Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Per quanto tempo si deve rimanere investiti in un fondo comune?

Una delle considerazioni più importanti prima di scegliere una via di investimento è l'”orizzonte temporale” previsto, cioè il tempo in giorni, mesi o anni in cui un investitore intende rimanere investito.

E perché è così importante?

Tutti gli investimenti dovrebbero idealmente derivare da un piano finanziario o di investimento. Tali piani di solito indicano quanto tempo ci vorrebbe per raggiungere un obiettivo finanziario.

Consideriamo un investitore che ha appena guadagnato ₹ 50 lacs in una transazione immobiliare. Sta cercando un modo sicuro per investire, prima di prendere una decisione finale su cosa fare con quei soldi. Uno schema ideale in questo caso sarebbe un fondo liquido, che è progettato per fornire liquidità con un’alta probabilità generalmente per la protezione del capitale.

Può riscattare ogni volta che ha deciso.

Pertanto, la decisione su quanto tempo si deve rimanere investiti, dipende dall’obiettivo di investimento. Gli investitori devono rivedere periodicamente lo stato degli investimenti e i progressi, con i loro consulenti. Durante tali revisioni, di solito vengono prese le decisioni di riscattare, cambiare, investire o lasciare da solo.