Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Qual è la differenza tra i fondi Large cap e Blue-chip?

Devi aver spesso incontrato nomi di fondi come RST Bluechip Fund o XYZ Large-cap Fund mentre cercavi informazioni sui fondi comuni di investimento, le loro prestazioni, i NAV e le classifiche.

Il nome del fondo “Bluechip fund” e il “fondo large-cap” sono utilizzati in modo intercambiabile perché entrambi si riferiscono a quei fondi comuni di investimento azionario che investono in azioni di società large-cap quotate in borsa.

Se fai riferimento alla circolare di categorizzazione del prodotto di SEBI emessa nell’ottobre 2017 che è entrata in vigore nel giugno 2018, non si fa menzione dei fondi Blue chip nella categoria Equity Fund.

Questo significa che non abbiamo fondi Bluechip ora? No, significa solo che qualunque sia la nomenclatura, finché un fondo investe nelle prime 100 società quotate per capitalizzazione di mercato, sarà classificato come un fondo comune di investimento a grande capitalizzazione.

Ci sono molte società quotate in borsa in varie borse in India. Large-cap si riferisce alle prime 100 società quotate in borsa in India per piena capitalizzazione di mercato (capitalizzazione di mercato = numero di azioni quotate in borsa * prezzo di ciascuna azione).

Le azioni Bluechip si riferiscono spesso alle azioni delle più grandi aziende di un’economia quotate in borsa. I fondi comuni di investimento a grande capitalizzazione investono l’80% delle loro attività in tali azioni blue-chip. Quindi alcuni AMC scelgono di etichettare i loro fondi a grande capitalizzazione come Bluechip Mutual Funds.

La prossima volta che vuoi investire in un fondo azionario ben diversificato con un potenziale di rendimento stabile, non impantanarti dai loro nomi. Cerca la categoria in cui rientrano e se sono classificati come fondi a grande capitalizzazione, è lì che devi effettuare la tua prossima fase di analisi e selezione prima di finalizzare un fondo.