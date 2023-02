Posso recuperare la criptovaluta Shiba Inu da un falso sito di investimenti?

Se ci sono soldi da avere, i truffatori cercheranno di prenderli da te. La crittografia non fa eccezione. In effetti, la crittografia è un obiettivo primario per i truffatori che sfruttano la tecnologia nascente e la mancanza di familiarità del pubblico con gli strumenti blockchain per posizionarsi come esperti o leader nello spazio e guadagnare fiducia.

Anche se nel 2022 le criptovalute hanno subito una drammatica recessione, le truffe crittografiche erano in aumento. Secondo i dati del “Web3 Security Report” 2022 di CertiK, l’anno scorso “è stato l’anno peggiore mai registrato in termini di valore perso dai protocolli Web3. Le perdite di criptovaluta dovute a hack, exploit e truffe nel 2022 hanno raggiunto un massimo storico di 3,7 miliardi di dollari, un aumento del 189% rispetto al precedente record del 2021 di 1,3 miliardi di dollari”.

In questo articolo abbiamo raccolto le truffe più comuni per spiegare cosa sono e come identificarle in modo da poter proteggere la tua ricchezza.

Le truffe Bitcoin sono vecchie quasi quanto il bitcoin, la prima criptovaluta e quella con la più alta capitalità di mercato. Di tutte le criptovalute è quella con il maggior riconoscimento del nome e la più ampia adozione – anche le società finanziarie tradizionali come Fidelity hanno bitcoin come parte delle loro offerte! Per questo motivo, il bitcoin si sente “sicuro” per molti nuovi investitori ed è spesso il punto di ingresso alle criptovalute.

Una delle truffe più comuni per colpire il tuo bitcoin è una truffa di phishing. L’hacker spesso impersona un servizio, un’azienda o un individuo dal suono legittimo in un’e-mail o un messaggio di testo e cerca di indurre le vittime a rivelare le loro chiavi private o ingannandole nell’inviare il loro bitcoin al portafoglio del truffatore.

Evita di essere ingannato controllando l’indirizzo e-mail di qualsiasi mittente e assicurandoti che i siti a cui si stanno collegando siano legittimi.

Spesso, gli indirizzi e-mail di phishing indirizzano leggermente un sito reale – cioè Gogle.com invece di Google.com – o ti invieranno a un sito che contiene errori simili, come coinbase.co invece di coinbase.com. Una buona abitudine per evitare di andare su siti web dannosi è quella di aggiungere ai segnalibri tutti i siti legittimi che usi per le criptovalute e usare solo quei segnalibri per visitare quei siti.

Molte persone nuove alle criptovalute stanno trovando la loro strada verso lo spazio attraverso token non fungibili (NFT), sia attraverso siti collezionabili come NBA Top Shot, acquistando un avatar colorato per i social media o tramite un NFT che serve anche come biglietto per un evento. A volte chiamati “da collezione digitali” dai grandi marchi tra cui Starbucks e Instagram, ci sono molti truffatori che prendono di mira sia i neofiti che i vecchi professionisti nello spazio.

Il mercato NFT OpenSea verifica che un’opera d’arte o una collezione sia genuina con un segno di spunta blu sulla pagina dell’inserzione. Puoi anche controllare la proprietà passata e le vendite di un NFT. Questa è la bellezza della blockchain – se un NFT sembra essere apparso fuori dal nulla molto tempo dopo la zecca originale, è altamente sospetto perché tutte le transazioni passate sono registrate. In caso di dubbio, puoi cercare l’account Twitter dell’artista originale e inviare un messaggio per chiedere se è legittimo.

3. Truffe sui social media

Molte truffe crittografiche hanno origine sui social media, specialmente su Twitter e Instagram. Secondo un rapporto del giugno 2022 degli Stati Uniti Federal Trade Commission, “Quasi la metà delle persone che hanno riferito di aver perso criptovalute a causa di una truffa dal 2021 ha detto che è iniziato con un annuncio, un post o un messaggio su una piattaforma di social media”.

