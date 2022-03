Previsione prezzo Uniswap 2022-2030

Uniswap (UNI) è diventato uno dei migliori scambi decentralizzati nel 2021 e sembra che sia qui per rimanere per sempre. Ricordiamoci perché UNI è una delle migliori criptovalute da possedere in questo momento e per il resto degli anni 2020.

La grande domanda sulla bocca di tutti oggi è cosa ci si aspetta che Uniswap raggiunga? Manterrà le sue eccellenti prestazioni per il resto del decennio? Quindi, quanto potrebbe valere Uniswap? Ecco una rapida occhiata.

UNI — Il token Top DAO?

Uniswap è una finanza decentrata (Defi) protocollo e scambio di criptovaluta – in particolare, uno scambio decentralizzato (DEX). Il token UNI, chiamato anche Uniswap, è il token di governance della piattaforma. È stato creato a settembre 2020 ed è stato lanciato il 2 novembre 2018 ed è costruito sulla blockchain di Ethereum. L’obiettivo è facilitare gli scambi tra ERC-20 · token, che sono asset costruiti su Ethereum (ETH).

Alcuni dei rivali di Uniswap includono:

SushiSwap (SUSHI)

(SUSHI) PancakeSwap (CAKE)

(CAKE) 1inch (1INCH)

(1INCH) Synthetix (SNX)

(SNX) Curve (CRV)

Qual è il punto di Uniswap?

Attualmente, i più grandi scambi di criptovaluta sono società centralizzate governate da un’unica autorità, ad esempio Binance e Coinbase. Ma questo è in contrasto con lo scopo generale della criptovaluta.

Quando Bitcoin (BTC ·) è stato creato nel 2009, molte persone speravano che il mondo della finanza stesse per diventare più democratizzato, consentendo alle persone di effettuare pagamenti online senza passare attraverso un organismo centralizzato come una banca o un finanziatore.

Alcuni dei vantaggi di Uniswap includono:

Utilizzato per votare sul DAO Uniswap.

Può essere utilizzato per scambiare una vasta gamma di token Ethereum.

Trading illimitato e decentralizzato: senza un’autorità centralizzata, nessuno può dire ai trader quanto possono negoziare e su quali attività.

Più privato di uno scambio centralizzato.

La natura open source significa che le terze parti possono costruire strumenti per migliorare il trading su Uniswap e significa anche che il suo codice è stato rivisto.

Chi c’è dietro Uniswap?

Uniswap mira a fornire un’alternativa decentralizzata a Binance · e Coinbase.

È completamente open source e utilizza un protocollo di liquidità automatizzato per promuovere l’equità.

Questo protocollo significa che i venditori non devono aspettare che arrivi un acquirente prima di poter elencare i loro beni sullo scambio. Gli utenti di Uniswap semplicemente mettono in comune i loro fondi per creare pool di liquidità che determinano il prezzo di ciascun token.

Ciò significa che qualsiasi utente può vendere le proprie risorse a questo prezzo in qualsiasi momento, a condizione che ci siano fondi sufficienti nel pool.

A cosa serve Uniswap?

Quindi, dove si inserisce UNI in questo? Il token Uniswap non estraibile è stato creato per premiare gli utenti per l’aggiunta di fondi a un pool. L’importo che ricevi è determinato dai fondi che hai puntato, quindi coloro che hanno contribuito di più al pool ottengono più token UNI in cambio.

Se non sei un utente Uniswap, puoi investire in UNI negoziandolo su una piattaforma centralizzata. Le coppie di valute più popolari sono UNI / BTC (Uniswap / Bitcoin) e UNI / USDT (Uniswap /Cavezza).

Chi utilizza Uniswap?

Ci sono circa 310.000 membri Uniswap DAO e circa 1,5 milioni di utenti dello scambio Uniswap. Un grande risultato per un progetto che esiste solo da poco più di un anno.

