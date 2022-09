Vendere Cryptocurrecy su Changelly

in

Changelly è principalmente una piattaforma di scambio di criptovaluta e un aggregatore che porta il miglior tasso di cambio analizzando una serie di prezzi di scambio centralizzati (CEX).

Oltre alla conversione di criptovaluta, Changelly consente agli utenti di acquistare e vendere criptovalute con facilità.

Changelly ha collaborato con Mercuryo per vendere criptovaluta. Gli utenti possono vendere criptovalute e prelevare in USD o EUR in base all’accettazione della valuta fiat da parte della loro banca.

Cose che devi avere per vendere Crypto su Changelly

Per vendere criptovaluta a Changelly, hai bisogno di due dei tuoi documenti d’identità di cui uno deve essere un passaporto (o qualsiasi documento d’identità nazionale). Insieme a questo, preparati a fare un selfie.

Quindi, avrai bisogno dei dettagli del tuo conto bancario / dettagli della carta per ricevere la valuta fiat dopo la vendita di criptovalute.

E dovrai inserire l’indirizzo del portafoglio della particolare criptovaluta che hai scelto per la vendita. Questo fungerà da indirizzo di rimborso nel caso in cui la transazione fallisca.

Come vendere criptovaluta su Changelly?

Per vendere criptovaluta su Changelly per valuta fiat, in primo luogo, è necessario impostare le coppie di valute cripto e fiat.

Quindi, completa l’e-mail e la verifica dell’identità.

Successivamente, è necessario scegliere l’opzione di pagamento e fornire il portafoglio crittografico di rimborso o l’indirizzo di scambio.

Infine, invia la criptovaluta che desideri vendere all’indirizzo del portafoglio visualizzato sullo schermo e attendi qualche minuto per ricevere la tua valuta fiat.

Passaggi per vendere criptovaluta su Changelly

Vai a “Vendi“ Imposta le coppie di valute Crypto e Fiat Completa la verifica e-mail di Mercuryo Verifica l’identità Scegli il metodo di pagamento Inserisci l’indirizzo di rimborso Invia Crypto a Mercuryo Wallet Attendere il completamento della transazione

1. Vai a “Vendi“

Visita il sito Web di Changelly e aggiungilo ai segnalibri per sfuggire agli attacchi di phishing.

Una volta che sei sul sito web, vai su “Vendi” e fai clic su “Vendi cripto“.

2. Imposta le coppie di valute Crypto e Fiat

Dopo essere entrati nella sezione “Vendi“, è necessario impostare la criptovaluta e la valuta fiat per questo ordine di vendita.

Ad esempio, se si desidera vendere ETH, è necessario selezionarlo nella prima sezione e inserire l’importo.

Quindi, seleziona le valute legali, USD o EUR, nella seconda sezione e fai clic su “Vendi“.

3. Completa la verifica e-mail di Mercuryo

Successivamente, il partner crittografico di vendita di Changelly, Mercuryo, ha bisogno della tua e-mail per la verifica.

Inserisci l’indirizzo e-mail e seleziona la casella di controllo fornita dopo aver letto “Informativa sulla privacy” e “Politica sui cookie“.

Ora, fai clic su “Invia codice“.

In questo modo, riceverai il codice di verifica al tuo indirizzo email inserito. È necessario inserire quel codice entro i secondi indicati.

4. Verifica l’identità

Mercuryo verificherà la tua identità dopo la verifica dell’email.

La verifica dell’identità è un processo in 3 fasi che può essere continuato anche sul telefono cellulare scansionando il codice QR fornito.

Il primo passo nella verifica dell’identità è fornire le prime due pagine del passaporto (o di qualsiasi documento d’identità nazionale).

Tieni presente che la foto che stai per caricare deve essere luminosa e chiara. Inoltre, tutti e quattro gli angoli della foto devono essere visibili.

Dopo aver caricato la foto del passaporto, fai clic su “Conferma e procedi“.

Il prossimo nel processo di verifica dell’identità è quello di scattare un selfie con il documento che hai caricato in precedenza.

Il passo finale è caricare la prima pagina del secondo documento. Questo è tutto.

5. Scegli il metodo di pagamento

Successivamente, è necessario scegliere un metodo di pagamento per procedere ulteriormente. Ci sono due opzioni: carte e conti bancari.

Ti suggeriamo di scegliere il pagamento con carta sui conti bancari poiché i bonifici bancari potrebbero essere soggetti a festività. Attualmente, Mercuryo accetta Master Card e carte VISA.

Se hai scelto di ricevere pagamenti con carta, devi inserire i dettagli della carta ora.

6. Inserisci l’indirizzo di rimborso

Ora, il Mercuryo chiederà al portafoglio crittografico o all’indirizzo di scambio di rimborsare la criptovaluta se la transazione fallisce.

Una volta inserito l’indirizzo, fai clic su “Continua“.

Quindi, è necessario scegliere le opzioni di rimborso.

Poiché la transazione comporta alcune conferme di blocco, potrebbero essere necessari fino a 10 minuti per ricevere denaro sulla tua carta. Nei casi peggiori, potrebbe essere necessario più tempo.

Quindi, durante questo periodo il tasso di cambio è soggetto a modifiche.

Se stai vendendo una piccola quantità di criptovaluta e non ti preoccupi delle deviazioni di prezzo, devi scegliere l’opzione di rimborso “Pagamento incondizionato“.

Se stai vendendo una grande quantità di criptovalute e non vuoi vendere se il prezzo si muove più del 5%, devi scegliere “Nell’intervallo del 5%“.

Quindi, fai clic su “Continua“.

7. Invia Crypto a Mercuryo Wallet

Ora sarai in grado di vedere i dettagli del tuo ordine insieme alla commissione della piattaforma che è di 5 USD per $ 1.000.

Appena sotto i dettagli, puoi vedere l’indirizzo del portafoglio Mercuryo a cui devi inviare la criptovaluta che vuoi vendere.

8. Attendere il completamento della transazione

Dopo aver inviato la criptovaluta all’indirizzo del portafoglio Mercuryo, attendi da alcuni secondi a qualche minuto.

Una volta completata la transazione, riceverai i tuoi soldi sulla tua carta.

Di solito, ci vogliono meno di 10 minuti per ricevere denaro sulla tua carta se vendi criptovaluta su Changelly. Tuttavia, se la blockchain è congestionata, potrebbe essere necessario più tempo.

Ecco come puoi vendere la tua criptovaluta su Changelly.

Conclusione

La vendita di criptovaluta richiede un po ‘di tempo rispetto all’acquisto di criptovaluta in Changelly. Ciò è dovuto alla verifica dell’identità e al trasferimento di criptovalute all’indirizzo del portafoglio specificato.

La commissione complessiva per le transazioni cripto-fiat su Changelly è del 6,5% circa.

Domande frequenti

1. Come risolvere l’errore “Transazione bloccata da antifrode” durante la vendita di criptovalute su Changelly?

L’errore “Transazione bloccata dall’antifrode” verrà visualizzato mentre stai cercando di vendere la tua criptovaluta, in particolare quando stai cercando di inviare i dettagli della tua carta.

Questo perché la tua identità non è verificata dai team Changelly e Mercuryo. Se ricevi un errore “Transazione bloccata dall’antifrode”, devi attendere alcuni secondi a 1 o 2 minuti. Una volta che entrambe le squadre verificano la tua identità, sei a posto.