio.

Il messaggio dice: “Il tuo portafoglio è stato creato!”.

Ciò significa che hai creato con successo un Portafoglio Ronin!

Ora sarai in grado di accedere ad Axie Infinity Marketplace con esso.

Innanzitutto, vai su Axie Infinity Marketplace facendo clic su questo link: Accedi | Axie Infinito.

Quindi, fai clic su “Accedi con Ronin Wallet” per accedere al marketplace con Ronin Wallet.

Dopo aver effettuato l’accesso con Ronin Wallet, scegli un nome, quindi imposta un’e-mail e una password.

Conclusione

Creare un Portafoglio Ronin è il primo passo per giocare ad Axie Infinity.

Se vuoi imparare l’intero processo, puoi visitare questo link: https://welcome.skymavis.com/.

La pagina contiene istruzioni complete su come iniziare a utilizzare Axie Infinity.

Ci sono 4 passaggi in totale tra cui “Crea portafoglio Ronin”, “Ottenere assie”, “Configurazione account” e “Scarica e gioca”.

Tieni presente che devi acquistare 3 assie dal marketplace Axie Infinity per giocare.

Se non hai abbastanza fondi, puoi invece richiedere una borsa di studio.

Una borsa di studio ti consente di giocare ad Axie Infinity utilizzando la squadra di un manager.

Axie Infinity è disponibile su PC, Android e iOS (TestFlight).

Tuttavia, si consiglia vivamente di creare un Ronin Wallet su un PC anziché su un dispositivo Android o iOS.