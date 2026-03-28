Percorsi di dottorato in economia, finanza e metodi quantitativi all’USI

La Facoltà di Scienze Economiche dell’USI propone una serie di programmi di dottorato pensati per chi ambisce a una carriera nella ricerca accademica o in ruoli avanzati nel settore pubblico e privato.

In questo testo si presenta una panoramica dei percorsi disponibili, delle risorse a disposizione dei dottorandi e delle informazioni pratiche per orientarsi. È importante notare che alcune pagine informative sono disponibili solo in English, ma qui offriamo una sintesi in italiano per facilitare la comprensione.

L’ambiente accademico dell’USI coniuga una comunità di docenti e ricercatori attivi con servizi di supporto dedicati: dalla biblioteca alle strutture amministrative, fino ai laboratori e alle sedi istituzionali. Per chi considera l’iscrizione è utile conoscere sia gli aspetti formativi sia quelli logistici: dove rivolgersi, quali istituti partecipano e quali competenze vengono sviluppate durante il percorso di dottorato.

Obiettivi formativi e struttura del percorso

Il dottorato mira a formare ricercatori indipendenti in grado di contribuire con nuovi risultati scientifici nelle rispettive discipline. Il percorso combina attività di ricerca, insegnamenti avanzati e seminari specialistici; l’intento è fornire competenze metodologiche e teoriche approfondite. Il modello formativo include momenti di confronto con la comunità accademica internazionale e opportunità per presentare lavori in convegni e workshop, elementi essenziali per consolidare un profilo scientifico competitivo.

Piano di studi e progressione

Il piano di studi tipico prevede corsi obbligatori e opzionali, affiancati da periodi intensivi di ricerca sotto la supervisione di un docente. La progressione è valutata mediante report periodici e colloqui che monitorano l’avanzamento della ricerca dottorale. L’enfasi è posta sullo sviluppo di una domanda di ricerca originale e su pubblicazioni di qualità, che spesso costituiscono una parte sostanziale della valutazione finale del dottorato.

Aree di specializzazione e istituti coinvolti

La Facoltà offre dottorati in diverse aree: Economia, Finanza, Metodi quantitativi e Management. Ogni programma è collegato a istituti e centri di ricerca che supportano specifiche linee tematiche, favorendo sinergie interdisciplinari. Gli studenti possono così collaborare con ricercatori esperti e accedere a progetti nazionali e internazionali che arricchiscono l’esperienza formativa.

Focus sui metodi quantitativi

Il dottorato in Metodi quantitativi si concentra su approcci analitici e computazionali applicati alle scienze economiche e sociali. Qui si affinano tecniche di modellizzazione, statistica avanzata e strumenti informatici per l’analisi dei dati. È un percorso indicato per chi intende sviluppare competenze tecniche solide e applicarle a problemi teorici e empirici, con un forte orientamento verso la ricerca metodologica.

Servizi pratici, segreteria e contatti

Per informazioni amministrative, procedure di iscrizione e supporto organizzativo esistono uffici dedicati e una segreteria che gestisce le pratiche degli studenti. La Facoltà mette a disposizione risorse come la biblioteca, l’accesso a database specialistici e strumenti per la pubblicazione scientifica. La sede principale è a Via Buffi 13, 6900 Lugano; per contatti telefonici e via e-mail si può fare riferimento al numero +41 58 666 40 00 e all’indirizzo [email protected].

Consigli per i candidati

Chi intende candidarsi dovrebbe preparare un progetto di ricerca chiaro e realistico e informarsi sui requisiti specifici di ogni programma. È consigliabile consultare le pagine dedicate ai singoli dottorati — alcune delle quali sono disponibili esclusivamente in English — e prendere contatto con potenziali supervisori per definire aree di interesse comuni. Partecipare a seminari e leggere le pubblicazioni del corpo docente aiuta a scegliere il giusto percorso e a presentare una candidatura solida.

In sintesi, la Facoltà di Scienze Economiche dell’USI offre percorsi di dottorato strutturati per promuovere una formazione di alto livello e percorsi di ricerca competitivi. Gli studenti trovano un ambiente internazionale, servizi di supporto e possibilità di collaborazione con istituti e centri di ricerca, elementi che favoriscono lo sviluppo di una carriera accademica o professionale qualificata.