Dalle truffe giveaway agli account fraudolenti “verificati” o blue-checked, i social media sono pieni di frodi. Dall’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk non puoi più semplicemente dare un’occhiata a un assegno blu dopo un nome e assicurarti che sia un account verificato perché qualsiasi abbonato Twitter Blue può pagare quel segno per soli 8 dollari. Prima di fidarti di qualsiasi consiglio o idea da quello che sembra essere un account verificato, guarda i loro altri post, da quanto tempo sono attivi e quanti follower hanno. È improbabile che un account nuovo di zecca con pochi follower che sembra essere solo progetti crittografici shilling sia affidabile.

Una truffa unica per i social media proviene da YouTube, dove le persone impostano falsi livestream per far uscire gli spettatori dalle loro criptovalute. Il truffatore crea un livestream di YouTube dall’aspetto legittimo, spesso utilizzando contenuti rubati per aumentare la loro autorità e pubblica link a omaggi o altri contenuti apparentemente allettanti. Questi link possono essere tentativi di phishing dannosi o semplicemente indirizzarti a inviare la tua criptovaluta all'”esperto” per investire. Controlla la cronologia del canale, incluso quando è iniziato e gli altri video che hanno pubblicato, per evitare di essere ingannato. Nuovo canale senza video? Stai lontano.

Molti critici chiamano la crittografia stessa uno “schema Ponzi”. Ad esempio, il CEO di JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ha definito i token crittografici “schemi Ponzi decentralizzati” nel 2022. La definizione di un vero schema Ponzi, tuttavia, è una frode finanziaria che promette rendimenti in sospeso e lo fa non investendo effettivamente i soldi che riceve, ma distribuendo invece i pagamenti ai primi investitori con fondi di investitori più recenti.

La crittografia è un obiettivo enorme per gli schemi Ponzi, che spesso si basano sull'”esperto” che ha una conoscenza superiore di una tecnologia complessa e nuova. Gli esperti promettono di fare il duro lavoro con i tuoi soldi e rimuovere il mal di testa di dover imparare come funziona qualcosa come la finanza decentralizzata (DeFi). Uno dei maggiori segnali di avvertimento di uno schema Ponzi sono i rendimenti “garantiti” di percentuali a due cifre, una promessa che nessun investimento legittimo può mantenere. Tutti gli investimenti comportano un elemento di rischio e le criptovalute sono più volatili degli strumenti finanziari tradizionali. Se qualcuno ti promette enormi rendimenti garantiti, l’unica cosa che puoi garantire è che è una truffa.

I tiratori di tappeti sono un tipo di truffa di uscita a cui DeFi e NFT sono particolarmente suscettibili. Combina il fatto che DeFi rimuove gli intermediari coinvolti nelle transazioni finanziarie con la relativa facilità di creare un nuovo token e hai costruito un ambiente maturo per i truffatori da sfruttare. I truffatori possono facilmente creare un token crittografico e farlo elencare su uno scambio decentralizzato (DEX) senza passare attraverso alcun tipo di controllo del codice o un altro tipo di controllo dei precedenti. Da gennaio a dicembre del 2022, sono stati creati oltre 117.000 token truffa, rubando miliardi di dollari da investitori ignari.

Le valute di nuova quotate spesso salgono di prezzo e gli investitori desiderosi possono utilizzare filtri come “aggiunti di recente” o “top gainers” per filtrare nuove monete calde senza fare ricerche sui progetti. Una volta che i fondatori del progetto crittografico fraudolento sentono che il prezzo ha raggiunto il picco, se la faranno con i soldi degli investitori, lasciando i possessori con una moneta senza valore.

Il modo migliore per prevenire questo è fare la tua ricerca. Segui i passaggi per valutare a fondo qualsiasi nuova criptovaluta o progetto NFT, specialmente leggendo il white paper e cercando chi sono i fondatori. Nessun white paper o record precedente? Enorme segnale di avvertimento.