Analisi tecnica dei movimenti dei prezzi di Uniswap (UNI)

CoinMarketCap ha iniziato a monitorare il prezzo di Uniswap il 18 settembre 2020, dove è stato venduto per $ 6,8973 per UNI. Uniswap non aveva un ICO, anche se alcune fonti affermano che è stato offerto per la prima volta a $ 0,26 per token. Poco dopo, il prezzo di UNI è crollato e ha raggiunto il suo minimo storico di $ 0,419 il 17 settembre 2020.

All’inizio del 2021, Uniswap ha iniziato a negoziare a $ 4,7362, ha raggiunto il suo massimo storico di $ 44,97 il 3 maggio e ha chiuso l’anno a $ 17,07. Il minimo di 52 settimane di Uniswap è di $ 8,22.

Opinione dell’esperto sulle previsioni dei prezzi di Uniswap

La maggior parte delle previsioni sui prezzi di Uniswap prevede un aumento dell’UNI, ad eccezione di WalletInvestor e Trading Beasts.

Coinskid: “Il nostro sistema di previsione prevede che Uniswap potrebbe aumentare di valore nel breve termine del +24% a $ 11,14 da $ 8,98. Il sistema prevede un movimento del +24% da $ 8,98 a $ 11,10 nel prossimo mese, Uniswap ha una previsione di prezzo di $ 24,54 in oltre un [anno] di tempo. “.

Previsione dei prezzi: “Secondo il prezzo previsto e l’analisi tecnica, nel 2024 si prevede che il prezzo di Uniswap raggiungerà un livello minimo di $ 25,99. Il prezzo UNI può raggiungere un livello massimo di $ 31,55 con il prezzo medio di negoziazione di $ 26,73 “.

DigitalCoinPrice: “Il prezzo di 1 Uniswap (UNI) può essere approssimativamente [fino a] $ 12,20 USD in 1 [anni] di tempo un 2 volte quasi dall’attuale prezzo Uniswap”.

Gov Capital: “Il prezzo futuro dell’asset UNI è previsto a $ 69,343009804005 (711,789%) dopo un anno secondo il nostro sistema di previsione.

Ciò significa che se hai investito $ 100 ora in Uniswap, il tuo attuale investimento potrebbe valere $ 811.789 il 23 febbraio 2023, giovedì “.

Coin Price Forecast (2024-2028): “Questi cinque anni porterebbero un aumento: il prezzo di Uniswap passerebbe da $ 19,87 a $ 36,81, che è aumentato dell’85%. Uniswap inizierà il 2024 a $ 19,87, poi salirà a $ 22,48 entro i primi sei mesi dell’anno e finirà il 2024 a $ 25,85. Ciò significa +190% da oggi”.

CryptoGround: “Secondo le previsioni e l’analisi algoritmica, il prezzo di 1 Uniswap (UNI) sarà di circa $ 65,8342 nel 2027”.

ICOcreed: “Il prezzo di Uniswap dovrebbe raggiungere [un] valore minimo di $ 187,81 nel 2030. Il prezzo Uniswap potrebbe raggiungere un valore massimo di $ 217,30 con il prezzo medio di negoziazione di $ 193,08 per tutto il 2030”.

WalletInvestor: “Il prezzo di Uniswap potrebbe scendere da 8.960 USD a 1.295 USD. La variazione sarà del -85,551%”.

Trading Beasts: “Nel febbraio 2023, si prevede che il prezzo di Uniswap sarà in media $ 8,46132. Il prezzo massimo previsto è $ 10,57665, prezzo minimo $ 7,19212 “.

Previsioni sui prezzi di Uniswap (UNI)

L’UNI salirà?

La nostra previsione Uniswap suggerisce che il prezzo mediano potrebbe essere scambiato sopra i $ 20 entro i primi sei mesi e può raggiungere $ 28 entro la fine dell’anno. Secondo le previsioni di prezzo degli esperti, il prezzo medio per moneta UNI rimarrà superiore a $ 150 nel 2025 e la moneta Uniswap potrebbe salire a un massimo di $ 520 nel 2030.

