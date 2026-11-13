Una giovane scacchista racconta il divario di genere negli scacchi e le ragioni che spingono le ragazze a lasciare il gioco.

Virginia, alunni di prima media, ha scoperto il mondo degli scacchi giocando sul tavolo di casa con il padre. La passione, alimentata dalle lezioni di matematica e dalle attività extra-scolastiche, è diventata un vero hobby: allenamenti settimanali, tornei locali e sfide contro avversari di ogni età. Tuttavia, la giovane osserva un dato che le appare preoccupante: la maggioranza dei giocatori è maschile.

In una recente competizione a cui ha partecipato, su 26 iscritti solo tre erano donne, Virginia inclusa. La madre, Silvia, ammette di non aver ancora percepito il problema, ma riconosce che con il tempo il divario si fa più evidente.

Dati concreti e il divario di genere

Le statistiche mostrano un quadro chiaro. Nel 2026, solo il 16,5 % dei tesserati FIDE è femminile; la percentuale scende al 10,3 % negli scacchi classici. Uno studio pubblicato su Chance, basato su un campione di 680 000 giocatori statunitensi, evidenzia che la partecipazione femminile ha toccato il picco tra i 5-10 e gli 11-15 anni, per poi declinare drasticamente oltre i 20. Dopo nove anni di attività, meno del 10 % della coorte iniziale rimane nel gioco.

Il fenomeno non è legato a una mancanza di talento. Quando ragazze e ragazzi partono con rating simili, le traiettorie di miglioramento nei successivi nove anni si avvicinano notevolmente, suggerendo che le barriere siano di natura strutturale piuttosto che cognitiva.

Perché le ragazze abbandonano gli scacchi agonistici

Le testimonianze raccolte da giocatori e istruttori delineano più cause. Diego De Paolis, istruttore riconosciuto dalla Federazione Scacchistica Italiana (FSI), osserva che nelle classi scolastiche l’iscrizione è equa, ma le allieve tendono a dropout a un ritmo più veloce. Le ragioni includono il peso del tempo richiesto per lo studio, la gestione degli impegni familiari e la scarsa presenza di modelli femminili. Oltre a Judit Polgar, le figure di riferimento rimangono poche, il che crea una sensazione di vuoto motivazionale.

Una ricerca condotta dalla New York University nel 2023, in collaborazione con la campionessa Jennifer Shahade, ha mostrato che genitori e allenatori tendono a valutare le giovani donne con un potenziale inferiore rispetto ai loro coetanei maschi. Questo pregiudizio si accentua in ambienti dove la maggioranza dei concorrenti è maschile, alimentando la sfiducia delle ragazze.

Carla Cavicchia, ex agonista e ora insegnante di scacchi nella scuola primaria di Ancona, spiega che le ragazze spesso non