6. Truffe di romanticismo crittografico

Una truffa che non è iniziata con le criptovalute ma è edita man mano che lo spazio è cresciuto è una lunga truffa nota come truffa romantica, che ha incassato 185 milioni di dollari dalle vittime, ha detto la FTC nel giugno 2022. Il truffatore imposta profili falsi su siti di incontri e/o siti di social media per attirare i target. Potrebbero “accidentalmente” mandarti in DM anche su WhatsApp o su altre piattaforme di messaggistica e poi impegnarsi in una conversazione. Una volta che il marchio ha conosciuto la vittima, il truffatore trasformerà la conversazione in bitcoin o altre criptovalute e convincerà la persona a investire un po’ di soldi nel token.

Spesso il sofisticato truffatore creerà siti web falsi – ma dall’aspetto convincente – come parte di una truffa di macellazione di maiali, ingrassando il “maiale” con piccoli depositi e fingendo che la vittima stia ottenendo enormi rendimenti fino a quando la persona non è convinta e faccia un grande deposito. A quel punto, il truffatore taglia i legami e se ne va con i soldi dopo settimane o addirittura mesi di allungamento del bersaglio.

Dovresti essere sospettoso di qualsiasi richiesta di qualcuno che non hai incontrato nella vita reale, ma un grande e comune segnale di avvertimento che il tuo cuore cibernetico non ci è per amore è che si rifiutano di incontrarsi faccia a faccia o tramite Zoom o un’altra app di videoconferenza.

Posso recuperare la criptovaluta Shiba Inu da un falso sito di investimenti?

Purtroppo la risposta breve è no, non puoi recuperare la criptovaluta Shiba Inu da un falso sito di investimenti.

Il team dietro la criptovaluta meme Shiba Inu (SHIB) ha emesso un avvertimento pubblico contro le truffe online in corso che si rivolgono principalmente agli investitori altcoin interessati ai token SHIB.

L’avviso di truffa proattiva è arrivato sotto forma di un tweet che descriveva in dettaglio i vari metodi utilizzati per ingannare le vittime ignare della comunità Shiba Inu.

L’avvertimento affermava inoltre: “Un falso gruppo Shiba Telegram viene condiviso su tutti i social media. I truffatori impersonano gli account ufficiali e creano utenti falsi. Questi truffatori rispondono ai post generali.”

Mentre Shiba Inu attira aspiranti criptomilionari e miliardari, i cattivi attori hanno intensificato gli sforzi, prendendo di mira investitori incauti su piattaforme di social media tra cui Twitter e Telegram. Alcuni dei metodi comuni utilizzati per contattare le potenziali vittime sono impersonare account ufficiali e indirizzare hashtag come #shib #shibarmy #leash #shibaswap e #bone.

Inoltre, l’avviso di truffa di Shiba Inu ha evidenziato che la comunità non offre alcun tipo di promozione tra cui airdrop, bonus, omaggi o regali. Come regola generale, ci si aspetta che gli investitori si astengano dal condividere le chiavi del portafoglio, le credenziali o dall’unirsi e seguire falsi account di social media.

Prendendo ispirazione dal successo di Shiba Inu, numerosi token a tema cane hanno iniziato a inondare il mercato delle criptovalute. Più recentemente, SHIB ha raggiunto un massimo storico di $ 0,0086 il 28 ottobre, ma ha lottato per mantenere il suo valore.

Il team di sviluppo di Shiba Inu ha anche sviluppato e rilasciato un altro token chiamato Doge Killer (LEASH), che ha anche visto guadagni del 130,3% di recente.

Oltre all’adozione mainstream del token, una crescente comunità di investitori ha collocato SHIB in alcuni degli scambi di criptovalute più popolari tra cui Binance.US e Crypto.com.

Lo spin-off è attribuito a un periodo rialzista prolungato che ha restituito profitti elevati per investimenti a basso tempo. Come riportato da Cointelegraph, un investimento di 8.000 dollari effettuato da un gestore di magazzino di supermercati di 35 anni all’inizio del 2021 vale ora oltre 1 milione di dollari.