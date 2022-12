Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quali sono gli effetti sulle prestazioni dei fondi di debito?

I fondi del debito investono il nostro denaro in titoli fruttiferi come obbligazioni e strumenti del mercato monetario che promettono di pagare interessi regolari.

Questi pagamenti di interessi sono ricevuti dal fondo, il che a sua volta contribuisce al rendimento totale che noi, come investitori del fondo, guadagniamo. Quando i tassi di interesse cambiano sul mercato, anche i prezzi dei titoli a reddito fisso come le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario cambiano, ma nella direzione opposta. Quando i tassi di interesse aumentano, i prezzi di queste attività scendono e viceversa. Pertanto, i NAV dei fondi di debito cambiano con la variazione dei prezzi di questi titoli.

I cambiamenti nella NAV influiscono sul rendimento totale generato da questi fondi.

Oltre alle variazioni dei tassi di interesse, le variazioni del rating del credito delle obbligazioni possono avere un impatto sui rendimenti dei fondi di debito. I rating del credito indicano l’affidabilità creditizia degli emittenti di obbligazioni. Un declassamento del rating abbasserà i prezzi di queste obbligazioni. Questo, a sua volta, causerà una pressione al ribasso sui NAV dei fondi che detengono queste obbligazioni.

Pertanto, un declassamento del credito delle obbligazioni detenute nel portafoglio di un fondo Deb può ridurre i rendimenti.

L’aumento del rischio di default o le possibilità che l’emittente obbligazionario non paghi gli interessi o il rendimento del capitale influisce negativamente sui rendimenti dei fondi di debito poiché i pagamenti degli interessi si aggiungono al rendimento totale dai fondi di debito poiché i pagamenti degli interessi si aggiungono al rendimento totale dal fondo.