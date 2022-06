Perché Celsius Network ha interrotto i prelievi

La società di prestiti crittografici Celsius Network ha fermato i prelievi e i trasferimenti, in mezzo a un’apparente crisi di liquidità, mentre il prezzo di Bitcoin è precipitato a livelli pre-pandemia.

Celsius, che promette rendimenti ad alto rendimento sui depositi dei clienti, sembra essere l’ultima società crittografica a piegarsi in condizioni finanziarie restrittive.

Arriva solo un mese dopo il crollo della rete di stablecoin Terra-Luna.

Celsius opera come una banca non regolamentata, attirando i clienti con tassi incredibilmente per i depositi di criptovalute e quindi prestando tali depositi ad altri clienti. Celsius afferma che i suoi prestiti sono garantiti in Bitcoin (anche se non tutti lo sono), e non vi è alcuna garanzia che possa pagare i clienti in caso di corsa ai prelievi, soprattutto perché il prezzo di Bitcoin è sceso del 40% nell’ultimo anno.

Il co-fondatore e CEO dell’azienda Alex Mashinsky ha passato anni a denunciare i critici per aver diffuso “FUD” – o “paura, incertezza e dubbio” – sulla liquidità di Celsius Network.

“Mike, conosci anche una sola persona che ha un problema a ritirarsi dal Celsius?” Mashinsky ha chiesto al venture capitalist Mike Dudas su Twitter l’11 giugno. “Perché diffondere FUD e disinformazione”.

Il giorno dopo, il 12 giugno, Celsius ha interrotto i prelievi, citando “condizioni estreme del mercato”.

CEL, una moneta emessa da Celsius, è scesa del 32% da allora.

Cos’è Celsius Network?

Celsius Network è una grande società di criptovaluta sostenuta dal capitale di rischio, che è stata valutata 4,1 miliardi di dollari dopo il suo più recente round di finanziamento di serie B nel novembre 2021, secondo PitchBook. Da novembre, tuttavia, il mercato crittografico totale ha perso oltre il 60% del suo valore, perdendo 1,6 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato, secondo CoinMarketCap.

Celsius offre ai clienti un rendimento annuo del 17% sui depositi, una proposta scioccante rispetto alle banche tradizionali che, in media negli Stati Uniti, attualmente offrono un rendimento annuo dello 0,07% per i conti di risparmio, secondo la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

I prestatori di criptovalute come Celsius non sono regolamentati come le banche tradizionali e non hanno protezioni di base come l’assicurazione dei depositi, che è stata un punto fermo della regolamentazione bancaria statunitense da quando la FDIC è stata fondata nel 1933 in seguito alla Grande Depressione.

“L’industria delle criptovalute sta imparando ancora e ancora tutte le vecchie lezioni dalla finanza tradizionale”, ha detto Todd Phillips, un ex avvocato della FDIC che ora è il direttore della regolamentazione finanziaria e della corporate governance presso il Center for American Progress, un think tank liberale. “È triste perché se avessimo prestato attenzione al passato, molti dei danni qui e delle perdite avrebbero potuto essere evitati”.

Regolamentazione dei prestatori di criptovalute

Celsius è solo l’ultimo di una serie di fallimenti nel prestito di criptovalute, ed è chiaro che queste aziende richiedono regolamenti di base per proteggere i loro clienti.

Nel 2020, il prestatore di criptovalute Cred è andato in bancarotta dopo aver stipulato prestiti inesigibili. La stablecoin TerraUSD e la sua moneta gemella Luna sono crollate nel maggio 2022 dopo che i clienti hanno effettuato massicci prelievi sul protocollo di ancoraggio, che allo stesso modo offriva rendimenti del 20% ai clienti.

Ma il più grande presagio delle lotte di Celsius è la sua più stretta concorrenza. BlockFi, un popolare prestatore di criptovalute che pubblicizzava rendimenti annuali del 9%, ha saldato per 100 milioni di dollari con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti nel febbraio 2022 e ha promesso di registrare il suo prodotto del conto di interesse come titolo.1In una dichiarazione, il direttore delle forze dell’ordine della SEC Gurbir Grewal ha avvertito i colleghi di BlockFi di “presere nota immediatamente”.

I creditori di criptovalute potrebbero operare come le banche, ma i loro prestiti possono anche qualificarsi come titoli ai sensi della legge federale se superano il test Howey, una rubrica in quattro parti di un caso della Corte Suprema del 1946, ha detto Lee Reiners, direttore esecutivo del Global Financial Markets Center presso la Duke University School of Law. Per qualificarsi come “contratto di investimento” ai sensi della legge federale, un prodotto finanziario richiederebbe (1) un “investimento di denaro” in (2) una “impresa comune” con (3) una “ragionevole aspettativa di profitto” che (4) deriva dagli “sforzi degli altri”.

Il popolare exchange di criptovalute Coinbase ha interrotto il suo previsto prodotto di prestito crittografico nel 2021 a seguito delle minacce legali della SEC. Allo stesso modo, Celsius ha ricevuto lettere di cessazione e desistere da quattro stati degli Stati Uniti – Texas, New Jersey, Alabama e Kentucky – che affermano di essere titoli non registrati. Finora, non c’è stata alcuna azione federale contro Celsius, ma potrebbe arrivare presto.

“Immagino che alcuni mandati di comparizione della SEC arriveranno se non sono già arrivati”, ha detto Lee Reiners, direttore esecutivo del Global Financial Markets Center presso la Duke University School of Law. “Mi aspetto pienamente alcune azioni esecutive intraprese non solo dalla SEC, ma anche dalle autorità di regolamentazione dei titoli statali”.

“Celsius sta per essere inondato di citazioni in giudizio e azioni esecutive”, ha aggiunto. “Questa è solo la fase iniziale di questa storia”.

Celsius sta danneggiando il più ampio mercato delle criptovalute

La decisione di Celsius si sta increspando in tutto il mercato delle criptovalute in difficoltà. Il 13 giugno, l’exchange di criptovalute Binance ha fermato i prelievi di bitcoin sulla scia delle notizie Celsius e i prezzi di Bitcoin ed Ether sono scesi rispettivamente dell’11% e del 13% nell’ultimo giorno in mezzo a una svendita a livello di settore. Il crollo delle criptovalute è probabilmente correlato a quello del mercato azionario tradizionale, poiché l’S&P 500 ha aperto nel territorio del mercato orso il 13 giugno. Mentre BlockFi ha annunciato che sta licenziando il 20% del suo personale il 13 giugno, la società rivale Nexo si è offerta di acquistare Celsius.

“Siamo in un inverno crittografico”, ha detto Phillips. “Senza regolamentazione, le aziende tendono ad avere solo previsioni rosee del futuro e si aspettano solo che i valori degli asset continuino a salire. I regolamenti aiutano a garantire che pianifichino per il futuro quando i valori delle attività diminuiranno. Poiché molte di queste cose non sono state regolamentate, prevedo che vedremo molte più esplosioni”.

Reiners ha parafrasato Warren Buffet: “Quando la marea si spegne, vedi chi nuota nudo”.