Perché scegliere il corso di laurea in economia: guida sintetica

Il corso di laurea triennale in Economia è pensato per chi desidera comprendere i meccanismi dei sistemi economici e saper interpretare il ruolo di diversi agenti economici, come istituzioni, imprese, famiglie e individui.

Il percorso offre una solida base disciplinare che spazia dall’economia alla statistica, dalla matematica ai fondamentali giuridici, con un approccio formativo che premia la multidisciplinarità e l’attualità.

Gli studenti trovano in questo corso una struttura che combina un tronco comune a sei possibilità di personalizzazione: ogni indirizzo consente di sviluppare competenze specifiche e di costruire un profilo professionale coerente con i propri interessi. Per chi mira sia all’inserimento nel mondo del lavoro sia alla prosecuzione degli studi con master o lauree magistrali, il percorso assicura una base preparatoria adeguata.

Obiettivi formativi e competenze principali

Il corso si propone di formare laureati capaci di analizzare criticamente problemi economici e di applicare strumenti quantitativi per la loro soluzione. Tra le competenze attese figurano la padronanza di metodi statistico-matematici, la capacità di lettura dei fenomeni di mercato e la conoscenza delle dinamiche aziendali. L’offerta didattica mira a trasformare conoscenze teoriche in abilità operative utili negli ambienti professionali pubblici e privati.

Come la multidisciplinarità potenzia il profilo

La presenza di insegnamenti in discipline diverse favorisce lo sviluppo di un pensiero critico e di un approccio analitico ai problemi. Il contatto tra economia, diritto e tecniche quantitative consente allo studente di costruire un bagaglio versatile: ad esempio, l’integrazione tra statistica e teoria economica è fondamentale per ruoli che richiedono analisi di mercato o valutazioni di impatto.

Percorsi di studio e opportunità di orientamento

Il corso si articola in sei percorsi distinti, pensati per coprire un ampio spettro di interessi e sbocchi professionali: Lavoro, impresa e mercati, Economia e commercio, Economia dell’ambiente e dello sviluppo, Economia politica, Economia e finanza e Economia della cultura. Ciascun percorso propone insegnamenti mirati e offre agli studenti opportunità di personalizzazione e specializzazione fin dai primi anni.

Sbocchi professionali

Gli sbocchi includono ruoli nelle imprese, negli enti pubblici, nelle organizzazioni non profit e nel settore finanziario. La combinazione di competenze analitiche e conoscenze normative facilita anche l’accesso a percorsi professionali legati alla consulenza, al marketing, alla valutazione di progetti di sviluppo e alla gestione delle politiche pubbliche.

Modalità di accesso e struttura della prova

Per l’A.A. 2026/2026 gli aspiranti studenti possono sostenere la prova di valutazione della preparazione iniziale in modalità online nelle date del 19 aprile 2026 e del 6 settembre 2026. La registrazione avviene tramite il Portale dello Studente. La prova ha durata di 45 minuti ed è composta da 30 quesiti a risposta multipla, volti a verificare competenze dell’area logico-matematica e di comprensione del testo.

Valutazione e punteggio

L’assegnazione dei punteggi prevede: +1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per le risposte non date e -0,25 punti per le risposte errate. Ai fini dell’individuazione di eventuali OFA (ossia obblighi formativi aggiuntivi), la prova è considerata superata con il raggiungimento di almeno 3 punti, indipendentemente dall’area.

OFA, precorso e opzioni di recupero

Chi risulta destinatario di OFA può acquisire le competenze richieste attraverso due percorsi: la partecipazione al Precorso di Matematica con test finale oppure il superamento dell’esame di Matematica Generale. Il Precorso di Matematica, fortemente consigliato, è pensato per fornire nozioni di base necessarie per affrontare con profitto il primo anno.

Dettagli organizzativi del precorso

Il Precorso di Matematica si svolgerà in presenza a partire dal 9 settembre 2026 in orario pomeridiano e sarà affiancato da materiali sulla piattaforma MOOC a libero accesso. Informazioni su calendario e modalità saranno pubblicate entro la prima settimana di settembre sul sito del Dipartimento. La partecipazione è raccomandata per chi intende immatricolarsi.

Iscrizione, risorse e contatti

La procedura di immatricolazione e tutti i dettagli sono disponibili sul Portale dello Studente, dove si effettua anche la registrazione alla prova. Per chiarimenti è possibile scrivere a [email protected]. Risorse utili comprendono le informazioni su ammissioni, programma Erasmus, Career Service e regolamenti didattici, accessibili tramite i canali istituzionali.