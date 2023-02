Se vuoi effettuare transazioni su una rete blockchain come Bitcoin o Ethereum, avrai prima bisogno di un posto dove archiviare la tua criptovaluta. Questa posizione di archiviazione è chiamata portafoglio di criptovaluta.

Esistono tre tipi di portafogli crittografici:

Paper Wallets

Hardware Wallets

Software (online) Wallets

In questa guida, esploreremo i 3 diversi tipi di portafogli crittografici, così come la differenza tra portafogli di custodia e non di custodia e portafogli caldi e freddi.

Qual’è il più semplice portafoglio criptografico?

COS’È UN PORTAFOGLIO CRITTOGRAFICO?

Un portafoglio blockchain consente agli utenti di archiviare, gestire e scambiare risorse di criptovaluta. Consente inoltre agli utenti di interagire con DeFi (finanza decentralizzata) e scambiare NFT (token non fungibili).

La funzione principale di un portafoglio crittografico è quella di memorizzare la tua chiave privata, che è necessaria per effettuare transazioni su qualsiasi rete blockchain.

È importante notare che la tua criptovaluta non viene mai memorizzata su un portafoglio stesso, ma su una blockchain (come Bitcoin o Ethereum).

La chiave privata detenuta nel tuo portafoglio sblocca semplicemente il tuo indirizzo blockchain, che è dove la criptovaluta è effettivamente memorizzata.

Prima di esplorare i diversi tipi di portafogli di criptovaluta, prendiamoci un momento per capire cosa sono esattamente le chiavi “pubbliche” e “private”.

CHIAVE PUBBLICA VS CHIAVE PRIVATA

Quando apri per la prima volta il tuo portafoglio crittografico, ti verrà automaticamente assegnata una chiave pubblica e una chiave privata.

Una chiave pubblica è una grande stringa di cifre che consente al suo proprietario di ricevere criptovaluta crittografando dati sensibili.

La funzione principale di una chiave privata è quella di verificare sia le transazioni che la proprietà di un indirizzo del portafoglio. Una chiave privata lo ottiene con un algoritmo che decritta e crittografa i dati sensibili.

Una chiave pubblica è come una cassetta postale in cui chiunque può vedere questo indirizzo e inviarvi posta (cripto) ad essa.

Tuttavia, solo il proprietario di questa cassetta postale ha la chiave per aprirla e ricevere i messaggi.

Questa chiave è simile alla “chiave privata” nelle criptovalute.

Anche se la chiave privata e la chiave pubblica sono matematicamente collegate tra loro, è impossibile derivare una chiave privata da sola chiave pubblica.

Non rivelare mai la tua chiave privata a nessuno. Se lo fai, quella festa potrebbe rubare tutta la tua criptovaluta.

Nota: la maggior parte dei portafogli moderni usa “frasi di semi” invece di chiavi private. Una frase seed è una lunga serie di parole casuali che sono collegate a una chiave privata.

PORTAFOGLI CUSTODI E NON CUSTODIALI: QUALI SONO LE DIFFERENZE?

Tutti i portafogli crittografici sono disponibili in due forme: custodia e non custodia.

In un portafoglio di custodia , uno scambio contiene la tua chiave privata per te. Un esempio popolare di tale scambio è Coinbase. I portafogli di custodia non consentono l’interazione con Web3 poiché un utente non ha accesso diretto alle proprie chiavi.

, uno scambio contiene la tua chiave privata per te. Un esempio popolare di tale scambio è Coinbase. I portafogli di custodia non consentono l’interazione con Web3 poiché un utente non ha accesso diretto alle proprie chiavi. Nei portafogli non custoditi (a volte chiamati portafogli autocustodia), l’utente ha accesso diretto alle proprie chiavi e, quindi, il controllo completo sulle proprie risorse digitali. Questo controllo consente ai proprietari di portafogli non detentori l’interazione diretta con una blockchain. Con i portafogli self-custody, la crittografia viene scambiata su scambi di criptovalute decentralizzati (DEX), come Uniswap.

Questo articolo si concentrerà principalmente sui tre diversi tipi di portafogli non detentori.

PORTAFOGLI DI CARTA: COME FUNZIONANO?

Un portafoglio di carta è un pezzo di carta stampato che ha la tua chiave privata scritta su di esso.

I portafogli cartacei sono i migliori per gli utenti che raramente hanno intenzione di interagire con le loro criptovalute di proprietà.

I portafogli di carta in sé non sono sicuri.

Il primo tipo di portafoglio crittografico della nostra lista è il più semplice: il portafoglio crittografico di carta.

Un portafoglio di carta è semplicemente un foglio di carta stampato (o scritto a mano) che ha scritto su di esso la tua chiave privata e i codici QR possibilmente scansionabili.

Sebbene i portafogli di carta siano completamente disconnessi sia da Internet che dalla blockchain, le chiavi su di essi rappresentano effettivamente chiavi sulla blockchain che sono ancora attive e possono essere utilizzate per localizzare la criptovaluta.

