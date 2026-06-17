Perché il consulente bancario può non essere la scelta migliore per i tuoi risparmi

Se tieni soldi in conto e stai pensando di investirli, questo testo spiega perché il consulente di banca potrebbe non agire nel tuo interesse, quali costi nascondono i fondi attivi e come riconoscere violazioni del questionario MiFID

Lasciare i risparmi sul conto corrente espone al lento erosione del potere d’acquisto, ma affidarsi ciecamente al consulente bancario non è sempre la soluzione. Questo articolo analizza il ruolo del consulente in filiale, i meccanismi che spingono verso prodotti costosi e le alternative più trasparenti per proteggere il capitale.

Il testo si concentra su elementi concreti: la natura del rapporto consulente-banca, i numeri medi dei costi dei fondi, il funzionamento delle retrocessioni e il ruolo del questionario MiFID nella tutela del cliente. Alla fine troverai indicazioni pratiche su come riconoscere segnali di allarme e quando è opportuno richiedere una verifica professionale.

La figura del consulente bancario: ruolo, obiettivi e conflitti

La persona che accoglie il cliente in filiale è formalmente un consulente finanziarioma è anche un dipendente della banca con obiettivi aziendali da rispettare. In pratica questo significa che il suo compito primario può essere la vendita di prodotti interni, spesso definiti “prodotti della casa”, per contribuire ai risultati commerciali dell’istituto. Le pressioni per raggiungere target e budget generano fenomeni di stress lavorativo, noto anche come mal di budgete hanno portato a un aumento delle segnalazioni di pressioni commerciali: le denunce relative al tema sono cresciute sensibilmente nel 2026.

Questa dinamica crea un possibile conflitto di interessi: il consulente riceve incentivi diretti o indiretti a proporre determinati strumenti, indipendentemente dalla loro effettiva adeguatezza rispetto al profilo del cliente. Per chi investe è quindi fondamentale distinguere tra consulenza indipendente e attività commerciale interna alla banca.

Costi e meccanismi che erodono i rendimenti: fondi attivi, retrocessioni ed ETF

I risparmi spesso vengono instradati verso fondi comuni a gestione attivadove un team di gestori prende decisioni sulla composizione del portafoglio. Quel lavoro comporta costi di gestione che, in Italia, sono in media più alti rispetto ad altri mercati: si rilevano costi annuali medi compresi tra l’1,5% e il 2,5%, con categorie particolari che superano il 3% annuo. A questi si aggiungono commissioni di ingresso fino al 3-5% e, talvolta, commissioni di performance e di uscita.

Una parte significativa di quei costi viene poi redistribuita alla banca attraverso il meccanismo delle retrocessionila società che gestisce il fondo versa alla banca una quota delle commissioni pagate dall’investitore, creando un incentivo a mantenere il cliente vincolato nei prodotti. Tale pratica è radicata nel mercato italiano e ha influito sulle dinamiche commerciali del settore.

In alternativa esistono gli ETFossia fondi indicizzati scambiati in borsa che replicano un indice. Poiché non richiedono un team di gestori attivi, gli ETF presentano costi molto più bassi e offrono una maggiore trasparenza. Studi di lungo periodo mostrano che la maggioranza dei fondi attivi non riesce sistematicamente a battere il proprio benchmark; per molti fondi azionari il divario rispetto all’indice è significativo, il che rende difficile giustificare commissioni elevate nel medio-lungo termine.

Dati comparativi e impatto sul rendimento

Un investitore che paga l’1-2% annuo in costi fissi vedrà quel costo ridursi direttamente dal valore del fondo ogni giorno. Nel confronto con un fondo indicizzato a basso costo, la differenza annuale può tradursi in una perdita di rendimento cumulata rilevante dopo alcuni anni, specialmente nei periodi di mercato laterale dove il valore aggiunto dei gestori è limitato.

Il questionario MiFID e la tutela del cliente: cosa controllare

Prima di proporre qualsiasi strumento, il consulente deve far compilare il questionario MiFID per definire il profilo di rischio del cliente: capacità di rischio, orizzonte temporale e competenze finanziarie. In teoria quel profilo dovrebbe guidare tutte le proposte di investimento; nella pratica succede che il questionario venga compilato frettolosamente o bypassato, per favorire la vendita di prodotti non adeguati.

Ignorare il profilo di rischio costituisce una violazione normativa che può avere conseguenze per il cliente e obblighi di rimborso a carico dell’istituto, qualora si dimostri l’inadeguatezza del prodotto venduto. Per questo motivo è importante conservare copia del questionario, leggere con attenzione le informazioni precontrattuali e chiedere spiegazioni chiare su costi, commissioni e possibili conflitti di interesse.

Segnali di allarme includono: proposta insistente di prodotti interni senza alternative, costi non chiaramente illustrati, pressioni per firmare subito e incongruenze tra il questionario compilato e la soluzione proposta. In questi casi è consigliabile richiedere una revisione indipendente del contratto o rivolgersi a professionisti che possano verificare la correttezza dell’operato della banca.

La conoscenza dei meccanismi descritti permette di prendere decisioni più consapevoli: non tutte le proposte in filiale sono necessariamente dannose, ma è fondamentale valutare costi, compatibilità con il proprio profilo e l’esistenza di alternative a basso costo come gli ETF. Se sospetti violazioni del tuo profilo MiFID o costi nascosti, una verifica professionale può chiarire se esistono i presupposti per richiedere un rimborso.