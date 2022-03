Polygon: i 10 migliori progetti più grandi

Se le narrazioni gestiscono questi cicli di investimento crittografico, allora diverse narrazioni hanno dominato questa corsa al rialzo. Pensa a gettoni metaversi, monete per cani e soluzioni alt-L1 come Solana e Avalanche. Ma la narrativa che si distingue forte nella finanza decentralizzata (DeFi) riguarda le soluzioni Layer 2, con Polygon in testa.

Innanzitutto, chiariamo cosa significa “Layer 2”. Per una blockchain di livello 1, possiamo pensare a Ethereum come a un sistema operativo come Windows, in cima al quale gli sviluppatori possono creare applicazioni decentralizzate (DApps).

Il problema è che Ethereum può diventare lento e costoso. Questo perché il suo meccanismo di consenso per proteggere la blockchain si basa su un modello di asta. Gli utenti fanno offerte l’uno contro l’altro per includere le loro transazioni nel blocco successivo.

Questo è il motivo per cui, una volta che la rete diventa troppo congestionata, le tariffe salgono alle stelle.

Ed è così che si finisce, diciamo, con un prezzo nominale di $ 20 per coniare un NFT, ma incorrendo in un costo effettivo di $ 100 in tasse sul gas. (Pagheresti $ 4 per un caffè se la commissione di transazione fosse 5 volte quella? Assolutamente no.)

Immettere il ridimensionamento di livello 2.

C’è la possibilità che tu abbia sentito parlare di altre soluzioni di ridimensionamento Layer 2, come Arbitrum e StarkWare (zk-STARKs).

Quindi, cosa distingue Polygon dal resto delle principali soluzioni di scalabilità e sviluppo dell’infrastruttura? Certo, ha il vantaggio della prima mossa, ma allora?

Bene, Polygon è l’unica soluzione L2 con un token nativo effettivo, ad oggi (cioè MATIC). E perché è importante? Perché puoi puntarlo per aiutare a proteggere la rete, godendo nel contempo di fantastici premi e commissioni basse, oltre ad essere idoneo per potenziali airdrop in futuro.

Oh, e questo significa che alcune di queste DApp sono disponibili su Ethereum e su altre catene.

Che siano presenti su Polygon con tariffe del gas trascurabili e velocità folli è il motivo per cui abbiamo scelto di includerli qui.

Si parte!

JellySwap

JellySwap è un servizio di scambio atomico cross-chain decentralizzato. Se questo suona come un boccone, è perché lo è, ma possiamo facilmente abbatterlo. Vedi, se vuoi scambiare il tuo ETH con BTC, perché vivono su due catene separate, questo si rivela ingombrante. Quindi potrebbe essere necessario fare affidamento su una terza parte, come uno scambio centralizzato (CEX), per accedere al mercato delle criptovalute.

Quindi pensa a JellySwap come a una DApp che ti consente di scambiare le tue risorse crittografiche su diverse catene di livello 1, come tra AVAX (su Avalanche) e AAVE (su Ethereum). Oh, e ho già detto che puoi farlo quasi istantaneamente, e per pochi centesimi?

QuickSwap

Quickswap è un fork di Uniswap, il primo – e probabilmente – lo scambio decentralizzato (DEX) più popolare esistente. Poiché Polygon è compatibile con Ethereum Virtual Machine (EVM), gli utenti quickswap possono godere della sicurezza e della protezione offerte dall’audit Uniswap.

Allora perché usare Quickswap su Uniswap? Quickswap dispone di un bridge token ERC-20. Il bridge consente di collegare rapidamente i token alla rete Polygon. In questo modo, puoi goderti le basse commissioni di transazione e gli swap “rapidi” che solo una soluzione layer 2 come Polygon può offrire.

Come altri DEX, QuickSwap utilizza un modello di market maker automatizzato (AMM), quindi si basa su pool di liquidità. Come con Uniswap, gli utenti quickSwap possono creare le loro coppie di liquidità e iniziare a guadagnare una volta fornita liquidità. QUICK è il token di governance nativo di QuickSwap.

Opacity

Opacity (OPCT) è un servizio di archiviazione di file, ma con una differenza fondamentale: la privacy tramite decentralizzazione. Autorifichi i tuoi dati e solo tu puoi accedere ai tuoi file tramite un “handle” crittografato, che funziona come una chiave privata. Ciò significa che nemmeno Opacity può accedere ai tuoi dati. Ma puoi condividere qualsiasi file con un amico con un clic di un pulsante.

Quando ci pensi, certo, Polygon facilita l’archiviazione decentralizzata dei file su Ethereum. Ma questa sarebbe una visione limitata del potenziale di Polygon. Ethereum è una rete che può essere congestionata al punto che lasciare Opacity sul Layer 1 limiterebbe gravemente il suo uso e la sua capacità di scalare. E questo vale per tutti i progetti che richiedono transazioni veloci. Grazie Polygon!

Mai Finance

Hai mai desiderato prendere in prestito denaro e restituirlo, meno gli interessi? Mai Finance è il primo protocollo stablecoin nativo su Polygon, e fa proprio questo. Depositi le tue risorse crittografiche in un caveau. Quindi prendi in prestito contro di esso in stablecoin Mai e tutto ciò che devi fare è pagare una commissione!