Uno dei maggiori svantaggi dei portafogli di carta è il fatto che sono conservati su carta. Se la carta si bagna o viene bruciata in un incendio, non sarai in grado di leggere la tua chiave privata (o frase seed) e la crittografia rappresentativa andrà persa per sempre. Una cassaforte acqua/infuoco è necessaria per lo stoccaggio sicuro di un portafoglio di carta.

I portafogli di carta rendono anche noioso il processo di transazione con le reti blockchain: una chiave privata Bitcoin è una stringa a 256 bit.

PORTAFOGLI HARDWARE: COME FUNZIONANO?

I portafogli hardware sono dispositivi fisici che memorizzano la chiave privata.

I portafogli hardware possono essere sia collegati che disconnessi da Internet.

I portafogli hardware offrono un posto più sicuro per archiviare le criptovalute rispetto ai portafogli di carta.

Nella tecnologia blockchain, un portafoglio hardware è un portafoglio di criptovaluta che memorizza chiavi private su un dispositivo hardware, come un’unità USB.

Il portafoglio hardware ha caratteristiche sia di portafogli “caldi” che “freddi” (di cui parleremo presto).

I portafogli hardware sono come i portafogli di carta in quanto consentono ai loro proprietari di archiviare in modo sicuro le loro chiavi private offline.

Oltre a salvaguardare le tue chiavi private offline (dove non possono mai essere hackerate), la maggior parte dei portafogli hardware consente agli utenti di firmare e confermare le transazioni blockchain semplicemente collegando il loro dispositivo a un computer.

Dopo che una transazione è stata completata, un utente può scollegare il proprio dispositivo e non deve preoccuparsi che sia costantemente connesso a Internet. Questa connessione costante rende un portafoglio vulnerabile alle minacce.

Due dei fornitori di portafogli hardware più popolari includono Ledger e Trezor.

PORTAFOGLI SOFTWARE: COME FUNZIONANO?

I portafogli software sono sia il tipo di portafoglio più efficiente che rischioso.

I portafogli software includono portafogli di estensione del browser, portafogli di app mobili e portafogli di app desktop.

I portafogli software sono i portafogli più popolari nel mondo delle criptovalute. Questo tipo di portafoglio è sempre connesso a Internet. Questa connettività costante consente agli utenti di interagire senza problemi e rapidamente con i protocolli DeFi. Prendere in prestito e prestare, puntare, scambiare token e scambiare su DEX (scambi di criptovaluta decentralizzati) sono un gioco da ragazzi con un portafoglio software.

Tuttavia, questa connettività ha davvero alcuni aspetti negativi. Poiché un portafoglio software è costantemente connesso a Internet, è costantemente a rischio di essere hackerato.

Le minacce ai portafogli software non si limitano al cyberspazio.

Se perdi o perdi un dispositivo sbloccato su cui si trova il tuo portafoglio, la parte in recupero potrebbe molto facilmente ottenere l’accesso e drenare la criptovaluta dal tuo portafoglio. È quindi importante avere sempre qualsiasi dispositivo che contenga un portafoglio software salvaguardato da una password.

Esploriamo i diversi tipi di questi portafogli online.

3 TIPI DI PORTAFOGLI SOFTWARE

Ci sono tre tipi principali di portafogli software.

Portafogli Web Portafogli mobili Portafogli per desktop

Portafogli Web (portafogli di estensione del browser)

I portafogli web si offrono sotto forma di un’estensione del browser web. Il software che alimenta un portafoglio web è memorizzato sul tuo browser Internet, il che può introdurre rischi per la sicurezza.

Se vuoi scambiare criptovalute su uno scambio di criptovalute, devi semplicemente visitare il sito web di quel protocollo e collegare il tuo portafoglio. La transazione è impostata sul protocollo ma confermata sul portafoglio. Un portafoglio di estensione del browser è il modo più veloce e facile da usare per interagire con la tecnologia blockchain.

I portafogli web sono spesso presi di mira dal malware, quindi è importante avere un computer sano prima di scaricarne uno. Le misure di sicurezza, come la scansione del computer prima di scaricare i portafogli di estensione del browser, possono aiutare a mitigare il rischio.

Portafogli mobili

In un portafoglio per dispositivi mobili, le tue chiavi crittografiche sono memorizzate sul tuo telefono reale. Questo tipo di portafoglio viene fornito sotto forma di un’applicazione, che viene in genere scaricata dal Google Play Store per Android o dall’App Store di Apple per iPhone.

Molti portafogli mobili hanno un browser integrato che consente di connettersi ad applicazioni decentralizzate (dApps). MetaMask ed Exodus sono due portafogli mobili popolari.

Portafogli per desktop

Un portafoglio desktop è esattamente lo stesso di un portafoglio mobile con un’eccezione: la tua chiave privata è memorizzata su un’applicazione desktop piuttosto che su un’applicazione mobile.

