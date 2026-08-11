Polonia entra nel club delle grandi economie UE: i dati del 2026

La Polonia ha raggiunto un traguardo significativo nel 2026, diventando la sesta economia dell'Unione europea. Scopri come ha superato Svezia e Belgio e cosa significa per l'Europa centro-orientale.

Nel panorama economico europeo del 2026, la Polonia ha raggiunto un traguardo significativo, posizionandosi al sesto posto tra le economie dell’Unione europea. Con un PIL di 922,9 miliardi di euro la Polonia ha superato Svezia, Belgio, Irlanda e Austria, consolidando la sua posizione come leader dell’Europa centro-orientale.

Questo risultato è il frutto di anni di crescita economica sostenutasviluppo industriale e aumento degli investimenti. La Polonia ha registrato un incremento del PIL reale del 3,6% nel 2026, un dato superiore alla media dell’Unione europea, che si è attestata all’1,5%.

La Polonia nel contesto economico europeo

La Germania rimane al primo posto con un PIL di 4,47 mila miliardi di euro seguita da Francia (2,99 mila miliardi), Italia (2,26 mila miliardi), Spagna (1,69 mila miliardi) e Paesi Bassi (1,17 mila miliardi). La Polonia, con il suo 4,9% del PIL complessivo dell’UE rappresenta una quota significativa dell’economia europea.

Nel 2026, il PIL complessivo dei 27 Paesi dell’Unione europea è stato di circa 18,8 mila miliardi di euro. La Germania ha contribuito con il 23,8% seguita dalla Francia con il 15,9% e dall’Italia con il 12%. La Polonia, con il suo 4,9% ha superato paesi come Belgio, Svezia, Irlanda e Austria.

L’Europa centro-orientale guidata dalla Polonia

La Polonia è di gran lunga la più grande economia dell’Europa centro-orientale. Per fare un confronto, nel 2026 il PIL della Romania è stato di 380,1 miliardi di euro quello della Repubblica Ceca di 347,3 miliardi e quello dell’Ungheria di 218,8 miliardi. Questi dati evidenziano la leadership economica della Polonia nella regione.

L’avanzata della Polonia è dovuta a diversi fattori, tra cui lo sviluppo dell’industria l’aumento dell’export e la crescita dei consumi. Questi elementi hanno contribuito a un incremento del PIL reale del 3,6% un risultato notevole rispetto alla media europea dell’1,5%.

PIL pro capite: la sfida del benessere

Nonostante la sua posizione di rilievo nel ranking economico, la Polonia deve ancora affrontare sfide significative in termini di benessere dei cittadini. Se si guarda al PIL pro capite la Polonia rimane al di sotto della media dell’Unione europea. Secondo i dati, il PIL pro capite polacco era inferiore all’85% della media UE nel 2026.

Questo dato sottolinea che la dimensione dell’economia non è necessariamente indicativa del benessere dei cittadini. La Polonia, pur essendo una delle economie più grandi d’Europa, deve ancora lavorare per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.