Le previsioni sui prezzi uniswap per il resto del decennio sembrano generalmente piuttosto brillanti, ma ci sono alcune cose che dobbiamo tenere a mente.

Come accennato in precedenza, Uniswap è un attore cruciale nel settore DeFi del mercato delle criptovalute. Uniswap è uno dei più grandi protocolli DeFi con circa 7,53 miliardi di dollari di valore totale bloccato sulla piattaforma, secondo DeFi Lama. C’è quasi tanto cripto bloccato su Uniswap come c’era durante la corsa al rialzo del 2021.

La domanda di servizi DeFi sta crescendo rapidamente, grazie in parte a un crescente senso di sfiducia nei confronti delle società finanziarie e alla consapevolezza che si possono fare più soldi quando si taglia fuori l’intermediario. Poiché Uniswap è uno scambio decentralizzato (DEX) molto popolare, è in grado di incassare questa domanda, attirando sempre più utenti sulla piattaforma. Più utenti ci sono, più token UNI saranno in circolazione e, poiché i token diventano una merce più desiderabile, è probabile che il prezzo di UNI aumenti.

Quando la rete Uniswap ha lanciato il token UNI nel settembre 2020, ha annunciato che avrebbe limitato l’offerta totale circolante a 1 miliardo di UNI nei prossimi quattro anni (in altre parole, fino a settembre 2024) . La rete prevede di distribuire il 40% di questi token nel primo anno, per poi ridursi di 10 punti percentuali in ciascuno degli anni successivi.

Di questi 1 miliardo di token UNI, il 60% è stato destinato alla comunità Uniswap esistente in borsa, il 21,5% è stato assegnato ai membri del team Uniswap e il restante 18,5% sarebbe accessibile agli investitori. Poiché un numero così limitato di token è in palio per gli investitori, è probabile che vedremo l’aumento dei prezzi nei prossimi quattro anni man mano che UNI diventa più scarso.

Le seguenti previsioni ti aiuteranno a capire come si muoverà il prezzo di Uniswap in futuro e ti aiuteranno a determinare se è un buon acquisto per ora.

Uniswap (UNI) Prezzo Previsione 2022

Secondo la nostra analisi tecnica a breve termine e la previsione dei prezzi di Uniswap, il prezzo della criptovaluta UNI potrebbe essere di circa $ 28,44 nel 2022. La moneta potrebbe riflettere una corsa al rialzo e il prezzo UNI potrebbe salire alle stelle a lungo termine. Sulla base delle previsioni di prezzo degli esperti, la moneta può raggiungere un massimo di $ 31,96 e un minimo di $ 17,90.

Uniswap (UNI) Prezzo Previsione 2023

Secondo la nostra UNI previsione e il grafico dei prezzi per la previsione media dei prezzi UNI, il prezzo Uniswap potrebbe registrare il movimento dei prezzi durante il 2023, in quanto raggiungerà altri token DAO e persino li rovescerà in termini di capitalizzazione di mercato. Il prezzo di Uniswap (UNI) potrebbe raggiungere da qualche parte intorno al suo precedente massimo storico a $ 42. La moneta varrà un prezzo massimo di $ 52 e un minimo di $ 32,90.

Uniswap (UNI) Prezzo Previsione 2024

La combinazione del dimezzamento di Bitcoin del 2024 e un rilascio di nuovi token UNI dovrebbe iniziare una frenesia di acquisto in mezzo a un altro mercato rialzista. Uniswap può raggiungere un massimo di $ 85,55 e un minimo di $ 51,33. Entro la fine del 2024, Uniswap raggiungerà un prezzo medio di $ 72,61.

