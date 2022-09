Previsione prezzi Porto (Fc Porto Fan Token) 2022, 2025, 2030

FC Porto è uno dei più antichi e più popolari club professionistici portoghesi di calcio sportivo con sede a Porto. Porto è stata fondata più di 100 anni fa e attualmente si colloca tra i primi 3 club nel paese del Portogallo.

Questo club ha vinto più di 79 trofei e anche popolare per le prestazioni sottovalutate in Primeira Liga, UEFA Champions League ed Europa League.

FC Porto Fan Token che condivide utilità simili a Barcellona, PSG e altri token basati su Fan. FC Porto fan Token inizialmente segue lo standard del token BEP-20 e basato sulla blockchain di Binance Smart Chain. tuttavia, questo token è stato creato per dare l’esperienza digitale dei fan al sostenitore del Porto.

Tutti i titolari di token Porto otterranno molteplici vantaggi che includono il pool di voto, le collezioni NFT, la funzione di gamification, il merchandising, l’incontro e il saluto, il biglietto e molti altri. Si dice che sia un’esperienza unica nella vita per i fan di impegnarsi e crescere con la tua squadra preferita di tutti i tempi.

FC Porto ha firmato un accordo di partnership pluriennale con Binance Exchange con integrazione di token.

Il funzionario di Binance launchpad ha annunciato FC Porto come 23° progetto crittografico sul loro launchpad, dove tutti gli staker BNB e BUSD riceveranno ricompense secondo le condizioni.

FC Porto Fan Token Prezzo Previsione

Mese & Anno Previsione prezzo Porto settembre 2022 #N/A ottobre 2022 #N/A settembre 2022 #N/A dicembre 2022 #N/A gennaio 2023 #N/A febbraio 2023 #N/A aprile 2023 #N/A aprile 2023 #N/A maggio 2023 #N/A giugno 2023 #N/A settembre 2023 #N/A dicembre 2023 #N/A aprile 2024 #N/A luglio 2024 #N/A ottobre 2024 #N/A gennaio 2025 #N/A febbraio 2025 #N/A aprile 2025 #N/A aprile 2025 #N/A maggio 2025 #N/A giugno 2025 #N/A luglio 2025 #N/A luglio 2025 #N/A settembre 2025 #N/A ottobre 2025 #N/A ottobre 2025 #N/A Dicembre 2025 #N/A gennaio 2030 #N/A aprile 2030 #N/A maggio 2030 #N/A luglio 2030 #N/A settembre 2030 #N/A dicembre 2030 #N/A

Introduzione Porto

Nome del progetto FC Porto Fan Token Simbolo Ticker PORTO Fornitura totale 40,000,000 Sito ufficiale Fcporto.pt Basato su Token del tifoso della squadra di calcio Anno di lancio 2021 Rete supportata Bsc Piattaforma di scambio Pancakeswap, Binance Portafoglio Trustwallet, Metamaschera

Analisi dei prezzi dei token Porto

Il token Porto ha molteplici vantaggi e il targeting dei fan irriducibili sarà la più grande attrazione del progetto. il lancio del più grande trampolino di lancio di criptovalute e la prima quotazione su Binance stesso è stato il più grande punto a favore. Il prezzo dell’ICO era di $ 0,1 e il progetto ha il potenziale per raggiungere $ 50 USD entro poche settimane di resistenza dopo la fluttuazione post ICO. Porto confrontando altri fan token non in grado di raccogliere un numero enorme nel volume della capitalizzazione di mercato, ma il titolare di ico può facilmente guadagnare più di 10 volte il ROI.

Panoramica di Porto ICO

Piattaforma utilizzata Binance Launchpad Generato da $4.000.000 USD Data dell’ICO 16th Novembre 2021 Prezzo ICO 0,1 USD Partner Binance, FC Porto

Conclusione

Fc Porto è uno dei migliori club di calcio non solo in Portogallo, ma anche nel mondo del calcio considerando i risultati e le prestazioni. Pepe, D Silva e altri calciatori che attualmente giocano per questo club e in precedenza molte leggende anche con questo club. Gli account dei social media suggeriscono che milioni di fan che seguono e il vero sostenitore acquisteranno sicuramente token e ciò contribuirà a guadagnare il volume della capitalizzazione di mercato. sappiamo che in precedenza, Fan token su Binance launchpad ha avuto successo in termini di risposta e abbonamento. Possiamo vedere Porto da qualche parte tra 1000 e 2000 in classifica per volume di capitalizzazione di mercato.