Quindi, se hai 10 BTC e credi nel suo valore a lungo termine, puoi prendere in prestito contro di esso. E ora, hai 10 BTC equivalenti in termini MAI come capitale liquido, senza dover vendere nessuno dei tuoi BTC. (Prestiti senza interessi senza la stampa fine? Dove posso iscrivermi?)

Impermax ·

Impermax è un protocollo decentralizzato che consente la fornitura di liquidità indiretta. In tal modo, elimina qualsiasi rischio di perdita impermanente. In realtà è abbastanza brillante. Ciò che sta realmente accadendo è che stai prestando i tuoi token a fornitori di liquidità effettivi. Questa parte prende in prestito i token per l’estrazione di liquidità utilizzando pool di liquidità effettivi. In altre parole, la parte più tollerante al rischio si assume tutto il rischio di perdite impermanenti… ma entrambe le parti si impegnano in un accordo reciprocamente redditizio.

gTrade

Gains Network è un team ambizioso che mira a lanciare la migliore suite di trading DeFi della storia. Il primo prodotto nel suo arsenale, gTrade è una piattaforma di trading con leva decentralizzata. Il trading con leva finanziaria è quando devi solo mettere su una piccola quantità di capitale per ottenere una tonnellata di esposizione su un asset. Ciò significa che per comandare una posizione di mercato di $ 50.000 per ETH, con una leva di 100 a 1, avresti solo bisogno di $ 500 in ETH per iniziare.

gTrade offre agli utenti una leva fino a 150x sulle risorse crittografiche e fino a 1000x sul forex. (Pazzesco.) Grazie alla sua architettura, afferma di essere almeno 100 volte più efficiente in termini di capitale rispetto ai concorrenti. Questa è la ciliegina sulla torta. E il fatto che operi su Polygon? Questa è la ciliegina sulla torta. (O la coppetta su una ciotola di ciliegie, se è quello che ti piace.)

Augur

Originariamente costruito su Ethereum, Augur è il primo mercato di previsione decentralizzato della storia. Questa non è affatto un’impresa da poco. Tradizionalmente, i mercati di previsione dovevano essere centralizzati. Abbiamo dovuto custodire i nostri beni e fidarci di un’autorità centrale per agire come un attore onesto (lol), e non scappare con i nostri fondi.

Augur, su Polygon, è letteralmente turbo-caricato. (“Augur Turbo.” È nel nome.) Vedi, su Ethereum, Augur ha funzionato incentivando i “reporter” a riportare accuratamente i dati off-chain. Sono stati premiati per averlo fatto fino al raggiungimento del consenso, confermando così un evento off-chain.

Ora, praticamente chiunque può creare mercati di previsione super veloci e super economici. E con l’integrazione Chainlink? L’oracolo consente di alimentare i dati off-chain on-chain in modo sicuro, accurato e tempestivo. (Parla di componibilità.)

IDEX

IDEX è il primo DEX ibrido esistente. Come soluzione ibrida, IDEX opera sulla base sia di un AMM che di un modello di portafoglio ordini, quest’ultimo è un punto fermo dei CEX. Ha adottato questo modello ibrido perché il team voleva aggirare tutte le carenze di un DEX. (Queste carenze includono slippage, operazioni fallite e front-running.) Nel frattempo, volevano anche offrire agli utenti un’esperienza senza soluzione di continuità simile a quelle fornite dai CEX.

Ma l’utilizzo di un modello di portafoglio ordini significa che i dati devono essere aggiornati e che le negoziazioni devono avvenire quasi in tempo reale (NRT). Polygon può farlo e può garantire che tutte le operazioni rimangano il più economiche possibile.

Aavegotchi

Se sei abbastanza grande da ricordare il Tamagotchi, Aavegotchi è fondamentalmente una versione token non fungibile (NFT; aka uno standard token ERC-721) di questo incredibile pezzo di nostalgia … ma è ancora meglio. Questo perché i creatori di Aavegotchi lo hanno gamificato incorporando elementi di DeFi, in modo da poter guadagnare mentre giochi.

Come tutte le cose belle della vita, devi aspettare un “Haunt”. A Haunt ti permetterà di mettere le mani su portali e coniare alcuni Aavegotchis. L’alternativa è prenderne uno su un mercato secondario, ma non è così divertente. Aprendo un portale, vengono rivelati 10 Aavegotchi, solo 1 dei quali potrai selezionare, quindi scegli con saggezza. (Gli altri 9 sono bruciati per sempre.)

Rilasciato su Polygon, Aavegotchi ha una delle organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) più attive esistenti. (Shocker, lo so.) È gestito tramite GHST, il suo token di governance.

Decentral Games

Se ti piacciono i casinò e le carte come la tua, allora adorerai le meccaniche Play 2 Earn di Decentral Games (DG). ICE Poker è il primo e unico gioco attualmente disponibile, ma è letteralmente gratuito 2 play 2 guadagnare. (F2P2E? Non ho potuto resistere.) Tutto ciò che serve per giocare è acquistare un indossabile NFT e avrai un posto al tavolo.

Non puoi permetterti il tuo? Non è un problema. À la Axie Infinity, puoi prendere in prestito un indossabile NFT da un prestatore tramite Discord di DG DAO. Ogni dispositivo indossabile che hai si aggiunge al numero di chip che riceverai ogni giorno. (Queste fiches sono ciò con cui giochi per guadagnare e vincere gettoni ICE.)

Puoi anche partecipare al voto di governance mettendo le mani su alcuni token DG. (Psst! Anche questi possono essere puntati.)