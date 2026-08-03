Perps, funding rate e bridge inverso spiegati con esempi

Perps, funding rate e bridge inverso spiegati con un metodo operativo semplice, esempi numerici e regole chiare per la gestione del rischio.

I perps o perpetual futures sono strumenti derivati senza scadenza che permettono di prendere posizione su asset crypto con flessibilità. Affascinano per la leva e l’accesso 24/7, ma richiedono disciplina, soprattutto per chi non è professionista. Il cuore della prudenza è capire funding rate meccaniche di margine e come integrare posizioni on-chain con conti tradizionali in un bridge inverso ben strutturato.

Questo percorso operativo mostra passo per passo come aprire e gestire posizioni, calcolare il costo del funding, dimensionare il rischio e usare i perps per coprire esposizioni su broker o ETF. L’obiettivo è un set di regole semplici, replicabili e conservativo: meno emozioni, più metodo.

Perps su exchange on-chain: struttura del contratto

Un perp replica il prezzo dello spot tramite un mark price e non ha data di scadenza. Lo scambio avviene con margine in stablecoin o asset sottostante, e la leva moltiplica il notional rispetto al capitale impegnato. Il rischio principale è la liquidazione se il prezzo va contro e l’equity scende sotto il requisito di margine, la piattaforma chiude la posizione. Due prezzi da seguire: index price (riferimento esterno) e mark price (usato per PnL e liquidazioni).

Poche impostazioni chiave limitano gli errori: usare leva bassa (es. 1x–3x per iniziare), impostare isolated margin per evitare che una posizione consumi l’intero saldo, e abilitare stop loss server-side. Il take profit è utile, ma lo stop è non negoziabile. Ogni ordine deve essere accompagnato da parametri di rischio chiari.

Calcolo del funding rate: esempio numerico

Il funding rate è un trasferimento periodico tra long e short che mantiene il prezzo del perp vicino allo spot. Se il mark price supera l’index price normalmente i long pagano gli short; se è sotto, avviene il contrario. Esempio: funding 0,01% ogni 8 ore su un notional di 10.000 USDT comporta un costo di 1 USDT per periodo se si è long. Su tre intervalli giornalieri, il costo diventa 3 USDT.

Il funding varia: in mercati euforici può salire e rendere costoso mantenere posizioni long. Regola prudente: monitorare il funding effettivo, non solo quello stimato, e integrare il costo nel break-even della strategia. Per coperture prolungate, considerare soluzioni con minore funding medio o riequilibrare la posizione per ridurre il notional.

Bridge inverso: coperture tra conto broker e wallet

Il bridge inverso è l’uso di perps on-chain per compensare, proteggere o modulare posizioni su finanza tradizionale. Caso pratico: un investitore possiede un ETF su Bitcoin nel broker, ma teme volatilità a breve. Apre uno short perp di pari entità sul wallet, riducendo l’esposizione netta. Se il prezzo scende, il guadagno del perp compensa la perdita dell’ETF; se sale, la perdita del perp è limitata e l’ETF cresce.

Secondo caso: si vuole ottenere esposizione long a un asset senza muovere fondi dal conto bancario. Si compra una piccola quantità di stablecoin per margine, si apre un long perp con leva moderata e si mantiene liquidità sul broker. La gestione richiede controllo di basis e funding: differenze persistenti tra perp e spot generano costi o opportunità. La parola chiave è coerenza tra dimensione on-chain e quella tradizionale.

Position sizing: metodo 1% con leva prudente

Il dimensionamento governa il rischio più della direzione. Regola semplice: rischiare al massimo 1% del capitale per trade. Formula operativa: notional = (capitale × 1%) ÷ distanza dello stop. Esempio: conto da 10.000 stop a 2% dal prezzo di entrata, rischio 100; notional = 100 ÷ 0,02 = 5.000. Con leva 2x il margine richiesto è ~2.500 ma la perdita massima prevista allo stop resta 100.

Per mercati volatili, ampliare lo stop (es. 3–4%) e ridurre il notional mantiene costante il rischio monetario. Evitare di aumentare la leva per “compensare”: la leva è uno strumento, non una scorciatoia. Inserire tolleranze: se lo spread è ampio o il funding cresce, ridurre ulteriormente il notional del 30–50% rispetto al calcolo teorico.

Regole di stop, margine e manutenzione della posizione

La protezione è fatta di regole scritte e ripetibili. Tre pilastri: stop loss duro, limite di perdita giornaliera e controllo del maintenance margin. Lo stop va posizionato dove l’idea è invalidata, non dove “fa meno male”. Il limite giornaliero impedisce la spirale emotiva: se la perdita cumulata raggiunge l’1–2% del capitale, si chiude la giornata.

Il maintenance margin indica quanto capitale serve per evitare la liquidazione. Tenere un buffer di sicurezza (es. 30–50% in più del margine iniziale) riduce il rischio di chiusure forzate in movimenti rapidi. Aggiornare lo stop quando la posizione va a favore (tecnica trailing) e prendere profitti parziali ai livelli chiave stabilizza l’equity. In presenza di funding elevato, preferire durate brevi o ribilanciamenti frequenti per contenere i costi.

Procedura operativa step-by-step