Uniswap (UNI) Prezzo Previsione 2025

I 13 analisti che offrono previsioni di prezzo per il 2025 per Uniswap hanno un obiettivo mediano di $ 120, con una stima alta di $ 170 e una stima bassa di $ 80. La prognosi della previsione del prezzo di Uniswap ipotizza che la moneta raggiungerà una media di $ 200,60 o $ 210,60.

Uniswap (UNI) Prezzo Previsione 2026

Il 2026 sarà l’anno in cui Uniswap diventerà il DEX più popolare con un margine sostanziale. UNI dovrebbe salire a un massimo di $ 211,16 secondo i nostri dati di previsione dei prezzi Uniswap 2026. La previsione minima del prezzo Uniswap per il 2026 è di $ 123,89 e la previsione media per la fine dell’anno è di $ 198,29.

Uniswap (UNI) Prezzo Previsione 2027

Se stai attualmente lavorando con un prezzo di investimento quinquennale, ti starai chiedendo quale sarà il prezzo di Uniswap nei prossimi cinque anni. Secondo gli esperti, il prezzo delle monete di UNI a 5 anni è di $ 296,94. La moneta dovrebbe avere un prezzo di circa $ 254 entro la metà del 2027, quindi aumentare a $ 280,56 entro la fine dell’anno. La previsione del prezzo Uniswap più bassa prevede $ 196,94 mentre la più alta si aspetta $ 415,64.

Uniswap (UNI) Prezzo Previsione 2028

Entro il 2028, con Uniswap che ha dimostrato al mercato di essere un investimento top, gli investitori istituzionali inizieranno ad acquistare grandi quantità di UNI. La principale previsione del prezzo di Uniswap nel 2028 è di $ 301,22 mentre la più bassa è di $ 238,45. La nostra previsione di prezzo medio per la fine del 2028 è di $ 369,96.

Uniswap (UNI) Prezzo Previsione 2029

Si prevede che entro il 2029 Uniswap espanderà il suo protocollo per includere una gamma molto più ampia di attività, comprese le azioni, diventando un serio rivale delle borse tradizionali. Assicurando un prezzo medio di $ 461,45 nel 2029, il nostro sistema di previsione dei prezzi Uniswap prevede un massimo di $ 484,97 e un minimo di $ 397,80 la moneta terminerà quindi l’anno a $ 571,11.

Uniswap (UNI) Prezzo Previsione 2030

La nostra principale previsione di prezzo Uniswap per il 2030 determina che UNI raggiungerà un massimo storico di $ 580,87. Il rovescio della medaglia, il prezzo Uniswap più basso è $ 413.99. UNI dovrebbe chiudere l’anno con un prezzo medio di $ 520,34.

Conclusione: quanto potrebbe valere Uniswap?

Senza dubbio, le previsioni sui prezzi di Uniswap per il 2022-2030 sono molto ottimistiche. Detto questo, ci sono ancora diverse cose a cui gli investitori dovrebbero prestare attenzione quando considerano investire in UNI.

In primo luogo, le truffe su Uniswap devono essere affrontate. Non solo questa è una svolta massiccia per i nuovi trader, ma potrebbe significare che i regolatori guarderanno a Uniswap in un modo meno amichevole. Inoltre, i regolatori possono anche esaminare come Uniswap consenta praticamente a chiunque di tokenizzare qualsiasi risorsa.

Un altro fattore importante da considerare sono i miglioramenti tecnici. Mentre Uniswap si sta espandendo per includere più blockchain, è ancora dietro il suo principale rivale SushiSwap, il che potrebbe significare che potrebbe divorare più trader più velocemente nei prossimi anni. Per rimanere competitiva, Uniswap deve sovraperformare SushiSwap.

Cosa accadrà al prezzo di Uniswap (UNI) nel 2022?

Il 2022 vedrà il prezzo di Uniswap migliorare e rimbalzare a livelli superiori a $ 30 per moneta, secondo le previsioni di prezzo di Uniswap. Entro la fine del 2022, vedremo un prezzo medio di $ 34,44. Nel peggiore dei casi, UNI scenderà a un minimo di $ 7,90.

