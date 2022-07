Password Binance: ecco come cambiarla

Quando si utilizza Binance, è possibile che gli utenti abbiano dimenticato la password o scoperto che la password è trapelata. È tempo di cambiare la password Binance. L’articolo seguente mostra due modi per cambiare la password in un solo minuto.

Perché cambiare la password del tuo account Binance?

L’utente ha dimenticato la vecchia password di Binance che usava prima, in modo da non poter accedere all’account.

Rilevando che le vecchie password sono esposte, i truffatori possono accedere all’account.

Le vecchie password sono troppo difficili da ricordare o troppo facili da indovinare.

La vecchia password è stata utilizzata per molto tempo e deve essere modificata per evitare di duplicare o rivelare la password.

Note quando si modifica la password di Binance

Gli utenti possono facilmente modificare la password nell’account manager o reimpostare la password direttamente fuori dalla pagina di accesso di Binance. Tuttavia, gli utenti devono avere accesso alla sicurezza a due fattori del proprio account Binance: email, SMS o Google Authenticator.

Se l’utente non è in grado di fornire l’autenticazione a due fattori, la modifica della password potrebbe essere più impegnativa. Gli utenti devono quindi contattare l’assistenza Binance e fornire la prova della verifica dell’identità per dimostrare la proprietà dell’account.

Dopo aver modificato la password per l’account Binance, tutti i prelievi dal fondo vengono bloccati per 24 ore per garantire la sicurezza del conto.

Come cambiare la password di Binance con un account che ha perso il diritto di accedere?

Nel caso in cui l’utente dimentichi la password e non riesca ad accedere all’account Binance, per modificare la password, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

Nella pagina di accesso di Binance, seleziona [Password dimenticata], quindi fai clic su [Continua].

Seleziona e inserisci l’indirizzo e-mail o il numero di telefono del tuo account Binance e scegli [Avanti].

Trascina il cursore per abbinare i due pezzi del puzzle e seleziona il metodo appropriato per ricevere il codice di verifica di sicurezza via e-mail o numero di telefono.

Fai clic su [Ottieni codice], inserisci il codice di verifica nella casella vuota e fai clic su [Avanti].

Immettere la nuova password e confermare la nuova password nella casella sottostante e selezionare [Conferma reimpostazione] per completare.

Cambia la tua password di Binance pur essendo in grado di accedere al tuo account.

Se l’utente ha ancora accesso all’account Binance, può modificare la password nell’account manager. Procedere come segue:

Accedi al tuo account Binance

Simile a quando si apportano modifiche all’e-mail o al numero di telefono di un account Binance. Selezionare la scheda Gestione account e selezionare [Sicurezza].

Nella sezione Attività dispositivi/Password di accesso, selezionare [Cambia].

Immettere la vecchia password nella casella [Vecchia password], immettere una nuova password nella casella [Nuova password], immettere nuovamente la nuova password nella casella [Conferma nuova password] e fare clic su [Conferma].

Dopo aver eseguito i passaggi di verifica della sicurezza, l’utente modifica correttamente la password. L’account viene automaticamente disconnesso. Accedi al tuo account Binance con la tua nuova password per confermare il completamento.

Conclusione

Cambiare la password di Binance è molto importante perché è uno dei principali fattori di sicurezza per il tuo account. L’utilizzo di una password troppo facile da indovinare o di una password familiare o troppo lunga per rimanere invariata può facilmente esporre la password dell’account dell’utente. Gli utenti devono utilizzare una password con tutte le lettere, numeri e caratteri, lettere maiuscole per garantire la sicurezza dell’account. Inoltre, dopo aver modificato la password, l’utente non può prelevare denaro per 24 ore. Pertanto, dovresti scegliere il momento giusto per cambiare la password per il tuo account Binance.