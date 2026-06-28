Partecipa al webinar su fondi comuni ed ETF con Corrado Rondelli oggi alle 18

Partecipa al webinar di oggi alle ore 18 con Corrado Rondelli per un’analisi in diretta di fondi comuni ed ETF: invia l’ISIN che ti interessa e segui gli indicatori utilizzati durante la valutazione.

Questo articolo riassume due appuntamenti dedicati a fondi comuni d’investimento e ETF guidati da Corrado Rondelli. Nel corso della giornata è previsto un webinar live che permetterà ai partecipanti di inviare l’ISIN di un fondo o di un ETF per vederlo analizzato in tempo reale; in aggiunta, è disponibile la registrazione di un incontro precedente, tenutosi martedì 23 giugno dove sono state esaminate diverse proposte proposte dai partecipanti.

L’iniziativa combina una parte pratica — con domande e codice ISIN valutati dal relatore — e una componente educativa, durante la quale sono stati richiamati indicatori di performance e rischio utilizzati nelle valutazioni. I partecipanti possono collegarsi al webinar live previsto per oggi alle ore 18 per inserire i codici che desiderano vedere passare in rassegna.

Come funziona la diretta e cosa aspettarsi

Durante la sessione live il format prevede che gli utenti scrivano l’ISIN del fondo o dell’ETF nel canale di interazione: il relatore selezionerà quindi alcuni strumenti e li analizzerà in tempo reale. L’approccio è pratico e orientato all’interpretazione degli indicatori che guidano le scelte di investimento, con richiami a elementi come il track record, la volatilità e il profilo di rischio. La partecipazione è aperta e non richiede il possesso degli strumenti analizzati da parte del relatore.

Il webinar punta a favorire la comprensione di elementi fondamentali per valutare un prodotto di investimento: oltre alle informazioni legate alla composizione e ai costi, verranno illustrati criteri concreti per leggere i dati di performance. L’obiettivo è fornire strumenti utili sia agli investitori privati sia a chi vuole approfondire il funzionamento di ETF e fondi comuni senza affidarsi esclusivamente a slogan di marketing.

Registrazione dell’incontro del 23 giugno e indicatori citati

È disponibile la registrazione del webinar tenuto martedì 23 giugno durante il quale sono stati analizzati numerosi ISIN suggeriti dai partecipanti. Nel corso della registrazione il relatore ha illustrato alcuni indicatori tecnici e statistici ai quali fa riferimento: tra questi il Sharpe Ratio il Ulcer Index e il Martin Ratio. Questi indici aiutano a confrontare performance corrette per il rischio e a valutare la stabilità dei rendimenti nel tempo.

Elenco degli ISIN analizzati nel webinar registrato

Nella sessione del 23 giugno sono stati passati in rassegna i seguenti codici ISIN utili per chi desidera rivedere i casi concreti: IE000NDWFGA5LU1841731745LU1493953001FR0011253624LU1681045024LU0270814014IE00B0M63060LU1279334483LU0766124126. Ogni codice è stato accompagnato da una spiegazione sulle metriche più rilevanti e dai limiti dell’analisi in tempo reale.

La registrazione è utile per chi vuole ripercorrere il metodo adottato e confrontare le proprie valutazioni con quelle esposte durante la diretta: in particolare, gli esempi mostrano come interpretare il Sharpe Ratio per misurare rendimento aggiustato per la volatilità, l’Ulcer Index per stimare la profondità delle perdite e il Martin Ratio per un confronto alternativo tra rischio e rendimento.

Partecipazione, trasparenza e note editoriali

Per partecipare al webinar live è sufficiente seguire il link di accesso fornito dall’organizzazione e inviare l’ISIN che si desidera far esaminare. La modalità interattiva permette di ottenere risposte puntuali e di vedere applicati i concetti a casi reali. L’iniziativa è pensata per essere educativa e non costituisce consulenza personalizzata.

Dal punto di vista editoriale, l’autore dell’articolo è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e non detiene gli strumenti finanziari oggetto delle analisi, a garanzia di assenza di conflitti di interesse. L’evento rispetta i principi di trasparenza e le linee guida sull’informazione economica, con una comunicazione chiara del metodo di analisi adottato durante le sessioni.