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2 Agosto 2026

Crypto-asset: tutto ciò che devi sapere su questi nuovi asset digitali

Immergiti nel futuro della finanza con i crypto-asset, asset digitali che stanno cambiando il modo di concepire il valore e gli investimenti

· · 3 min
Crypto-asset: tutto ciò che devi sapere su questi nuovi asset digitali

Nel panorama finanziario contemporaneo, i crypto-asset rappresentano una delle innovazioni più significative degli ultimi anni. Questi strumenti digitali, basati su tecnologie avanzate come la blockchain e i registri distribuiti, stanno ridefinendo il concetto di valore e di proprietà. A differenza delle valute tradizionali, i crypto-asset non sono emessi da banche centrali o autorità pubbliche, ma da entità private che utilizzano software specializzati.

La loro gestione avviene tramite portafogli virtuali noti come e-wallet, e possono essere convertiti in valute a corso legale, anche se con cambi variabili nel tempo. È importante non confonderli con i sistemi di pagamento elettronici, poiché i crypto-asset rappresentano un nuovo paradigma di asset digitali.

Le diverse tipologie di crypto-asset

I crypto-asset possono essere suddivisi in diverse categorie, ognuna con caratteristiche e funzionalità specifiche. Secondo la definizione della Banca Centrale Europea (BCE) i crypto-asset sono attività digitali che non rappresentano un credito o un debito finanziario di un’entità identificabile. Questa mancanza di un credito o debito sottostante li rende estremamente volatili e speculativi.

Tra le principali tipologie di crypto-asset troviamo:

  • Security tokens strumenti derivati che rappresentano diritti su attività sottostanti.
  • Ownership tokens token che rappresentano la proprietà di azioni, beni fisici o digitali.
  • Utility tokens utilizzati per accedere a servizi, votare o partecipare a community.
  • Money tokens utilizzati per pagamenti, stablecoin e valute digitali delle banche centrali (CDBC).

Criptovalute e token nativi

Le criptovalute come il Bitcoin sono considerate crypto-asset nativi, poiché sono state create specificamente per funzionare su reti blockchain. Questi asset digitali sono decentralizzati e non sono controllati da alcuna autorità centrale. La loro emissione e gestione avvengono tramite algoritmi crittografici e protocolli distribuiti.

Oltre alle criptovalute, esistono anche i token non nativi che possono rappresentare una vasta gamma di attività, tra cui beni fisici, diritti di proprietà e accesso a servizi specifici. Questi token sono spesso emessi su blockchain esistenti, come Ethereum, e possono essere utilizzati per scopi diversi, dalla finanza decentralizzata (DeFi) agli NFT.

L’evoluzione dei crypto-asset

Negli anni, il concetto di crypto-asset si è evoluto, includendo non solo le criptovalute ma anche altri tipi di attività digitali. Gli NFT (Non-Fungible Tokens) ad esempio, rappresentano un caso particolare di crypto-asset, poiché sono unici e non intercambiabili. Questi token digitali possono rappresentare opere d’arte, collezionabili o qualsiasi altro bene digitale o fisico.

L’emergere dei crypto-asset è stato facilitato dall’avvento delle tecnologie a registro distribuito (DLT), che hanno reso possibile la creazione di reti decentralizzate e sicure. Queste tecnologie utilizzano la crittografia per garantire l’integrità e la trasparenza delle transazioni, rendendo i crypto-asset una soluzione innovativa per la gestione del valore digitale.

La loro natura decentralizzata e la tecnologia sottostante li rendono strumenti potenti e versatili, capaci di adattarsi a una vasta gamma di applicazioni e contesti.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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