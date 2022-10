Per cosa possono essere utilizzati gli NFT oltre all’arte?

NFT nel settore assicurativo

L’assicurazione è uno dei casi d’uso più interessanti per gli NFT. Dati i problemi intrinseci nella fiducia, nella valutazione del valore e nel trasferimento del valore che sono intrinseci alle polizze assicurative oggi, gli NFT possono essere utilizzati per tracciare queste attività attraverso diversi record.

Ad esempio, un dispositivo IoT che tiene traccia dei container di spedizione richiederà a team di persone di passare attraverso pile di ricevute cartacee e rischiare di perdere la loro sanità mentale nel processo. L’utilizzo di NFT può rendere più facile tracciare le spedizioni dall’inizio alla fine e persino facilitare la valutazione dei rischi.

Come corollario al caso d’uso di cui sopra, diamo un’occhiata all’assicurazione per animali domestici.

Se il tuo amato animale domestico è stato accidentalmente ucciso da un furgone per le consegne mentre non eri in giro per supervisionare, il risarcimento che ricevi è di solito piuttosto basso in quanto le assicurazioni hanno poco o nessun modo di sapere se il tuo animale domestico esisteva. Per risolvere questo problema, potresti teoricamente rappresentare ogni amico peloso unico come NFT e acquistare una polizza per loro con una compagnia assicurativa rispettabile.

Se uno dei tuoi gattini ha incontrato il suo destino prematuro, il risarcimento sarà alla pari con il valore dell’NFT. Questo è un caso d’uso certamente oscuro, ma è un modo per semplificare l’assicurazione in un modo che non è stato possibile prima.

NFT nella gestione della supply chain

La gestione della supply chain è un altro esempio di un caso d’uso amichevole per gli NFT. Poiché le catene di approvvigionamento non sono lineari, gli ordini possono essere confusi o persi nel processo.

L’utilizzo di NFT per tracciare spedizioni e merci garantisce che la tua spedizione ti raggiunga, sia che si tratti di nave, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto.

Gli NFT possono essere utilizzati per tenere traccia delle spedizioni mentre passano dal produttore al consumatore e viceversa. A questo proposito, un NFT potrebbe persino contenere informazioni su un’intera unità della catena di approvvigionamento piuttosto che su una singola spedizione. Se hai mai visto film d’azione in cui loschi operatori tentano di contrabbandare armi nascondendole nelle spedizioni di merci, puoi pensare agli NFT come a una tecnologia che scoraggia tali attività.

NFT nei dispositivi IoT

L’Internet of Things (IoT) è un altro caso d’uso interessante per gli NFT. Attualmente, la maggior parte dei dispositivi IoT non sono interoperabili tra loro, anche se rientrano nella stessa categoria. Ad esempio, alcuni fitness tracker funzionano solo con telefoni Android, mentre altri sono compatibili con dispositivi iOS.

Per risolvere questo problema, gli NFT possono essere utilizzati per creare quello che viene chiamato un portafoglio interoperabile. In parole povere, ogni dispositivo IoT avrà la sua chiave privata esclusiva, che è un’identità univoca che consentirà ad altri dispositivi di effettuare transazioni all’interno del dominio di quel tipo di dispositivo IoT specifico. Ciò consentirà ai dispositivi IoT di diversi produttori di scambiare informazioni e altri tipi di dati senza intermediari ed è molto più efficiente rispetto all’utilizzo dei tradizionali mezzi di comunicazione e interazione.

NFT nella governance attraverso il voto

Un altro caso d’uso interessante per gli NFT è nella governance attraverso il voto. Nel mondo di oggi, le votazioni vengono ancora effettuate su schede cartacee che possono essere smarrite o manomesse. Poiché Internet consente di votare da qualsiasi luogo, è possibile utilizzare un sistema di voto online basato su blockchain che consentirà alle persone di votare dai propri computer o dispositivi mobili.

