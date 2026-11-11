L’UE investe massa di denaro per il clima e Siemens accelera l’AI in Italia, ma le imprese devono superare ostacoli tecnologici.

L’Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, ha dichiarato di aver mobilizzato 32,3 miliardi di euro di finanziamenti pubblici per la lotta al cambiamento climatico nel 2025. Oltre a questa quota, sono stati attivati 9,3 miliardi di euro di capitali privati mediante garanzie, prestiti sindacati e investimenti diretti.

Dettagli del pacchetto climatico europeo

Quasi la metà dei fondi pubblici (48 %) è stata destinata a progetti di adattamento climatico o a iniziative che combinano mitigazione e adattamento. Il 41 % dei contributi è stato erogato sotto forma di sovvenzioni, dimostrando la volontà di ridurre oneri di indebitamento per i Paesi in via di sviluppo. Di questi 32,3 miliardi, 4,3 miliardi provengono dal bilancio dell’UE, incluso il Fondo europeo di sviluppo, mentre 2,7 miliardi sono stati messi a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti.

Le leve del settore privato

I 9,3 miliardi di euro di fondi privati non nascono spontaneamente: sono il risultato di interventi pubblici come garanzie e crediti sindacati, che hanno reso appetibile il capitale privato. Questo approccio traduce l’impegno dell’UE in un vero e proprio catalizzatore per il finanziamento internazionale del clima, in linea con l’obiettivo di 100 miliardi di dollari all’anno fissato dagli accordi di Parigi.

Industrial AI: la visione di Siemens per il made in Italy

Nel panorama industriale, Siemens Italia punta a trasformare il modo in cui le macchine vengono concepite, prototipate e prodotte. Il direttore Florian Masoero definisce l’Industrial AI come la nuova frontiera della produzione, in cui il prototipo fisico è sostituito da un gemello digitale creato con il metaverso Nvidia. Il modello virtuale consente test a 360 gradi, dalla simulazione di flussi d’aria per una barca da regata fino alla valutazione di carichi meccanici su linee di assemblaggio.

Benefici per le PMI italiane

Grazie all’AI, i cicli di sviluppo si riducono drasticamente: dove prima occorrevano 36 mesi, ora i concorrenti cinesi riescono a dimezzare i tempi. Per le piccole e medie imprese, questo significa poter scalare rapidamente senza che la dimensione diventi un vincolo. Siemens collabora con partner come Nvidia, Microsoft e Accenture per creare un ecosistema di formazione, centri di competenza e integrazione sistemica, in modo che anche le aziende più piccole possano beneficiare di tecnologie all’avanguardia.

Le difficoltà concrete nell’adozione dell’IA generativa

Nonostante le promesse, molte grandi imprese incontrano ostacoli significativi. Un’indagine condotta su 945 dirigenti IT ha rilevato che l’89 % dei responsabili teme che i costi superino i benefici reali. Il principale colpevole è rappresentato dai sistemi informativi legacy, che nel 99 % dei casi devono coesistere con le nuove soluzioni AI, creando blocchi operativi.

Legacy, sicurezza e capitale umano

Il 84 % dei progetti pilota è stato cancellato a causa di limitazioni delle vecchie basi di dati, mentre il 93 % degli intervistati segnala timori di vulnerabilità informatiche nell’integrazione di codice nuovo su sistemi obsoleti. Inoltre, la necessità di monitorare output non affidabili ha costretto più della metà delle aziende a assumere personale dedicato al controllo dell’IA, vanificando le aspettative di riduzione del personale.

Secondo l’esperto Carlo Alberto Carnevale Maffè, la sfida non è eliminare il patrimonio informatico, ma farlo dialogare con le nuove tecnologie. Il concetto di “middleware” agisce come una “Stele di Rosetta”, rendendo i dati storici leggibili da algoritmi avanzati. Solo così le imprese potranno trarre vantaggio dall’AI senza dover ricostruire interamente le proprie architetture.