L’autenticazione a 2 fattori è consigliata sia per i portafogli mobili che per quelli desktop.

PORTAFOGLIO CALDO VS PORTAFOGLIO FREDDO: QUALI SONO LE DIFFERENZE?

“A volte, le persone si riferiscono a un portafoglio semplicemente come a un portafoglio “”caldo”” o “”freddo””.”

Un portafoglio caldo è qualsiasi portafoglio che è sempre connesso a internet, e quindi sempre a rischio di essere hackerato.

è qualsiasi portafoglio che è sempre connesso a internet, e quindi sempre a rischio di essere hackerato. Un portafoglio freddo è qualsiasi portafoglio che non è connesso a Internet. Un portafoglio di carta sarebbe un esempio di portafoglio freddo.

I portafogli hardware condividono le caratteristiche sia dei portafogli caldi che freddi. Quando un’unità flash USB non è collegata a Internet, un portafoglio hardware è considerato un portafoglio freddo. Una volta che l’USB viene collegato a un computer connesso a Internet, diventa un portafoglio caldo.

PORTAFOGLIO BITCOIN VS PORTAFOGLIO ETHEREUM

La blockchain di Ethereum non è compatibile con la blockchain di Bitcoin. Per questo motivo, dovrai avere un portafoglio per ogni rete se vuoi interagire con entrambe queste reti.

Electrum e Mycelium sono due portafogli Bitcoin ampiamente utilizzati, mentre MetaMask e Coinbase offrono entrambi popolari portafogli basati su Ethereum.

La terza rete blockchain più popolare è Binance. Questa rete ha anche il suo portafoglio distinto: Trust Wallet.

QUALE TIPO DI PORTAFOGLIO CRITTOGRAFICO È MEGLIO PER ME?

Determinare il tipo di portafoglio più adatto a te dipende da alcuni fattori.

Quanto spesso hai intenzione di interagire con la blockchain?

Se vuoi acquistare criptovalute popolari come BTC o ETH da tenere per un lungo periodo, una soluzione di portafoglio per la conservazione frigorifera potrebbe essere la migliore per te. Un esempio di cella frigorifera sarebbe un’unità flash USB. Quando la crittografia viene tenuta su dispositivi come questi, il tuo portafoglio non è connesso a Internet e quindi non è a rischio di essere hackerato.

Se hai intenzione di scambiare criptovalute e/o interagire frequentemente con applicazioni finanziarie decentralizzate, un portafoglio software potrebbe essere la tua opzione migliore. All’interno di questi tipi di portafogli, le applicazioni desktop e mobili offrono la migliore sicurezza.

Tendi a perdere o dimenticare le cose facilmente?

Se tendi a spostare le cose e generalmente non sei ben organizzato, potresti prendere in considerazione un portafoglio di custodia. A differenza dei portafogli non detentori, se dimentichi le credenziali di password per un portafoglio di custodia, sarai in grado di recuperarle attraverso il tuo broker.

DA ASPORTO

Lo scopo principale di un portafoglio crittografico è quello di memorizzare una chiave privata.

In un portafoglio di custodia, uno scambio salvaguarda la tua chiave privata per te.

In un portafoglio non detentore, sei solo responsabile della gestione della tua chiave privata.

Tre tipi di portafogli crittografici includono portafogli di carta, portafogli software e portafogli hardware.

I portafogli caldi sono sempre connessi a Internet mentre i portafogli freddi possono essere disconnessi da Internet.

DOMANDE FREQUENTI

Quale tipo di portafoglio crittografico è il migliore?

I portafogli di archiviazione a freddo sono i migliori per gli utenti di criptovalute che hanno intenzione di investire semplicemente in criptovalute a lungo termine. I portafogli caldi sono i migliori per gli utenti di criptovalute che interagiscono frequentemente con la blockchain.

Quali sono i tre tipi di portafogli?

I tre tipi di portafogli crittografici sono portafogli di carta, portafogli software e portafogli hardware.

Quali sono i 4 tipi di criptovaluta?

4 tipi popolari di criptovaluta includono bitcoin, etere, solana e poligono. Tutte queste criptovalute sono le monete native di una rete blockchain.

Cos’è un portafoglio di criptovaluta?

Un portafoglio di criptovaluta viene utilizzato per memorizzare chiavi private. I portafogli crittografici possono essere hardware, software o carta.

Cos’è Un Portafoglio Di Estensioni Del Browser?

Un portafoglio di estensione del browser è un portafoglio di criptovaluta che salva una chiave privata su un browser internet, come Chrome. Questo tipo di portafoglio crittografico è il più user-friendly ma anche il meno sicuro.

Qual è il tipo di portafoglio crittografico più sicuro?

I portafogli hardware sono generalmente considerati il tipo di portafoglio crittografico più sicuro. Questi portafogli possono essere memorizzati offline e quindi non sono soggetti a rischi di hacker e malware.