Gli NFT possono fornire l’identità degli elettori e la possibilità di tenere traccia dei voti nel tempo senza che alcuna informazione venga manomessa dopo che è stata inviata. Un sistema di voto trasparente non solo aumenterà l’affluenza alle urne, ma contribuirà anche a garantire che le schede non vadano perse.

NFT nel settore immobiliare e nell’arte contemporanea

Uno degli aspetti più importanti della proprietà immobiliare è tenere traccia dei registri di proprietà come gli atti di proprietà. Attualmente, ciò comporta un sacco di scartoffie che possono essere smarrite, manomesse o distrutte se la casa in questione è danneggiata da un incendio o da un’alluvione.

L’utilizzo di NFT ti fornirà aggiornamenti in tempo reale sullo stato di proprietà della tua casa e consentirà persino ad altre entità autorizzate come la tua compagnia assicurativa di accedere a queste informazioni. Inoltre, ti consentirà di acquistare un titolo immutabile per la tua proprietà, il che significa che la storia della proprietà viene preservata nel caso in cui sia necessario apportare modifiche future.

Opere d’arte digitali a parte, gli NFT possono essere utilizzati per tracciare la proprietà di opere d’arte contemporanea mentre passa di mano da un collezionista o gallerista a un altro. Proprio come con il settore immobiliare, gli NFT ti forniranno un record completo e immutabile che tiene traccia di informazioni come i precedenti proprietari e i prezzi di vendita, che è fondamentale per valutare il valore e l’autenticità di un’opera d’arte.

NFT nei viaggi

I viaggiatori possono anche utilizzare gli NFT per rintracciare i loro effetti personali nel caso in cui qualcuno di loro venga smarrito o rubato durante i loro viaggi. Con un NFT, il tuo bagaglio rimarrà sempre al sicuro senza doverlo etichettare con apparecchiature di localizzazione GPS.

Lo stesso vale per oggetti di grande valore come computer portatili e gioielli. È anche possibile registrare il tuo NFT con un contratto intelligente che attiverà il rilascio di fondi in caso di smarrimento o distruzione dell’oggetto in questione.

NFT nel settore della moda e del lusso

Un altro settore in cui gli NFT sono utili è il mercato della moda e dei beni di lusso. Molti di questi articoli possono essere molto costosi, ma sono spesso difficili da rivendere a causa della mancanza di un sistema di autenticazione di terze parti per verificare l’autenticità o la cronologia della proprietà precedente.

Come accennato in precedenza, gli NFT basati su blockchain ti consentono di acquistare un titolo immutabile per il tuo articolo, che ti darà un record dei precedenti proprietari e prezzi di vendita. Questo aspetto degli NFT non solo consentirà ai proprietari di articoli di moda di lusso di verificare l’autenticità dei beni, ma consentirà anche ai produttori di distinguere i loro prodotti dai knockoff.

L’arte digitale è solo l’inizio per la tecnologia NFT



L’avvento della tecnologia blockchain ha portato molti cambiamenti nel modo in cui le transazioni economiche vengono effettuate nello spazio digitale. Mentre le criptovalute hanno trasformato la finanza tradizionale, gli NFT sono destinati a trasformare la proprietà in diversi settori.

Un NFT consente a chiunque di tracciare i propri beni attraverso un record immutabile che non può essere manomesso da terzi. E se qualcuno dei tuoi effetti personali viene perso o rubato, puoi fare affidamento sull’immutabilità della tecnologia blockchain per rintracciarli e garantire il loro ritorno sicuro o almeno verificare la proprietà una volta trovati.

Lo spazio artistico digitale e gli oggetti da collezione in-game sono solo l’inizio di ciò che gli NFT possono fare. Con la giusta combinazione di contratti intelligenti e tecnologia blockchain, gli NFT possono rivoluzionare una serie di settori e rendere più facile per le persone tenere traccia dei loro beni e delle transazioni.