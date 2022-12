Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Perché i fondi di debito offrono rendimenti più bassi rispetto ai fondi comuni di investimento azionario?

I rendimenti dei fondi comuni di investimento dipendono dal tipo di investimento che fa e dai rischi associati a questi investimenti.

Il gusto di una torta differisce da quello di una samosa perché entrambi sono costituiti da ingredienti diversi e sono preparati in modo diverso. Allo stesso modo, i fondi comuni di investimento azionario e i fondi a reddito fisso offrono diversi tipi di rendimenti a causa del tipo di titoli che compongono il loro portafoglio e del modo in cui questi titoli generano i loro rendimenti.

I fondi a reddito fisso investono in titoli fruttidi come obbligazioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario.

Questi titoli promettono di pagare un interesse fisso a intervalli regolari a questi fondi comuni di investimento. Il tasso è strettamente legato ai tassi di prestito prevalenti sul mercato. Poiché gli emittenti di questi titoli potrebbero non mantenere la loro promessa, promettono di pagare interessi periodici più elevati rispetto ai tassi di prestito correnti come compensazione del rischio in tali investimenti. È probabile che una società ben consolidata offra un interesse inferiore (premio di rischio inferiore) sulle sue obbligazioni rispetto a una società alle prime armi perché le sue obbligazioni hanno un rating di credito più alto rispetto alla nuova impresa.

I rendimenti di un investimento sono direttamente legati al rischio in gioco. Di solito i titoli di debito sono considerati meno rischiosi delle azioni. Pertanto, gli investimenti a basso rischio come i fondi a reddito fisso offriranno rendimenti più bassi a differenza dei fondi azionari