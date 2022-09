Quando il token Shiba Inu raggiungerà 1 centesimo, $ 0,1 $ 1, $ 10 USD

Nessuno se lo aspettava, ma ora Shiba Inu ha cambiato il panorama della nicchia delle monete meme seguendo le orme di Dogecoin. Il token Shiba gestisce la sua corsa al rialzo in ogni situazione di mercato, sia che si tratti di un sentimento rialzista, ribassista e neutrale.

Il volume del mercato Shiba inu continua a crescere a seguito di audit di successo e di altri protocolli di sicurezza commerciale. Token ufficialmente elencato sullo scambio di livello 1 superiore tra cui Binance, Coinbase, Huobi, FTX e altri.

Al momento della scrittura, Shiba è inarrestabile in quanto stabilisce un nuovo record storico con il tempo che segue notizie positive. Ieri, Shiba ha battuto Ethereum nel volume di tendenza di 24 ore collettivamente su DEX e CEX.

Più di 1500 bancomat in tutto il mondo ora supportano il token Shiba insieme a molti mercati che iniziano anche ad accettare il token Shiba come pagamento. Il mercato di Robinhood riporta più di 300k petizioni firmate per la quotazione e potremmo vedere che più scambi indipendenti mostreranno interesse per la quotazione di Shiba.

Shiba Inu non è altro che la razza giapponese Dog è iniziata come moneta meme e ora diventa il più grande investimento nel mondo cripto.

dal 2020 Shiba è aumentato di 32k x e le persone che hanno investito $ 1000 hanno già raggiunto investimenti per milioni di valore. Shiba detiene attualmentel’11 ° posizione nella classifica della capitalizzazione di mercato subito dopo Dogecoin e la differenza tra Dogecoin e Shiba capitalizzazione di mercato è di circa $ 9 miliardi di dollari. Shiba ha già battuto i migliori token di utilità che includono Avalanche, Chainlink, Litecoin, Polygon e altro ancora.

Ora tornando all’argomento, poiché la nostra piattaforma ha suggerito previsioni diverse per Shiba Coin, essendo uno dei piccoli investitori di Shiba, la maggior parte di voi voleva sapere qual è il prossimo obiettivo per Shiba nei prossimi mesi o anni. abbiamo visto shiba nell’elenco dei migliori gainer cripto sulla piattaforma di tracciamento Coingecko e CoinMarketCap. ora, la domanda continuerà a evidenziare quella lista dei top gainer e Shiba supererà Dogecoin e altre criptovalute per il miglior investimento dell’anno 2021.

Shiba Inu può raggiungere 1 centesimo?

Possiamo aspettarci 1 centesimo probabilmente nell’anno 2022.

Shiba Inu raggiungerà $ 1 USD?

Molto probabilmente tra la fine del 2024 o addirittura l’inizio del 2025. $ 1 significa quasi il 1803651% in più rispetto al prezzo $ 0,00005544 USD.

Quando Shiba Token raggiungerà $ 10 USD?

previsto dopo il 2030.

La previsione di cui sopra si basa sulla performance media di shiba inu degli ultimi 6 mesi.

La comunità Shiba ha superato 1 milione di marchi sulla piattaforma di social media tra cui Twitter, Telegram, Discord, Reddit e altro ancora. La piattaforma ha 3 prodotti attivi che includono Shibaswap, guinzaglio e token Bone. Shiba attualmente basato sulla blockchain di Ethereum e attualmente non ha una grande utilità a parte NFT e la comunità. Questo token è stato completato dalla comunità e dal membro del team con una visione trasparente da parte dello sviluppatore.

Il volume della capitalizzazione di mercato di Shiba ha superato il miliardo di valore e ora si dirige verso la fissazione di mezzo trilione di valore se più investitori continuano a mostrare lo stesso interesse. La risposta dell’investitore e dell’utente reale è irreale perché dà una dura concorrenza alla comunità dogecoin in termini di voto. Sappiamo che i migliori scambi di mercato sono anche interessati a portare shiba sulla loro piattaforma dopo aver visto un enorme picco nella comunità.

Elon musk è un enorme successore di meme coin a causa del suo tweet e del supporto per Doge, Shiba e altri memecoin. Elon Musk ha recentemente chiesto di rivelare quanto teneva in mano il token Shiba e non ha risposto nulla. Tuttavia, stava lavorando con lo sviluppatore dogecoin per portare una vera utilità nell’ecosistema dogecoin. Shiba scivola giù del 15% dopo il tweet di elon musk, ma ancora una volta Shiba si riprende e di nuovo verso il raggiungimento di un nuovo record.

Shiba token burn e programma di blocco della liquidità che spinge il prezzo sulla luna e che favorisce il progetto in termini di portare nuovi investitori e portamani di diamanti. Il protocollo del programma di masterizzazione dei token Shiba è cambiato, poiché inizialmente il token è stato trasferito al portafoglio del fondatore di Ethereum.

La comunità Shiba inu deve iniziare a lavorare sull’utilità e portare più prodotti sulla piattaforma. sappiamo in termini di sicurezza del trading che ha già superato i criteri di scambio Binance e Coinbase. tuttavia, Robinhood affronta il contraccolpo per la quotazione di memecoin e anche altri scambi che affrontano anche un tipo simile di situazione. Sappiamo che Shiba ha completamente sostenuto la valuta sostenuta dalla comunità e sempre più persone continuano a tenere il loro investimento continuando a spingere il prezzo verso l’alto.

Suggeriamo comunque di fare le tue ricerche prima di investire perché ci sono più opzioni nel settore delle criptovalute che hanno davvero una grande utilità che rimane per sempre. Elon Musk ha anche menzionato una cosa simile in modo diverso, poiché hanno detto alle persone di concentrarsi maggiormente sul prodotto anziché sull’agricoltura, sulla combustione o su altri token non di utilità.