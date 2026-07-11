Patrimonio mobiliare: componenti e valutazione al 31 dicembre 2026

Il patrimonio mobiliare comprende una varietà di elementi finanziari, da conti correnti a partecipazioni azionarie. Scopri come vengono valutati al 31 dicembre 2026.

Il patrimonio mobiliare rappresenta una componente fondamentale della situazione economica di un individuo o di una famiglia. Al 31 dicembre 2026, la valutazione di questi beni assume un’importanza cruciale per la determinazione della condizione economico-patrimoniale. Questo articolo esplora le diverse categorie di beni mobiliari e i criteri utilizzati per la loro valutazione.

La valutazione del patrimonio mobiliare non si limita ai conti correnti e ai depositi bancari. Include anche una vasta gamma di strumenti finanziari e partecipazioni, ciascuno con le proprie specifiche modalità di calcolo. Comprendere queste differenze è essenziale per una corretta valutazione del proprio patrimonio.

Conti correnti e depositi bancari

I conti correnti e i depositi bancari inclusi i conti deposito, sono valutati considerando il maggior valore tra la somma dei saldi positivi al 31 dicembre 2026 e la somma delle relative giacenze medie annue. Questa metodologia garantisce una valutazione accurata delle disponibilità liquide.

Tuttavia, ci sono eccezioni previste dall’articolo 5, comma 4 del DPCM n.159/ e successive modifiche, che stabiliscono che in alcuni casi viene assunto il saldo al 31 dicembre 2026. Queste eccezioni sono progettate per tenere conto di situazioni particolari che potrebbero influenzare la valutazione standard.

Titoli di Stato e strumenti finanziari

I titoli di Stato le obbligazioni i certificati di deposito e i buoni fruttiferi sono ulteriori componenti del patrimonio mobiliare. Questi strumenti finanziari sono valutati in base al loro valore nominale o di mercato, a seconda delle specifiche disposizioni normative.

Le contratti di assicurazione mista sulla vita e le polizze a premio unico sono anch’esse incluse in questa categoria. La loro valutazione tiene conto del valore di riscatto o del valore di capitalizzazione al 31 dicembre 2026.

Partecipazioni azionarie e OICR

Le partecipazioni azionarie in società quotate in mercati regolamentati sono valutate in base al valore di mercato delle azioni al 31 dicembre 2026. Questo approccio riflette la volatilità dei mercati finanziari e garantisce una valutazione aggiornata.

Per le partecipazioni azionarie in società non quotate e in società non azionarie, il valore è determinato sulla base dell’ultimo bilancio approvato. In caso di esonero dall’obbligo del bilancio, il valore del patrimonio netto è calcolato sommando le rimanenze finali e il costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto degli ammortamenti.

Le azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani o esteri sono valutate in base al valore di mercato delle quote al 31 dicembre 2026. Questo include fondi comuni di investimento e altre forme di investimento collettivo.

Altri strumenti e rapporti finanziari

Le masse patrimoniali affidate in gestione a soggetti abilitati, i rapporti di custodiaamministrazionedeposito e gestione nonché altri strumenti e rapporti finanziari, completano il quadro del patrimonio mobiliare. Questi elementi sono valutati in base alle specifiche disposizioni contrattuali e normative.

Le imprese individuali sono valutate in base al valore del patrimonio netto, determinato sulla base dell’ultimo bilancio approvato o, in caso di esonero, attraverso la somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto degli ammortamenti.

Comprendere la composizione e la valutazione del patrimonio mobiliare è essenziale per una corretta gestione delle proprie finanze. Le informazioni fornite in questo articolo possono aiutare a navigare le complessità della valutazione patrimoniale e a prendere decisioni informate.