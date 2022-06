Tether: cos’è e come funziona

Cos’è Tether: Tether è una criptovaluta popolare che i trader utilizzano da anni per aumentare i profitti nelle negoziazioni senza tornare alla fiat. Oggi la corda è la prima o più popolare moneta stabile, conosciuta anche come (usata). Tether è una moneta stabile 1: 1 ancorata al dollaro, il che significa che l’up-down in bitcoin e le oscillazioni nel mercato delle criptovalute non influenzeranno il tether.

Il motivo per cui i trader e gli investitori usano la corda per la sua liquidità. Tether è noto per essere l’asset crittografico più liquido in quanto può essere facilmente convertito in altre risorse. La cosa più interessante è che il fattore di liquidità di Tether è ancora più di quello dei Bitcoin. È considerata la più grande moneta stabile, ma è anche una delle più grandi criptovalute.

Storia di Tether- Punti da notare

Nel 2012 dalla persona conosciuta come J.R Willet ha proposto l’idea di costruire più criptovaluta su bitcoin. Successivamente, questa idea viene convertita nella moneta master, il cui scopo principale è quello di utilizzare un nuovo “secondo livello” sulla blockchain bitcoin. Alla fine è diventato il fondamento della criptovaluta tether.

Il 14 luglio, i membri della società hanno deciso di aprire la propria azienda, moneta vera.

Più tardi quest’anno la società è stata ribattezzata tether. Più tardi quest’anno, il suo nome è cambiato in tether. Una corda equivale a un dollaro e ad altre valute. Oggi i token tether sono disponibili per l’acquisto su bitcoin Omni e Ethereum è noto come ETC20.

Tipi di corda in cavo – Punti da notare

Rope è costituito da tre tipi di blockchain in Tether che sono i seguenti:

La versione Tether Omni funziona in uno stack a tre strati. Consiste nel protocollo Omni layer; tether limited è l’ultimo strato. Il 2 ° è Omni che viene utilizzato per creare e distruggere monete tether, e il primo è tether limited, che è l’attività che gestisce depositi e prelievi dall’altra riserva.

Quando gli utenti depositano valuta fiat in una riserva limitata di tether, vendendo fiat per acquistare usato, l’azienda genera la quantità di dollari digitali da utilizzare che può essere inviata, archiviata e scambiata. Se l’utente lo riscatta, le monete tether vengono distrutte dalla circolazione.

ERC20 nell’agosto 2019, la versione ERC20 dovrebbe essere la versione Omni in diverse transazioni. Tether aveva superato la sua capitalizzazione di mercato nell’ottobre 2019. ERC20 utilizza la blockchain di Ethereum per creare e riscattare token tether.

TRC20- è un noto servizio blockchain emesso tramite tether sulla rete TRC. Sebbene questo token possa essere acquistato, venduto, scambiato e detenuto, è anche un buon modo per acquistare e scambiare tether.

Vantaggi di Rope In Tether

Il motivo per cui gli investitori e i trader utilizzano Tether è la sua gestione del rischio. Il rischio nel tether è molto basso rispetto ad altre criptovalute. Ecco perché la maggior parte degli investitori e dei trader preferisce il tether come criptovaluta.

Tether può essere inviato a livello globale più velocemente e con commissioni ridotte presso banche e istituzioni monetarie. Questo è anche un motivo per cui molte persone preferiscono il tether rispetto al bitcoin.

Il costo del tether non spinge verso l’alto e scende rapidamente, rendendolo meno rischioso.

Tether fornisce anche servizi monetari come scambi, portafogli e bancomat per utilizzare efficacemente le monete fiat usdt sulla blockchain.

Usi di Tether- Dove puoi usarlo?

Gli utenti possono convertire i loro soldi in usato per il trading e usarlo per scambiare e acquistare diverse criptovalute per ridurre i costi.

Tether è una risorsa crittografica stabile?

Il teatro è molto stabile a causa della sua tenuta in contanti, ed è una delle migliori attività liquide, e altri investimenti rendono il legame più stabile. Queste cose sono molto responsabili della stabilità della corda.

Mining Tether- È possibile come Bitcoin?

No, il tether mining non è possibile; a differenza di bitcoin, la corda viene acquistata da tether limited e altre blockchain. Ecco perché non c’è bisogno di tether mining. Questo è il motivo per cui non possiamo estrarre il cavo

Conclusione

Con l'aiuto di questo articolo, dobbiamo capire appieno cos'è una corda, come funziona, è buona, la sua stabilità ecc. E perché investire in esso è un bene per te.