Cosa accadrà al prezzo di Uniswap (UNI) nel 2025?

Nel 2025, dopo essere aumentato significativamente dal suo prezzo attuale, Uniswap raggiungerà il traguardo di $ 200 e raggiungerà un prezzo medio tra $ 200,60 e $ 210,60 e raggiungerà $ 171,48 al minimo.

Il prezzo di Uniswap (UNI) salirà nel 2025?

La nostra previsione sui prezzi per il 2025 per Uniswap indica fortemente che UNI salirà e potrebbe raggiungere un nuovo massimo storico di $ 240,40 , cinque volte superiore all’attuale massimo storico di UNI.

Uniswap (UNI) raggiungerà $ 50?

Uniswap raggiungerà e supererà i $ 50 entro il 2023 al più presto. Dal 2024 in poi, la moneta raggiungerà livelli molto più alti.

Uniswap (UNI) raggiungerà i 100 dollari?

Sì, secondo Uniswap Forecast, i prezzi possono raggiungere i $ 100 a lungo termine, ma ci vorrà del tempo. Attualmente, ha il potenziale per una significativa corsa rialzista nei prossimi anni sulla base dei progressi della piattaforma Uniswap e delle prospettive tecniche.

Domande frequenti su Uniswap

Uniswap è Proof-Of-Stake?

No, Uniswap non utilizza il proof-of-stake per convalidare le transazioni poiché si basa sulla blockchain di Ethereum che utilizza ancora un algoritmo di consenso proof-of-work (per il momento). Detto questo, Uniswap offre servizi di staking.

Uniswap è sicuro?

Uniswap è generalmente considerato sicuro dalla comunità crittografica come investimento. È uno dei più grandi DEX e una delle migliori criptovalute. Le maggiori preoccupazioni relative a Uniswap al momento sono la sua storia relativamente breve e la mancanza di qualsiasi regolamentazione DeFi. Uniswap non è una truffa, ma alcuni truffatori non operano su Uniswap, quindi fai attenzione!

Qual era il prezzo di Uniswap ICO?

Uniswap non aveva un ICO, sebbene agli investitori di seed venissero offerti token UNI a $ 0,26 prima dell’inizio del progetto.

Uniswap è un buon investimento?

Sì, Uniswap è un buon investimento, in particolare a lungo termine. Solo l’anno scorso, UNI è salita da $ 4,7362 all’inizio dell’anno a $ 17,07 alla fine, più che quadruplicando il prezzo. Il miglior motivo per investire in Uniswap è se hai fiducia nel servizio che fornisce come scambio. Come alternativa decentralizzata agli scambi di criptovaluta più “tradizionali”, la rete Uniswap ha un obiettivo chiaro e una tecnologia apparentemente forte per supportarlo.

Will Uniswap Rise?

Sì, la nostra analisi di Uniswap implica che continuerà a salire fino al 2030 e che raggiungerà numerosi nuovi massimi storici lungo il percorso. Il nostro algoritmo di prezzo Uniswap non prevede un crash di UNI nei prossimi 10 anni.

Quando decollerà Uniswap?

Secondo il modello di previsione dei prezzi di Uniswap, Uniswap decollerà nel 2023, dove dovrebbe raddoppiare il suo massimo annuale del 2022 di $ 38,96 e raggiungere un nuovo massimo storico di $ 78,03.

Quanto in alto andrà Uniswap?

La previsione del prezzo Uniswap più alta che abbiamo visto proviene da Cryptocurrency Price Prediction che ha stimato che UNI potrebbe raggiungere un massimo di $ 627,4980 entro la fine del 2030.

Uniswap Prezzo Previsione 2040

Se seguiamo il sistema di previsione dei prezzi di Uniswap fino all’anno 2040, ci si aspetta che il prezzo di UNI valga circa $ 2.000 per moneta.