Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Perché si dovrebbe investire in fondi comuni di investimento?

Non si dovrebbe mai investire in fondi comuni di investimento, ma si dovrebbe investire attraverso di essi.

Per elaborare, investiamo in varie vie di investimento in base alle nostre esigenze, ad esempio per la crescita del capitale – investiamo in azioni, per la sicurezza del capitale e del reddito regolare – acquistiamo prodotti a reddito fisso.

La preoccupazione per la maggior parte degli investitori è: come sapere quali strumenti sono i migliori per loro? Si potrebbe non avere abbastanza capacità, tempo o interesse per condurre la ricerca.

Per gestire gli investimenti, si possono esternalizzare alcune attività che non si non si possono fare.

Chiunque può esternalizzare “gestire i propri investimenti” a un’azienda professionale – la società di fondi comuni di investimento. I fondi comuni di investimento offrono varie strade per raggiungere diversi obiettivi, tra cui gli investitori possono scegliere in base alla propria situazione e al proprio obiettivo unico.

Le società di fondi comuni gestiscono tutte le attività amministrative, comprese le pratiche burocratiche. Facilitano inoltre la contabilità e la rendicontazione dei progressi dei portafogli di investimento attraverso una combinazione di valori patrimoniali netti (NAV) e rendiconti.

Il fondo comune è una grande comodità per coloro che hanno bisogno di investire i loro soldi per le esigenze future. Un team di professionisti gestisce il denaro e gli investitori possono godere dei frutti di questa competenza senza essere coinvolti nei compiti banali.