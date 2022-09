Previsione prezzo Altura (Alu) 2022, 2025, 2030, 2040, 2050

Altura è la zona di innovazione in cui la blockchain incontra gli NFT, ovvero gli oggetti da collezione digitali. Altura ha affermato di essere il più grande portale di gioco BSC NFT per NFT intelligenti. Piattaforma gestita tramite contratto intelligente che consente all’utente di coniare, trasferire, archiviare e distribuire NFT intelligenti soprattutto negli oggetti di gioco.

Prodotto chiave del progetto Smart NFT, in cui ogni NFT in questa categoria avrà proprietà dinamiche regolate in base alle condizioni.

Altura sta anche considerando di costruire il futuro degli NFT, in cui la piattaforma offre strumenti e infrastrutture pronti per l’utente per sviluppatori e utenti. Questo strumento aiuterà gli sviluppatori a integrare diversi NFT in giochi virtuali, metaverse e 3D / VR. ogni interfaccia, API e strumenti più user friendly e massicciamente regolabili secondo i requisiti.

In breve, Altura sostituirà le tradizionali funzionalità NFT e cercherà di esplorare più casi utente e possibilità per il prossimo futuro. Le scatole di loos NFT creeranno ulteriori opportunità di guadagno per lo sviluppatore del gioco. Ogni giocatore e sviluppatore avrà diritto a ottenere un drop NFT casuale dalle loot box, poiché la rarità di NFT dipenderà dalla fortuna. Ogni NFT avrà proprietà diverse come nome, icona, descrizione e altri dettagli.

alla fine, Altura modellerà gli NFT nel crescente spazio del metaverso e del gioco NFT.

Altura Prezzo Previsione

Mese & Anno Previsione dei prezzi ALU settembre 2022 US$ 0,03 ottobre 2022 US$ 0,04 settembre 2022 US$ 0,04 dicembre 2022 US$ 0,05 gennaio 2023 US$ 0,05 febbraio 2023 US$ 0,04 aprile 2023 US$ 0,04 aprile 2023 US$ 0,05 maggio 2023 US$ 0,06 giugno 2023 US$ 0,06 settembre 2023 US$ 0,06 dicembre 2023 US$ 0,07 aprile 2024 US$ 0,06 luglio 2024 US$ 0,07 ottobre 2024 US$ 0,07 gennaio 2025 US$ 0,08 febbraio 2025 US$ 0,17 aprile 2025 US$ 0,17 aprile 2025 US$ 0,19 maggio 2025 US$ 0,19 giugno 2025 US$ 0,20 luglio 2025 US$ 0,22 luglio 2025 US$ 0,25 settembre 2025 US$ 0,23 ottobre 2025 US$ 0,23 ottobre 2025 US$ 0,27 Dicembre 2025 US$ 0,27 gennaio 2030 US$ 0,59 aprile 2030 US$ 0,63 maggio 2030 US$ 0,70 luglio 2030 US$ 0,65 settembre 2030 US$ 0,74 dicembre 2030 US$ 0,77

Introduzione Altura

Nome del progetto Altura Simbolo Ticker Alu Fornitura totale 1,000,000,000 Sito ufficiale Alturanft.com Basato su NFT intelligenti Anno di lancio 2021 Altura Bsc Piattaforma di scambio Cancello, Pancakeswap, Babyswap, Dodo BSC Portafoglio Metamaschera, Trust Wallet

Analisi del prezzo del token ALU

ALU è il principale token di utilità del mercato digitale da collezione e biglietto per ottenere loot box NFT. Questo token verrà utilizzato per acquistare o vendere NFT sul mercato e allo stesso tempo le entrate saranno distribuite all’interno dello sviluppatore. Tutte le commissioni di transazione saranno pagate in token ALU, poiché le piccole commissioni addebitano ma a causa di un numero maggiore di entrate saranno maggiori. da allora, il prezzo IDO ALU è aumentato di quasi 80 volte con una capitalizzazione di mercato di $ 200 milioni. Nella prossima corsa al rialzo potremmo vedere il prezzo raggiungere $ 1 USD e poi spostarsi per il prossimo obiettivo di $ 1 USD.

ALU IDO

Piattaforma utilizzata 0XBULL Generato da $171.000 USD Data dell’ICO 27th aprile 2021 Prezzo ICO $0,00057 USD Partner Chainlink, CryptoBlades, Chaincade, Polkacity, NFTTrade, Wizard, Biswap, Deepspace, m Content, Rune, Babyswap.

Conclusione

Altura è un progetto blockchain che ha il potenziale per cambiare il panorama della crescente domanda e personalizzazione negli NFT. Sappiamo, l’industria Blockchain circondata da diversi tipi di nicchia come nel 2021 che includono Memecoin, Defi, NFT e ora metaverse. A seguito del cambio di nome di Facebook in metaverso e la crescita del gioco NFT è attualmente al picco. Quindi, in questa crescita Altura giocherà un ruolo importante nell’evoluzione del metaverso. Progetto attualmente in cima alla posizione 500 nella capitalizzazione di mercato e con la probabilità di raggiungere miliardi di capitalizzazione di mercato, potremmo vedere Altura nella top 300 dei progetti crittografici.