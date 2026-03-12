Perché la disputa su stablecoin e banche potrebbe ridisegnare il sistema dei pagamenti

Negli ultimi sviluppi del dibattito finanziario statunitense si è acuita una contrapposizione fra il mondo bancario tradizionale e i sostenitori delle criptovalute, in particolare delle stablecoin.

Da un lato figurano gli istituti di credito e la loro lobby, preoccupati per possibili fughe di depositi; dall’altro ci sono politici e operatori del settore digitale che sostengono l’innovazione dei pagamenti. In questo confronto si inserisce il sostegno esplicito del presidente a una regolamentazione che favorisca piattaforme di scambio e emittenti digitali.

Al centro della discussione normativa c’è il tentativo di definire limiti, prerogative e responsabilità degli operatori che gestiscono token ancorati al dollaro. Le proposte legislative coinvolgono norme volte a chiarire il perimetro regolamentare e a consentire, in certi casi, alle piattaforme di offrire rendimenti ai possessori di stablecoin. Per capire le implicazioni è utile seguire i nodi politici, le pressioni della lobby bancaria e i legami economici di alcuni soggetti privati.

Il nodo normativo e le posizioni in campo

La questione chiave riguarda l’interpretazione e l’applicazione di leggi che cercano di governare le criptovalute: da una parte ci sono norme che impediscono agli emittenti diretti di pagare interessi per il semplice possesso di token, dall’altra esistono aperture che consentono a terze parti, come le piattaforme di scambio, di offrire ricompense. Il disegno di legge noto come Clarity Act mira a fornire maggiore certezza regolamentare e a definire chi sorveglia questi asset, mentre la GENIUS Act è stata presentata come strumento di promozione del settore. Lo scontro nasce perché le regole proposte possono essere interpretate in modi differenti rispetto alla possibilità di trattare le piattaforme digitali come equivalenti a istituti di credito.

Clarity Act e GENIUS Act

Il cuore della polemica è una disposizione che limita la possibilità per gli emittenti di pagare rendimenti semplicemente per la detenzione di stablecoin. I sostenitori delle criptovalute vedono nelle ricompense uno strumento indispensabile per competere con i sistemi di pagamento tradizionali; le banche invece denunciano il rischio che tali incentivi inducano i correntisti a trasferire risorse fuori dal circuito bancario. In questo senso il Clarity Act rappresenta una cornice che potrebbe ridefinire l’operatività delle piattaforme digitali al confine con il mondo bancario.

Timori del settore bancario

Gli istituti tradizionali evidenziano un rischio sistemico: consentire rendimenti sui token ancorati al dollaro potrebbe generare una significativa fuga di depositi verso prodotti digitali più remunerativi, con stime che parlano di impatti fino a mille miliardi su scala ampia. Per le banche questo scenario è critico perché intacca la capacità di trasformare depositi in credito. Inoltre viene sollevata la questione del ruolo del garante di ultima istanza: le stablecoin non sono debito sovrano e non contano su una banca centrale come backstop, con conseguenze sulle garanzie offerte ai risparmiatori.

Attori privati e influenza politica

Nel conflitto non mancano grandi piattaforme tecnologiche e interessi privati che cercano di orientare il processo legislativo. Aziende come Coinbase sono state coinvolte in incontri informali con esponenti della Casa Bianca per promuovere una normativa favorevole e mitigare emendamenti sfavorevoli. Questi contatti riflettono la strategia di chi nel settore cripto intende consolidare la propria posizione nel nuovo ecosistema dei pagamenti digitali.

Incontri riservati e lobby

Le trattative riservate tra il mondo politico e le piattaforme mostrano come il percorso legislativo sia condizionato da pressioni concorrenti: da un lato la lobby bancaria che esercita peso nel Senato; dall’altro gli operatori cripto che cercano di preservare la possibilità di offrire prodotti remunerativi. Il risultato è uno stallo che rallenta l’adozione di regole definitive e mantiene alta l’incertezza per consumatori e imprese.

Interessi della famiglia Trump

Un elemento che complica il quadro è la presenza di interessi economici legati alla famiglia del presidente: alcune società collegate detengono partecipazioni in emittenti di stablecoin, offrendo token come la USD1. Questo intreccio tra interessi privati e decisioni pubbliche alimenta il dibattito sull’opportunità di intervenire con norme che favoriscano lo sviluppo del settore senza creare conflitti di interesse difficili da gestire.

Rischi, scenari e implicazioni

Le possibili conseguenze variano da un rafforzamento dell’ecosistema dei pagamenti digitali a scenari di instabilità finanziaria. Se le stablecoin fossero trattate alla stregua dei depositi bancari e godessero di garanzie analoghe, cambierebbe il rapporto tra risparmio e credito. Viceversa, una regolamentazione troppo restrittiva potrebbe spingere attività e capitale verso giurisdizioni più permissive. In entrambi i casi rimane centrale la necessità di definire chiaramente ruoli di vigilanza e meccanismi di tutela per gli utenti.

In conclusione, la disputa mette a confronto spinte all’innovazione e esigenze di stabilità. La strada legislativa dovrà conciliare la volontà di promuovere nuovi strumenti di pagamento con l’obbligo di preservare la solidità del sistema finanziario, limitando conflitti di interesse e assicurando trasparenza su chi emette e gestisce stablecoin.