Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Perché investire attraverso i fondi comuni di investimento e non direttamente in azioni o obbligazioni?

Sì, è “attraverso” i fondi comuni di investimento e non “in” i fondi comuni di investimento.

Qual è la differenza?

Puoi indulgere nell’acquisto e nella vendita di azioni e obbligazioni di tanto in tanto, ma prendere l’aiuto dei fondi comuni per gestire i tuoi investimenti può essere un’idea molto migliore.

Quando investi attraverso i fondi comuni di investimento, investi in azioni, obbligazioni o altri investimenti indirettamente con l’aiuto di manager professionisti. Invece di fare i compiti da solo, paghi una piccola tassa e usufruisci dei servizi di una società di gestione dei fondi.

Questi servizi includono non solo la ricerca, la selezione e l’acquisto-vendita di vari investimenti, per i quali un gestore di fondi è ben qualificato, ma anche le attività contabili e amministrative relative al compito di investire, che molti potrebbero non voler fare da soli.