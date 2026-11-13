Il mercato milanese passa dal calo mattutino a un rally guidato da Banco BPM, con Enel in ribasso e ENI in crescita.

Il 13 novembre 2026 la contrattazione in Piazza Affari ha iniziato la giornata con un leggero indebolimento di tutti i principali indici. Alle 10:18, il FTSE MIB segnava 51.785 punti, in calo dello 0,05% rispetto alla chiusura della giornata precedente, oscillando tra un minimo di 51.638 e un massimo di 51.822. Anche il FTSE Italia All-Share e il Mid Cap sono scesi rispettivamente dello 0,06% e dello 0,15%, mentre il FTSE Italia Star ha registrato una perdita più marcata dello 0,83%.

Movimenti degli indici di riferimento e dei mercati obbligazionari

Il contesto di mercato è stato influenzato da un spread Btp-Bund che si è avvicinato ai 105 punti base, con il rendimento del Btp decennale che ha superato il 4,4%. L’euro ha rotto la soglia dei 1,105 dollari, segnalando una lieve ripresa della moneta unica. Sul fronte delle materie prime, il bitcoin ha sceso sotto i 69.000 dollari (circa 62.500 euro), l’oro è quotato a 3.905 dollari l’oncia e l’argento è tornato a quota 50 dollari.

Azioni italiane: chi ha perso e chi ha guadagnato

Nel comparto energetico, Enel ha retrocesso dello 0,7% chiudendo a 9,856 euro, a seguito della pubblicazione dei risultati dei primi nove mesi del 2026, che hanno confermato la guidance sull’utile per azione e hanno annunciato un acconto sul dividendo. Anche Generali e Unipol hanno subito pressioni: le rispettive azioni sono scese dell’1,42% a 44,32 e dell’0,8% a 26,04 euro, nonostante i dati di bilancio mostrino premi lordi in crescita e una redditività in miglioramento.

Invece, ENI ha registrato un rialzo dell’1,41% a 25,83 euro, sostenuta da un prezzo del greggio a New York (contratto dicembre 2026) intorno a 88,5 dollari al barile. Il titolo di BFF Bank, dopo due sessioni di correzione, ha guadagnato lo 0,22% a 1,366 euro. Al contempo, Fincantieri ha subito una perdita del 3,06% chiudendo a 11,55 euro.

Operazione Banco BPM e impulso al mercato

Il vero punto di svolta della giornata è arrivato nel pomeriggio, quando Crédit Agricole ha proposto una fusione amichevole con Crédit Agricole Italia, includendo un premio del 20% sul rapporto di cambio e un dividendo straordinario di un miliardo di euro. L’annuncio ha spinto le azioni di Banco BPM a guadagnare più del 10 % (10,7% in chiusura), portando il FTSE MIB a concludere la sessione in rialzo del 2,7% a 51.399 punti. L’operazione è destinata a creare il terzo polo bancario italiano, aggregando circa 2.300 filiali e 6,5 milioni di clienti, mantenendo la quotazione del Banco a Milano.

Altre performance di settore e prospettive

Il rally bancario ha trainato anche UniCredit, che è salito del 6,3% dopo aver superato le aspettative trimestrali, e Intesa Sanpaolo (+2,85%) e Credem (+2,9%). I titoli tecnologici e difensivi hanno tenuto il passo: Prysmian (+6%), Avio (+7,7%), STMicroelectronics (+5,3%) e Leonardo (+2,7%). Al contempo, le azioni di Stellantis, Moncler e Amplifon hanno registrato leggere perdite.

Sul fronte della quotazione di capitale, Juventus FC ha visto il proprio titolo scendere del 6,14% a 1,436 euro, in attesa dell’operazione di aumento di capitale prevista per lunedì 16 novembre, con le nuove azioni offerte a 0,96 euro ciascuna. La giornata ha mostrato come una singola notizia di fusione possa trasformare una sessione inizialmente incerta in una delle più positive della settimana, facendo emergere nuovamente la volatilità tipica dei mercati azionari europei.