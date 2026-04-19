Percorsi di studio e ricerca del dipartimento di economia aziendale

Il Dipartimento di Economia Aziendale mira a coniugare esigenze didattiche degli studenti con le aspettative del mondo del lavoro e con standard accademici riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

L’approccio didattico privilegia competenze pratiche e teoriche, integrando attività formative che preparano i laureati a ruoli manageriali, analitici e consulenziali. Questo equilibrio tra formazione e occupabilità costituisce il filo conduttore dell’offerta del dipartimento.

Accanto all’offerta didattica, il dipartimento sviluppa attività di ricerca organizzate in macroaree che alimentano i contenuti dei corsi e favoriscono collaborazioni con imprese e istituzioni. L’articolazione dei percorsi tiene conto dei requisiti normativi dei corsi e delle esigenze di aggiornamento professionale, offrendo percorsi flessibili che comprendono anche opportunità internazionali e percorsi integrati.

Offerta formativa: lauree triennali e magistrali

La struttura propone quattro percorsi principali: un Corso di Laurea Triennale in Economia e gestione aziendale L-18 e tre Corsi di Laurea Magistrale. I magistrali attivati sono Economia Aziendale LM-77, Economia e management LM-77 e Finanza e Impresa LM-16, LM-77. Ciascun percorso è costruito per offrire contenuti specialistici e strumenti metodologici adeguati ai diversi sbocchi professionali, con moduli che spaziano dalla contabilità e dal controllo di gestione all’analisi finanziaria e al management strategico.

La laurea triennale

Il Corso di Laurea Triennale L-18 è pensato per fornire una solida base nelle discipline economiche, aziendali e quantitative. Gli studenti acquisiscono competenze in ambiti come la gestione aziendale, la contabilità e gli strumenti statistici necessari per l’analisi dei fenomeni economici. Il piano di studi è strutturato per favorire la transizione verso il mondo del lavoro o per proseguire gli studi nelle lauree magistrali offerte dal dipartimento.

I corsi magistrali e il doppio titolo internazionale

Le lauree magistrali a carattere specialistico sviluppano conoscenze avanzate in economia aziendale, management e finanza. Il Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale LM-77 prevede inoltre la possibilità di ottenere un doppio titolo con la University at Albany – State University of New York (USA) in Business Administration, offrendo agli studenti un’esperienza internazionale e competenze spendibili in contesti globali. I programmi magistrali combinano insegnamenti teorici e casi pratici per sviluppare capacità decisionale e analitica.

Il corso minor e le opportunità di integrazione

Il Corso Minor in “Basi di economia e gestione aziendale” è progettato come percorso propedeutico per chi intende iscriversi a una laurea magistrale del dipartimento ma proviene da classi di laurea diverse. In particolare, il corso si rivolge a studenti in attesa del conseguimento del titolo triennale o a laureati che hanno percorso di studi non appartenenti alla L-18 classe delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale o alla L-33 classe delle lauree in Scienze economiche. Il minor permette di acquisire competenze economico-aziendali, giuridiche e quantitative utili per l’accesso alla magistrale.

Obiettivi e struttura del minor

Il minor è organizzato per colmare eventuali lacune formative: i moduli riguardano principi di economia aziendale, elementi di diritto commerciale e strumenti quantitativi di base. L’idea è offrire un percorso compatto e focalizzato che consenta agli studenti di affrontare con successo le prove di ammissione e di inserirsi nel percorso magistrale con le conoscenze necessarie per seguire insegnamenti avanzati.

Aree di ricerca e vocazione interdisciplinare

La ricerca nel dipartimento è organizzata in tre macroaree: Accounting, Management e Finance. Queste aree guidano l’attività scientifica, alimentano i contenuti didattici e favoriscono il trasferimento di conoscenze verso il settore privato e pubblico. Ogni macroarea promuove progetti che integrano approcci teorici e applicati, favorendo pubblicazioni, partecipazione a network internazionali e collaborazioni con imprese.

In sintesi, il dipartimento offre un mix coerente di formazione e ricerca: percorsi triennali e magistrali che rispondono a esigenze professionali diverse, un Corso Minor per agevolare la mobilità fra curricula e tre macroaree di ricerca che assicurano approfondimento scientifico e attinenza al mercato del lavoro. Questo posizionamento consente agli studenti di costruire carriere con solide basi teoriche e competenze pratiche spendibili in ambito nazionale e internazionale.