Perché lo smart working non ha risolto tutto: la realtà oltre l’ideologia

Lo smart working non è la panacea: verità scomode sul lavoro da casa

Lo smart working è stato presentato come rimedio universale ai problemi del lavoro moderno: comodità, risparmi e presunti incrementi di produttività.

La realtà appare tuttavia più complessa. L’adozione su larga scala ha messo in evidenza limiti organizzativi, differenze settoriali e costi non sempre previsti dalle aziende.

1. Il mito della produttività universale

Non tutti i lavoratori aumentano la produttività svolgendo attività da casa. Studi e indagini di ISTAT, OCSE e ricerche accademiche riportano risultati eterogenei. Alcuni settori registrano miglioramenti, altri perdono efficienza a causa di isolamento, distrazioni domestiche e carenza di strumenti adeguati. Non esiste quindi una soluzione unica applicabile a tutte le mansioni.

2. Dati scomodi su salute mentale e orari

Il lavoro da remoto ha ridotto la separazione tra vita privata e professionale, con effetti misurabili sulla salute dei lavoratori. Diversi report segnalano un aumento del burnout, un prolungamento degli orari di lavoro e difficoltà nel disconnettersi. Non è solo questione di autocontrollo: molte aziende, private dell’orologio d’ufficio, richiedono reperibilità oltre il normale orario di servizio. Ne consegue un aumento delle ore effettive lavorate e una riduzione del recupero psicofisico necessario per la produttività sostenibile.

3. Disuguaglianze e selezione sociale

Lo smart working favorisce lavoratori con spazio domestico adeguato, connessioni internet stabili e condizioni familiari compatibili. Chi vive in appartamenti di piccole dimensioni, i giovani e i lavoratori a basso reddito affrontano svantaggi concreti. Questo meccanismo selettivo genera una forma di esclusione che amplifica le disuguaglianze preesistenti. Ritenere lo smart working una forma automatica di democratizzazione del lavoro rischia di oscurare questi effetti distributivi.

4. Impatto sulle città e sulle aziende

Diciamoci la verità: il diffuso ricorso al lavoro da remoto sta modificando l’economia delle città. Riduce i consumi nei centri urbani, ridimensiona l’uso dei trasporti pubblici e mette sotto pressione i piccoli esercizi commerciali locali. Le aziende riscontrano risparmi su spazi e servizi e, in molti casi, non reinvestono tali risorse in welfare aziendale. Ne consegue una possibile contrazione dei posti di lavoro in area urbana e un aumento di forme di lavoro più fragili, spesso presentate come flessibilità.

5. Soluzioni pratiche e controcorrente

La soluzione non consiste nell’eliminare il lavoro da remoto, ma nel governarlo con regole chiare. Vanno introdotti contratti che disciplinino la reperibilità e i tempi di lavoro. Si devono definire standard minimi per gli strumenti e procedure certe per il rimborso delle spese. È necessario promuovere investimenti in spazi di co‑working pubblico e misure che incentivino modelli ibridi progettati con criteri urbani ed economici. Le politiche pubbliche e aziendali dovranno bilanciare produttività, tutela della salute e sostenibilità dei tessuti commerciali locali.

Conclusione: una verità che disturba

Il nodo centrale resta la governance del fenomeno: senza regole condivise il beneficio per lavoratori e imprese rischia di trasformarsi in disuguaglianza diffusa. Occorre monitorare gli effetti economici e predisporre strumenti di politica del lavoro in grado di sostenere la resilienza dei centri urbani e la qualità dell’occupazione.

La realtà è meno politically correct: lo smart working è uno strumento efficace, ma può trasferire costi sui lavoratori e accentuare le disuguaglianze se manca una regolazione adeguata. Occorre evitare retorica e valutare gli effetti con dati e indicatori misurabili. Il pragmatismo deve prevalere sulle narrative semplicistiche.

Invito al pensiero critico

Chi governa e chi decide in azienda deve focalizzarsi sulla misurazione degli impatti reali e sulla distribuzione dei costi. Le politiche aziendali e pubbliche devono definire standard per rimborso spese, orari di lavoro e diritti alla disconnessione. Allo stesso tempo, servono strumenti di politica urbana per sostenere la domanda nei centri e la qualità dell’occupazione.

Per garantire resilienza economica e tutela del lavoro è necessaria una combinazione di norme, incentivi e monitoraggio continuo dei risultati. Tra gli sviluppi attesi vi sono norme nazionali più uniformi sul lavoro agile e progetti pilota locali volti a reintrodurre domanda nei centri urbani.